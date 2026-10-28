Soundcore P31i, cuffie ANC con il 61% di sconto: prezzo mini
Le cuffie Bluetooth Soundcore P31i è in offerta con uno sconto del 61% e costano pochissimo. Audio con cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 ore.
Rumori di fondo e chiamate poco chiare possono rendere difficile ascoltare musica o comunicare mentre si è fuori casa. Le Soundcore P31i di Anker sono disponibili con uno sconto del 61%.
Queste cuffie Bluetooth combinano la cancellazione adattiva del rumore, che si regola in base all’ambiente circostante, con un audio Hi-Res compatibile con LDAC. I sei microfoni e l’algoritmo AI aiutano a distinguere la voce dai rumori durante le chiamate. L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore con la custodia, mentre una ricarica di 10 minuti offre fino a 3,5 ore di ascolto. È disponibile anche la traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue.
Soundcore P31i in offerta: sconto del 61% e prezzo di 26,99 euro
Se cerchi cuffie senza fili con cancellazione del rumore e funzioni pensate per ascolto e chiamate, le Soundcore P31i sono proposte a 26,99 euro, con uno sconto del 61%. Il prezzo attuale e la riduzione sono indicati nella pagina dell’offerta; non sono riportati dettagli sulla scadenza della promozione, sui pagamenti a rate o su eventuali coupon. Puoi approfittare ora dello sconto del 61% sulle Soundcore P31i.
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Le cuffie Soundcore con ANC adattivo e autonomia fino a 50 ore
Per chi vuole ascoltare contenuti e gestire chiamate in ambienti diversi, le Soundcore P31i riuniscono funzioni audio e strumenti pratici. Ecco cosa offrono secondo le informazioni disponibili:
- Cancellazione adattiva del rumore fino a 52 dB: il sistema rileva l’ambiente circostante e seleziona la riduzione del rumore più adatta, per aiutare a concentrarsi sull’ascolto anche quando intorno ci sono suoni di disturbo.
- Audio Hi-Res con LDAC: il supporto ai due standard punta a restituire un suono fedele, con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi. È una caratteristica utile per chi desidera apprezzare meglio i dettagli della musica.
- Traduzione AI in oltre 100 lingue: la funzione traduce la voce in tempo reale e può aiutare a comunicare in lingue diverse. Il produttore la descrive come pensata per mantenere le conversazioni fluide e naturali.
- Sei microfoni con algoritmo AI: la riduzione dei rumori di fondo mira a rendere più chiara la voce durante le chiamate, anche all’aperto, così da favorire conversazioni comprensibili in contesti rumorosi.
- Fino a 10 ore di riproduzione con una carica: usando la custodia, l’autonomia complessiva dichiarata arriva a 50 ore. Con la cancellazione del rumore attiva, i dati indicano 8 ore per carica e 40 ore totali; 10 minuti di ricarica consentono fino a 3,5 ore di ascolto.
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FAQ
La riproduzione arriva a 10 ore con una carica e fino a 50 ore con la custodia. Con la cancellazione del rumore attiva, i dati indicati sono 8 ore per carica e 40 ore complessive.
Sì, offrono ANC adattivo in tempo reale, con riduzione del rumore indicata fino a 52 dB.
È indicata una funzione di traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue.
Sono dotate di sei microfoni e di un algoritmo AI per ridurre i rumori di fondo e favorire chiamate più chiare anche all’aperto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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