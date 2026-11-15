Redmi Neo, le cuffie lowcost da oggi costano pochissimo
Le cuffie over-ear Redmi Neo sono in offerta con un ottimo sconto del 33% e costano pochissimo. Ottima qualità del suono e cancellazione del rumore.
Xiaomi Redmi Headphones Neo sono disponibili con uno sconto del 33%.
Queste cuffie sovrauricolari wireless combinano la cancellazione attiva del rumore con un’autonomia dichiarata fino a 72 ore, pensata per accompagnare sia l’uso quotidiano sia i viaggi lunghi. Quando serve, è possibile collegarle via USB a smartphone e laptop per ascoltare audio Hi-Res certificato. I tre microfoni, affiancati da algoritmi AI, aiutano a filtrare i rumori di fondo durante le chiamate.
Xiaomi Redmi Headphones Neo in offerta: sconto del 33% e prezzo di 39,99 euro
Il prezzo indicato è di 39,99 euro, con uno sconto del 33%: sulla base di questi dati, il risparmio corrisponde a circa 19,70 euro. Puoi portarti a casa le Xiaomi Redmi Headphones Neo con uno sconto del 33%. Le informazioni disponibili non permettono di confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia né indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione o i dettagli di spedizione e reso.
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Le cuffie Xiaomi con ANC fino a 42 dB e autonomia fino a 72 ore
Se cerchi un ascolto più isolato e cuffie adatte anche a sessioni prolungate, queste caratteristiche possono fare la differenza nell’uso di tutti i giorni:
- Cancellazione del rumore fino a 42 dB: aiuta a ridurre suoni come traffico e conversazioni in ufficio. Puoi scegliere tra tre livelli ANC fissi oppure attivare la modalità adattiva per l’ascolto.
- Fino a 72 ore di riproduzione: l’autonomia dichiarata permette di affrontare viaggi lunghi e un utilizzo quotidiano prolungato senza dover ricaricare frequentemente.
- Connessione USB cablata e audio Hi-Res certificato: collegandole a smartphone o laptop puoi ascoltare audio cablato con trasmissione lossless, utile quando vuoi valorizzare i dettagli sonori.
- Tre microfoni con algoritmi AI: collaborano per distinguere la voce dai rumori circostanti e rendere le chiamate più intelligibili anche in luoghi affollati.
- Driver da 40 mm con diaframma in titanio composito: sono progettati per offrire bassi più pieni e alti nitidi, così da restituire un ascolto più ricco.
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FAQ
La riproduzione dichiarata arriva fino a 72 ore con una singola carica.
Sì, la cancellazione attiva del rumore sopprime fino a 42 dB e offre tre livelli fissi o una modalità adattiva.
Sì, tramite connessione USB cablata supportano l’uscita audio Hi-Res certificata.
Tre microfoni e algoritmi AI aiutano a distinguere la voce dalle interferenze ambientali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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