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Lavori, studi o viaggi spesso e ti ritrovi sempre con audio scarso, cuffie scomode e batteria che ti lascia a piedi a metà giornata? Oggi le Beats Solo 4 sono proposte con uno sconto del 40%, una occasione interessante se cerchi cuffie on-ear affidabili e adatte a passare dal lavoro all’intrattenimento senza compromessi.

Beats Solo 4 139,00 €(115,83 € / unità) -40% 229,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon

Le Beats Solo 4 puntano su un’architettura acustica personalizzata con driver aggiornati per offrire il classico suono Beats potente e coinvolgente. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa rende film, serie e musica più immersivi, mentre il design ergonomico con archetto Flex-grip e padiglioni regolabili è pensato per restare comodo e stabile dalla mattina alla sera, grazie anche ai cuscinetti morbidissimi che migliorano comfort e durevolezza.

Beats Solo 4 in offerta su Amazon: sconto del 40% a 139,00€

Con questa promo puoi acquistare le Beats Solo 4 a 139,00€ grazie allo sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per la fascia delle cuffie wireless on-ear con audio avanzato. Se cerchi un modello di marca con lunga autonomia e funzioni evolute, il prezzo attuale le rende particolarmente interessanti rispetto a molte rivali della stessa categoria. In questa fascia è raro trovare fino a 50 ore di ascolto e connettività completa via Bluetooth, USB‑C e cavo audio da 3,5 mm. Inoltre, le Beats Solo 4 sono disponibili con uno sconto del 40%, ideale se vuoi alzare l’asticella dell’audio quotidiano spendendo meno del solito.

Le cuffie Beats con il suono potente e l’autonomia fino a 50 ore

Se passi molte ore tra call, musica e video, trovare cuffie comode, con audio all’altezza e batteria davvero lunga può fare la differenza nella tua giornata.

Architettura acustica personalizzata e driver aggiornati : il suono è più potente e definito, così playlist, film e podcast risultano più coinvolgenti senza dover alzare sempre il volume al massimo.

: il suono è più potente e definito, così playlist, film e podcast risultano più coinvolgenti senza dover alzare sempre il volume al massimo. Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa : ti dà una scena sonora più immersiva, ideale per contenuti multimediali e gaming occasionale, con una percezione più naturale di direzione e profondità.

: ti dà una scena sonora più immersiva, ideale per contenuti multimediali e gaming occasionale, con una percezione più naturale di direzione e profondità. Design ergonomico con archetto Flex-grip e padiglioni regolabili : la vestibilità resta stabile e confortevole, riducendo la pressione durante le sessioni di ascolto prolungate, sia in ufficio sia in viaggio.

: la vestibilità resta stabile e confortevole, riducendo la pressione durante le sessioni di ascolto prolungate, sia in ufficio sia in viaggio. Cuscinetti auricolari morbidissimi : aumentano il comfort e migliorano l’isolamento passivo, così ti concentri meglio su ciò che ascolti anche in ambienti rumorosi.

: aumentano il comfort e migliorano l’isolamento passivo, così ti concentri meglio su ciò che ascolti anche in ambienti rumorosi. Fino a 50 ore di autonomia : puoi usarle per più giorni di fila tra lavoro, studio e tempo libero senza dover pensare al caricabatterie.

: puoi usarle per più giorni di fila tra lavoro, studio e tempo libero senza dover pensare al caricabatterie. Fast Fuel con 10 minuti per 5 ore di riproduzione : una ricarica rapida ti salva quando stai per uscire e la batteria è quasi scarica.

: una ricarica rapida ti salva quando stai per uscire e la batteria è quasi scarica. Audio lossless via USB‑C o cavo da 3,5 mm : quando vuoi la massima qualità, puoi collegarle via cavo e sfruttare un segnale audio ad alta risoluzione.

: quando vuoi la massima qualità, puoi collegarle via cavo e sfruttare un segnale audio ad alta risoluzione. Doppia compatibilità per iOS e Android : l’abbinamento con un tocco semplifica la connessione con smartphone e tablet di entrambe le piattaforme, utile se cambi spesso dispositivo.

: l’abbinamento con un tocco semplifica la connessione con smartphone e tablet di entrambe le piattaforme, utile se cambi spesso dispositivo. Microfoni integrati per chiamate e assistente vocale : le conversazioni risultano più chiare e puoi gestire comandi vocali senza prendere il telefono in mano.

: le conversazioni risultano più chiare e puoi gestire comandi vocali senza prendere il telefono in mano. Bluetooth di Classe 1: offre un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione, così ti muovi liberamente senza interrompere l’ascolto.

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Beats Solo 4, approfitta dell’offerta lampo con sconto del 40% fino ad esaurimento scorte.

FAQ Le Beats Solo 4 sono compatibili sia con iPhone che con smartphone Android? Sì, le Beats Solo 4 offrono doppia compatibilità con iOS e Android con abbinamento rapido tramite Bluetooth. Quanta autonomia offrono le cuffie Beats Solo 4 con una carica completa? Le Beats Solo 4 arrivano fino a 50 ore di ascolto con una singola ricarica completa. Le Beats Solo 4 si possono usare anche con il cavo invece che in Bluetooth? Sì, supportano audio lossless ad alta risoluzione sia via USB‑C sia con cavo audio da 3,5 mm. Le Beats Solo 4 sono adatte per chiamate e uso con assistenti vocali? Sì, integrano microfoni che migliorano la qualità delle chiamate e permettono di usare l’assistente vocale.