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Soundcore P31i 25,99 € -63% 69,99 € Risparmi 44,00 € Acquista su Amazon

In viaggio, al lavoro o in una stanza rumorosa, ascoltare musica e seguire una chiamata senza distrazioni può essere difficile. Le Soundcore P31i sono disponibili con uno sconto del 63%.

Queste cuffie Bluetooth combinano la cancellazione adattiva del rumore, che si regola in base all’ambiente, con un audio Hi-Res supportato da LDAC. La scheda indica anche la traduzione AI in oltre 100 lingue e sei microfoni con riduzione del rumore per rendere più chiare le chiamate. L’autonomia dichiarata arriva a 50 ore con la custodia, mentre una ricarica di 10 minuti offre fino a 3,5 ore di ascolto.

Soundcore P31i: sconto del 63% e circa 44 euro di risparmio

Se vuoi isolarti dai rumori senza rinunciare alla praticità delle cuffie senza fili, questa promozione porta le Soundcore P31i a 25,99 euro, con uno sconto dichiarato del 63%. Il risparmio, calcolato a partire dal prezzo e dalla percentuale indicati, è di circa 44 euro. Le informazioni disponibili non riportano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso; non è quindi possibile aggiungere dettagli su questi aspetti.

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Le cuffie Soundcore con ANC adattivo e audio Hi-Res LDAC

Per chi cerca un ascolto più tranquillo e chiamate comprensibili anche all’aperto, le caratteristiche dichiarate puntano su cancellazione del rumore, qualità audio e autonomia:

ANC adattivo fino a 52 dB : rileva l’ambiente circostante e seleziona la cancellazione del rumore più adatta, per ridurre le distrazioni durante l’ascolto.

: rileva l’ambiente circostante e seleziona la cancellazione del rumore più adatta, per ridurre le distrazioni durante l’ascolto. Audio Hi-Res con LDAC : la scheda descrive un suono con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi, per un’esperienza d’ascolto più dettagliata.

: la scheda descrive un suono con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi, per un’esperienza d’ascolto più dettagliata. Traduzione AI in oltre 100 lingue : può aiutare a comunicare in lingue diverse attraverso la traduzione istantanea della voce.

: può aiutare a comunicare in lingue diverse attraverso la traduzione istantanea della voce. Sei microfoni con algoritmo AI : la riduzione dei rumori di fondo è pensata per mantenere chiare le chiamate anche all’aperto.

: la riduzione dei rumori di fondo è pensata per mantenere chiare le chiamate anche all’aperto. Fino a 50 ore con la custodia: l’autonomia dichiarata è di 10 ore per carica, oppure 8 ore con la riduzione del rumore attiva. Una ricarica di 10 minuti fornisce fino a 3,5 ore di ascolto.

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FAQ Quante ore durano le Soundcore P31i? La scheda dichiara fino a 10 ore di riproduzione per carica e 50 ore con la custodia. Con la riduzione del rumore attiva indica 8 ore per carica e 40 ore totali. Quanto dura una ricarica rapida delle Soundcore P31i? Secondo le informazioni disponibili, 10 minuti di ricarica consentono fino a 3,5 ore di ascolto. Le Soundcore P31i hanno la cancellazione del rumore? Sì, sono dotate di ANC adattivo, che rileva l’ambiente e seleziona la cancellazione del rumore più adatta. La riduzione dichiarata arriva fino a 52 dB.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.