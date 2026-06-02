Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Google sta incrementando, sempre di più, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi. L’ultima novità in tal senso è rappresentata da Custom Feed, un nuovo feed personalizzato con cui l’esperienza di utilizzo di YouTube potrebbe cambiare in misura significativa.

Si tratta di una funzione opzionale che gli utenti potranno attivare per rendere ancora più personale il feed e le proposte di nuovi contenuti da visualizzare sulla piattaforma. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Come funziona il Custom Feed

Per accedere a Custom Feed è sufficiente premere un apposito tasto nella barra di ricerca presente della Home Page di YouTube. In questo modo sarà possibile accedere a una casella di testo dove inserire la descrizione di quello che si vuole vedere.

L’IA, inoltre, fornirà alcuni suggerimenti di ricerca già preimpostati e basati sui dati di utilizzo della piattaforma da parte dell’utente. Avviando la ricerca tramite Custom Feed, sarà possibile sfruttare un flusso di video “su misura” con l’intelligenza artificiale che si occuperà di selezionare i contenuti, su cui la piattaforma sta facendo una revisione per evitare la cosiddetta “spazzatura IA”.

I feed scelti dall’utente appariranno poi come etichette nella Home Page, accanto alle etichette già disponibili, in modo da poter essere consultati in qualsiasi momento dall’utente, che potrà modificarli e, eventualmente, cancellarli.

In questo modo, YouTube diventerà sempre più configurabile e personalizzabile, andando ad adattare il feed e la selezione dei contenuti video a quelle che sono le proprie necessità, con la massima libertà di gestire tutti gli aspetti della selezione stessa.

Naturalmente, per garantire il funzionamento di Custom Feed ci sono dei prerequisiti da rispettare. In particolare, è necessario avere la cronologia attiva, in modo da consentire all’IA di poter contare su un bacino di dati da utilizzare per la selezione dei contenuti del feed.

Disattivando la cronologia, per ottenere una maggiore privacy, non sarà possibile accedere a questa funzione che, in ogni caso, resterà un’opzione aggiuntiva e non andrà ad alterare l’esperienza d’uso della piattaforma per gli utenti che non sono interessati ad affidarsi all’intelligenza artificiale per la selezione dei contenuti.

Ricordiamo che Google ha lanciato anche la nuova funzione Ask YouTube per arricchire ulteriormente la ricerca di contenuti sulla piattaforma, sempre sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Come usare Custom Feed

Custom Feed sarà integrato in YouTube nel corso del prossimo futuro. Per il momento, questa nuova funzione è disponibile solo in versione sperimentale (ma pienamente funzionante) e solo per un numero selezionato di utenti negli Stati Uniti con possibilità di utilizzo sia da desktop che tramite le app per smartphone e tablet. Non è chiaro se Custom Feed sarà disponibile per tutti gli utenti o se sarà disponibile solo per gli utenti con un abbonamento Premium a YouTube. Ulteriori dettagli in tal senso dovrebbero emergere a breve, con la nuova funzione che potrebbe presto essere utilizzabile anche in Italia.