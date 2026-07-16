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Marshall Major V, cuffie wireless Bluetooth con oltre 100 ore di autonomia, design pieghevole e ricarica wireless sono oggi in sconto del 40%.

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Chi viaggia spesso o lavora in movimento sa quanto sia frustrante restare senza musica perché le cuffie si scaricano a metà giornata. Con le Marshall Major V in versione crema puoi dimenticare l’ansia della batteria: grazie allo sconto del 40% diventano una soluzione ancora più interessante per chi vuole qualità audio e libertà totale dai cavi, a un prezzo molto più accessibile.

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Queste cuffie riportano al centro il suono Marshall: bassi pieni e potenti, medi morbidi e alti definiti che richiamano l’esperienza dei celebri amplificatori del brand. Alla qualità audio si affianca una autonomia fuori scala, che supera le 100 ore di riproduzione wireless, pensata per accompagnarti per giorni senza bisogno di ricarica. Il tutto è racchiuso in un design robusto e pieghevole, creato per resistere all’uso intenso quotidiano e per occupare il minimo spazio nello zaino o nella borsa, con in più pratiche funzioni intelligenti come il pulsante multifunzione personalizzabile e la ricarica wireless.

Marshall Major V in offerta su Amazon: sconto del 40%, risparmi 60 euro

In questo momento le Marshall Major V sono proposte a 89,90€, con uno sconto del 40% che si traduce in un risparmio di circa 60 euro rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca cuffie wireless di fascia medio-alta, questo prezzo le rende particolarmente competitive rispetto a molti modelli della stessa categoria, soprattutto considerando l’autonomia eccezionale e le funzionalità extra. Se stai cercando un nuovo paio di cuffie, il fatto che il Marshall Major V sia disponibile con uno sconto del 40% è un’occasione concreta per salire di livello senza sforare il budget.

Le cuffie Marshall con il suono potente e le oltre 100 ore di autonomia

Se la tua priorità è avere cuffie affidabili che ti accompagnino per giornate intere senza ricarica e con un audio coinvolgente, questo modello nasce proprio per risolvere quel bisogno.

Inconfondibile suono Marshall con bassi potenti, medi morbidi e alti definiti: ideale per chi ascolta molta musica e vuole un sound pieno e ricco, vicino a quello degli impianti tradizionali.

con bassi potenti, medi morbidi e alti definiti: ideale per chi ascolta molta musica e vuole un sound pieno e ricco, vicino a quello degli impianti tradizionali. Oltre 100 ore di riproduzione wireless : puoi usarle per giorni tra lavoro, viaggi e relax senza dover pensare al caricatore, perfette per chi è spesso fuori casa.

: puoi usarle per giorni tra lavoro, viaggi e relax senza dover pensare al caricatore, perfette per chi è spesso fuori casa. Design robusto e pieghevole : resistono agli spostamenti quotidiani e occupano pochissimo spazio nello zaino o nella borsa, così le porti sempre con te senza ingombro.

: resistono agli spostamenti quotidiani e occupano pochissimo spazio nello zaino o nella borsa, così le porti sempre con te senza ingombro. Pulsante multifunzione (M-Button) personalizzabile : puoi accedere rapidamente alle funzioni che usi di più, come Spotify Tap, l’equalizzatore o l’assistente vocale, rendendo l’esperienza d’uso più rapida e intuitiva.

: puoi accedere rapidamente alle funzioni che usi di più, come Spotify Tap, l’equalizzatore o l’assistente vocale, rendendo l’esperienza d’uso più rapida e intuitiva. Ricarica wireless: ti basta appoggiarle su una base compatibile per dare nuova energia alle cuffie, eliminando altri cavi dalla scrivania e semplificando la gestione della ricarica.

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Marshall Major V, sconto del 40% e oltre 100 ore di autonomia: approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Quante ore dura la batteria delle Marshall Major V? Le Marshall Major V offrono più di 100 ore di riproduzione wireless con una sola ricarica. Le Marshall Major V si possono richiudere per il trasporto? Sì, hanno un design robusto e pieghevole pensato per essere riposto in modo compatto nello zaino o in borsa. Le Marshall Major V supportano la ricarica wireless? Sì, le Marshall Major V possono essere ricaricate in modalità wireless tramite una base compatibile. Il pulsante M delle Marshall Major V è personalizzabile? Sì, il pulsante multifunzione M-Button è personalizzabile per accedere a Spotify Tap, equalizzatore o assistente vocale tramite l’app Marshall Bluetooth.