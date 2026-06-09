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Marshall Major V, cuffie wireless Bluetooth dal suono potente, design robusto e oltre 100 ore di autonomia sono ora in offerta con sconto del 40%.

Amazon

Se ti sei stancato di ricaricare le cuffie ogni pochi giorni e di portarti sempre dietro il cavo, queste potrebbero essere la soluzione definitiva. Le Marshall Major V scendono di prezzo con uno sconto del 40%, offrendo un mix di autonomia estrema, audio curato e design pieghevole pensato per chi si muove spesso.

Marshall Major V

Queste cuffie puntano tutto sull’esperienza d’uso quotidiana: il suono tipico Marshall con bassi pieni, medi equilibrati e alti ben definiti le rende adatte sia alla musica che ai podcast, mentre la struttura robusta e pieghevole permette di infilarle nello zaino senza troppe attenzioni. La ricarica wireless elimina gran parte del fastidio dei cavi, e il pulsante multifunzione M-Button, abbinato all’app Marshall Bluetooth, consente di richiamare al volo funzioni come Spotify Tap, l’equalizzatore o l’assistente vocale per un controllo rapido senza prendere in mano lo smartphone.

Marshall Major V in offerta su Amazon con sconto del 40%

In questo momento le Marshall Major V sono proposte a 89,99€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per un modello wireless over-ear con queste caratteristiche. A questa cifra entri nella fascia delle cuffie di brand storici dell’audio, con un rapporto qualità/prezzo che mette in difficoltà molti concorrenti. Se stai cercando una soluzione duratura, il fatto che le Marshall Major V siano disponibili con uno sconto del 40% le rende interessanti anche come upgrade da un paio di cuffie economiche.

Le cuffie Marshall con il suono potente e oltre 100 ore di autonomia

Per chi si muove tra lavoro, studio e viaggi, la combinazione di autonomia enorme, suono curato e costruzione solida è il punto forte di queste cuffie. Ecco perché possono fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Suono Marshall con bassi potenti, medi morbidi e alti definiti : l’equilibrio della firma sonora permette di godersi generi diversi senza affaticare l’orecchio, ideale per sessioni d’ascolto lunghe.

: l’equilibrio della firma sonora permette di godersi generi diversi senza affaticare l’orecchio, ideale per sessioni d’ascolto lunghe. Oltre 100 ore di riproduzione wireless : puoi usarle per giorni tra spostamenti, ufficio e relax senza pensare alla batteria, riducendo al minimo l’ansia da ricarica.

: puoi usarle per giorni tra spostamenti, ufficio e relax senza pensare alla batteria, riducendo al minimo l’ansia da ricarica. Design robusto e pieghevole : la struttura è pensata per resistere all’uso intenso e allo stesso tempo si ripiega in modo compatto, perfetta per chi infila le cuffie in zaino o borsa ogni giorno.

: la struttura è pensata per resistere all’uso intenso e allo stesso tempo si ripiega in modo compatto, perfetta per chi infila le cuffie in zaino o borsa ogni giorno. Pulsante multifunzione M-Button personalizzabile : con l’app Marshall Bluetooth puoi assegnare al tasto funzioni rapide come Spotify Tap, profili EQ o assistente vocale, così controlli musica e impostazioni senza tirare fuori il telefono.

: con l’app Marshall Bluetooth puoi assegnare al tasto funzioni rapide come Spotify Tap, profili EQ o assistente vocale, così controlli musica e impostazioni senza tirare fuori il telefono. Ricarica wireless: appoggi le cuffie su una base compatibile e le ricarichi senza dover cercare cavi, rendendo più semplice tenerle sempre pronte all’uso.

Marshall Major V

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Marshall Major V, sconto del 40% e oltre 100 ore di autonomia: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Quante ore durano le Marshall Major V con una singola carica? Le Marshall Major V offrono oltre 100 ore di riproduzione wireless con una singola ricarica. Le Marshall Major V sono adatte per l’uso in viaggio? Sì, hanno autonomia enorme e design robusto e pieghevole, ideali per viaggi e spostamenti frequenti. Le Marshall Major V supportano la ricarica wireless? Sì, le cuffie sono compatibili con la ricarica wireless, così puoi ricaricarle senza cavi. Il pulsante M-Button delle Marshall Major V è personalizzabile? Sì, tramite l’app Marshall Bluetooth puoi assegnare al M-Button funzioni come Spotify Tap, EQ o assistente vocale.