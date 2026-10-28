Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le cuffie Bluetooth Soundcore P31i è in offerta con uno sconto del 61% e costano pochissimo. Audio con cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 ore.

Soundcore P31i 26,99 € -61% 69,99 € Risparmi 43,00 € Acquista su Amazon

Rumori di fondo e chiamate poco chiare possono rendere difficile ascoltare musica o comunicare mentre si è fuori casa. Le Soundcore P31i di Anker sono disponibili con uno sconto del 61%.

Queste cuffie Bluetooth combinano la cancellazione adattiva del rumore, che si regola in base all’ambiente circostante, con un audio Hi-Res compatibile con LDAC. I sei microfoni e l’algoritmo AI aiutano a distinguere la voce dai rumori durante le chiamate. L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore con la custodia, mentre una ricarica di 10 minuti offre fino a 3,5 ore di ascolto. È disponibile anche la traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue.

Soundcore P31i in offerta: sconto del 61% e prezzo di 26,99 euro

Se cerchi cuffie senza fili con cancellazione del rumore e funzioni pensate per ascolto e chiamate, le Soundcore P31i sono proposte a 26,99 euro, con uno sconto del 61%. Il prezzo attuale e la riduzione sono indicati nella pagina dell’offerta; non sono riportati dettagli sulla scadenza della promozione, sui pagamenti a rate o su eventuali coupon. Puoi approfittare ora dello sconto del 61% sulle Soundcore P31i.

Amazon

Acquista ora le Soundcore P31i in offerta

Le cuffie Soundcore con ANC adattivo e autonomia fino a 50 ore

Per chi vuole ascoltare contenuti e gestire chiamate in ambienti diversi, le Soundcore P31i riuniscono funzioni audio e strumenti pratici. Ecco cosa offrono secondo le informazioni disponibili:

Cancellazione adattiva del rumore fino a 52 dB : il sistema rileva l’ambiente circostante e seleziona la riduzione del rumore più adatta, per aiutare a concentrarsi sull’ascolto anche quando intorno ci sono suoni di disturbo.

: il sistema rileva l’ambiente circostante e seleziona la riduzione del rumore più adatta, per aiutare a concentrarsi sull’ascolto anche quando intorno ci sono suoni di disturbo. Audio Hi-Res con LDAC : il supporto ai due standard punta a restituire un suono fedele, con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi. È una caratteristica utile per chi desidera apprezzare meglio i dettagli della musica.

: il supporto ai due standard punta a restituire un suono fedele, con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi. È una caratteristica utile per chi desidera apprezzare meglio i dettagli della musica. Traduzione AI in oltre 100 lingue : la funzione traduce la voce in tempo reale e può aiutare a comunicare in lingue diverse. Il produttore la descrive come pensata per mantenere le conversazioni fluide e naturali.

: la funzione traduce la voce in tempo reale e può aiutare a comunicare in lingue diverse. Il produttore la descrive come pensata per mantenere le conversazioni fluide e naturali. Sei microfoni con algoritmo AI : la riduzione dei rumori di fondo mira a rendere più chiara la voce durante le chiamate, anche all’aperto, così da favorire conversazioni comprensibili in contesti rumorosi.

: la riduzione dei rumori di fondo mira a rendere più chiara la voce durante le chiamate, anche all’aperto, così da favorire conversazioni comprensibili in contesti rumorosi. Fino a 10 ore di riproduzione con una carica: usando la custodia, l’autonomia complessiva dichiarata arriva a 50 ore. Con la cancellazione del rumore attiva, i dati indicano 8 ore per carica e 40 ore totali; 10 minuti di ricarica consentono fino a 3,5 ore di ascolto.

Soundcore P31i 26,99 € -61% 69,99 € Risparmi 43,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 61% sulle Soundcore P31i.

Scopri altre cuffie Bluetooth per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4, Auricolari Bluetooth Stereo HiFi... 19,99 € -78% 89,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon 2026 Cuffie Bluetooth 5.4, Auricolari Bluetooth Stereo HiFi ... 20,69 € -77% 89,99 € Risparmi 69,30 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 Stereo HiFi con 4... 24,99 € -72% 89,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon ZOVIMAX Cuffie a Conduzione Ossea Nuoto, IPX8, MP3 8 GB, Blu... Prodotto non disponibile Prodotti simili ZOVIMAX Cuffie a Conduzione Ossea Nuoto, IPX8, MP3 8 GB, Blu... Prodotto non disponibile Prodotti simili

Amazon

FAQ Quanta autonomia hanno le Soundcore P31i? La riproduzione arriva a 10 ore con una carica e fino a 50 ore con la custodia. Con la cancellazione del rumore attiva, i dati indicati sono 8 ore per carica e 40 ore complessive. Le Soundcore P31i hanno la cancellazione del rumore? Sì, offrono ANC adattivo in tempo reale, con riduzione del rumore indicata fino a 52 dB. Le Soundcore P31i supportano la traduzione in altre lingue? È indicata una funzione di traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue. Le Soundcore P31i sono adatte per le chiamate all’aperto? Sono dotate di sei microfoni e di un algoritmo AI per ridurre i rumori di fondo e favorire chiamate più chiare anche all’aperto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.