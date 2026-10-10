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Le cuffie on-ear Beats Solo 4 sono in offerta con uno sconto del 49% e fai un super affare. Ottima qualità del suono e autonomia fino a 50 ore.

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Lavori, call, viaggi e studio con le stesse vecchie cuffiette che ti lasciano a piedi a metà giornata e non isolano davvero i rumori intorno a te? Su Amazon oggi le Beats Solo 4 sono disponibili con uno sconto del 49%, una occasione interessante per chi cerca cuffie on-ear comode, potenti e davvero longeve in termini di batteria.

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Le cuffie wireless Beats Solo 4 puntano su un’architettura acustica aggiornata con driver da 40 mm per offrire un suono potente ma bilanciato, pensato per chi ascolta musica per ore senza voler rinunciare alla qualità. Sono leggere, con archetto flessibile e cuscinetti soffici pensati per un uso prolungato, e integrano tecnologie avanzate come l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa e microfoni beamforming di nuova generazione per chiamate più chiare anche in ambienti rumorosi.

Beats Solo 4 in offerta su Amazon: sconto del 49%, risparmi quasi 115 euro

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa le Beats Solo 4 a soli 116,99€ grazie a uno sconto del 49% sul prezzo di listino, con un risparmio vicino ai 115 euro per un paio di cuffie wireless on-ear di fascia alta. Per chi cerca cuffie compatte ma complete, è una cifra molto competitiva rispetto ad altri modelli della stessa categoria, soprattutto considerando l’autonomia fino a 50 ore e le funzioni avanzate pensate per utenti Apple e Android.

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Le cuffie Beats con l’autonomia da 50 ore e l’audio spaziale personalizzato

Se passi gran parte della giornata con le cuffie in testa, tra musica, video, call e podcast, hai bisogno di un modello che unisca comfort, autonomia e qualità audio senza compromessi: è proprio il terreno dove le Beats Solo 4 vogliono fare la differenza.

Architettura acustica personalizzata con driver da 40 mm : il suono è potente ma controllato, con una buona nitidezza e un bilanciamento delle frequenze che valorizza musica, film e giochi senza affaticare l’ascolto.

: il suono è potente ma controllato, con una buona nitidezza e un bilanciamento delle frequenze che valorizza musica, film e giochi senza affaticare l’ascolto. Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa : l’ascolto diventa più immersivo grazie a un effetto multidimensionale che segue i movimenti del capo, ideale per film e contenuti multimediali.

: l’ascolto diventa più immersivo grazie a un effetto multidimensionale che segue i movimenti del capo, ideale per film e contenuti multimediali. Design ergonomico e ultraleggero da 217 grammi : l’archetto flessibile e i padiglioni angolati aiutano a distribuire meglio il peso, così puoi indossarle per ore senza fastidi evidenti.

: l’archetto flessibile e i padiglioni angolati aiutano a distribuire meglio il peso, così puoi indossarle per ore senza fastidi evidenti. Cuscinetti UltraPlush con isolamento acustico passivo : i cuscinetti soffici migliorano il comfort ma anche l’isolamento, riducendo il rumore esterno senza dover alzare troppo il volume.

: i cuscinetti soffici migliorano il comfort ma anche l’isolamento, riducendo il rumore esterno senza dover alzare troppo il volume. Fino a 50 ore di autonomia : una singola carica copre intere giornate di utilizzo tra lavoro, studio e tempo libero, riducendo al minimo le ricariche.

: una singola carica copre intere giornate di utilizzo tra lavoro, studio e tempo libero, riducendo al minimo le ricariche. Fast Fuel 10 minuti : se sei di corsa, 10 minuti collegato alla presa ti garantiscono fino a 5 ore di ascolto aggiuntivo, evitando di restare senza musica all’ultimo momento.

: se sei di corsa, 10 minuti collegato alla presa ti garantiscono fino a 5 ore di ascolto aggiuntivo, evitando di restare senza musica all’ultimo momento. Audio lossless via USB-C o jack 3,5 mm : quando vuoi il massimo della qualità o vuoi risparmiare batteria puoi collegarle via cavo e goderti audio ad alta risoluzione senza consumo energetico.

: quando vuoi il massimo della qualità o vuoi risparmiare batteria puoi collegarle via cavo e goderti audio ad alta risoluzione senza consumo energetico. Accoppiamento rapido con Apple e Android : l’associazione veloce, la sincronizzazione tra dispositivi e la localizzazione tramite rete di servizi dedicati semplificano l’uso quotidiano su più device.

: l’associazione veloce, la sincronizzazione tra dispositivi e la localizzazione tramite rete di servizi dedicati semplificano l’uso quotidiano su più device. Microfoni beamforming di nuova generazione: gli algoritmi di soppressione del rumore migliorano la chiarezza della voce durante chiamate e riunioni online, anche in ambienti non silenziosi.

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FAQ Le Beats Solo 4 sono compatibili sia con iPhone che con smartphone Android? Sì, le Beats Solo 4 sono compatibili con dispositivi Apple e Android e offrono abbinamento rapido su entrambe le piattaforme. Quante ore dura la batteria delle cuffie Beats Solo 4? Le Beats Solo 4 offrono fino a 50 ore di autonomia con una sola carica in modalità wireless. Posso usare le Beats Solo 4 con il cavo invece che in wireless? Sì, puoi collegarle tramite cavo USB-C o jack audio da 3,5 mm per ascolto lossless ad alta risoluzione senza consumare batteria. Le Beats Solo 4 sono comode da indossare per molte ore? Sono progettate con design ultraleggero, archetto flessibile e cuscinetti UltraPlush per garantire comfort anche nelle sessioni lunghe.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.