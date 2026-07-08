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Preparare riso per tutta la famiglia senza bruciarlo o doverlo controllare di continuo è spesso una sfida, soprattutto quando hai poco tempo e tanti piatti da seguire. Il cuociriso Princess 271940 risolve il problema con un solo gesto e oggi è disponibile con uno sconto del 37%, rendendo più accessibile un aiuto concreto in cucina.

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Questo modello è pensato per chi cucina spesso per più persone e vuole risultati costanti: la capacità di 1,8 litri permette di cuocere fino a 10 porzioni di riso in una sola volta, mentre la funzione di mantenimento in caldo mantiene il riso soffice e pronto da servire per ore. In più, l’apparecchio integra sistemi di protezione dal surriscaldamento e contro il funzionamento a secco, così da poterlo usare in sicurezza anche nelle giornate più frenetiche, e arriva completo di cucchiaio, misurino e spatola per iniziare subito a cucinare.

Cuociriso Princess 271940 in offerta su Amazon: sconto del 37%

La promozione in corso rende il cuociriso Princess 271940 particolarmente interessante per chi cerca un elettrodomestico pratico senza spendere troppo. Oggi lo trovi a 32,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino, una cifra competitiva per un modello con questa capacità e dotazione di accessori. All’interno della stessa fascia di prezzo è raro trovare un cuociriso che gestisca così tante porzioni in un’unica cottura, mantenendo il riso caldo a lungo senza doverlo trasferire in altre pentole. Se vuoi valutare l’acquisto, il cuociriso Princess 271940 è disponibile con uno sconto del 37% che lo rende un’opzione molto conveniente per aggiornare la tua cucina.

Il cuociriso Princess con la capacità da 1,8 litri e la funzione di mantenimento in caldo

Se cucini spesso grandi quantità di riso per pranzi in famiglia o pasti da portare in ufficio, un cuociriso dedicato può semplificarti la vita e liberare i fornelli per altre preparazioni.

Capacità da 1,8 litri per 10 porzioni : puoi preparare in una sola volta il riso per tutta la famiglia o per più pasti della settimana, senza dover ripetere più volte la cottura.

: puoi preparare in una sola volta il riso per tutta la famiglia o per più pasti della settimana, senza dover ripetere più volte la cottura. Funzione di mantenimento in caldo : il riso resta caldo e soffice per ore, così puoi cucinare in anticipo e servire quando tutti sono a tavola senza stress.

: il riso resta caldo e soffice per ore, così puoi cucinare in anticipo e servire quando tutti sono a tavola senza stress. Protezione dal surriscaldamento e contro il funzionamento a secco : aumentano la sicurezza durante l’uso e riducono il rischio di danni se ti dimentichi di spegnerlo o di aggiungere acqua a sufficienza.

: aumentano la sicurezza durante l’uso e riducono il rischio di danni se ti dimentichi di spegnerlo o di aggiungere acqua a sufficienza. Versatilità d’uso : oltre al classico riso bianco puoi preparare pranzi e colazioni a base di cereali, ampliando le ricette senza dover usare più pentole.

: oltre al classico riso bianco puoi preparare pranzi e colazioni a base di cereali, ampliando le ricette senza dover usare più pentole. Accessori inclusi: cucchiaio, misurino e spatola ti permettono di dosare e servire subito, evitando acquisti extra e mantenendo ordine in cucina.

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Cuociriso Princess 271940, approfitta dell’offerta lampo al 37% di sconto finché le scorte sono disponibili.

FAQ Quante porzioni di riso posso preparare con il cuociriso Princess 271940? Puoi cuocere fino a 10 porzioni di riso in una sola volta grazie alla capacità da 1,8 litri. Il cuociriso Princess 271940 mantiene il riso caldo dopo la cottura? Sì, è dotato di funzione di mantenimento in caldo che conserva il riso caldo e soffice per ore. Il cuociriso Princess 271940 è sicuro da usare tutti i giorni? Sì, integra protezione dal surriscaldamento e contro il funzionamento a secco per un uso più sicuro. Quali accessori sono inclusi con il cuociriso Princess 271940? In dotazione trovi cucchiaio, misurino e spatola per iniziare a cucinare subito.