Soundcore P31i, cuffie ANC oggi scontate del 63%
Soundcore P31i, cuffie Bluetooth con ANC adattivo, audio Hi-Res LDAC e autonomia fino a 50 ore: oggi scontate del 63%.
In viaggio, al lavoro o in una stanza rumorosa, ascoltare musica e seguire una chiamata senza distrazioni può essere difficile. Le Soundcore P31i sono disponibili con uno sconto del 63%.
Queste cuffie Bluetooth combinano la cancellazione adattiva del rumore, che si regola in base all’ambiente, con un audio Hi-Res supportato da LDAC. La scheda indica anche la traduzione AI in oltre 100 lingue e sei microfoni con riduzione del rumore per rendere più chiare le chiamate. L’autonomia dichiarata arriva a 50 ore con la custodia, mentre una ricarica di 10 minuti offre fino a 3,5 ore di ascolto.
Soundcore P31i: sconto del 63% e circa 44 euro di risparmio
Se vuoi isolarti dai rumori senza rinunciare alla praticità delle cuffie senza fili, questa promozione porta le Soundcore P31i a 25,99 euro, con uno sconto dichiarato del 63%. Il risparmio, calcolato a partire dal prezzo e dalla percentuale indicati, è di circa 44 euro. Le informazioni disponibili non riportano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso; non è quindi possibile aggiungere dettagli su questi aspetti.
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Le cuffie Soundcore con ANC adattivo e audio Hi-Res LDAC
Per chi cerca un ascolto più tranquillo e chiamate comprensibili anche all’aperto, le caratteristiche dichiarate puntano su cancellazione del rumore, qualità audio e autonomia:
- ANC adattivo fino a 52 dB: rileva l’ambiente circostante e seleziona la cancellazione del rumore più adatta, per ridurre le distrazioni durante l’ascolto.
- Audio Hi-Res con LDAC: la scheda descrive un suono con alti ricchi e bilanciati e bassi profondi, per un’esperienza d’ascolto più dettagliata.
- Traduzione AI in oltre 100 lingue: può aiutare a comunicare in lingue diverse attraverso la traduzione istantanea della voce.
- Sei microfoni con algoritmo AI: la riduzione dei rumori di fondo è pensata per mantenere chiare le chiamate anche all’aperto.
- Fino a 50 ore con la custodia: l’autonomia dichiarata è di 10 ore per carica, oppure 8 ore con la riduzione del rumore attiva. Una ricarica di 10 minuti fornisce fino a 3,5 ore di ascolto.
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FAQ
La scheda dichiara fino a 10 ore di riproduzione per carica e 50 ore con la custodia. Con la riduzione del rumore attiva indica 8 ore per carica e 40 ore totali.
Secondo le informazioni disponibili, 10 minuti di ricarica consentono fino a 3,5 ore di ascolto.
Sì, sono dotate di ANC adattivo, che rileva l’ambiente e seleziona la cancellazione del rumore più adatta. La riduzione dichiarata arriva fino a 52 dB.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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