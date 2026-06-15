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Sony WH-CH520, cuffie wireless leggere con lunga autonomia, audio ottimizzato via app e connessione multipoint sono in offerta con sconto del 34%.

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Lavoro, lezioni online, call infinite e playlist in streaming: rimanere concentrati in mezzo al rumore è sempre più difficile. Le Sony WH-CH520 arrivano proprio per questo, e oggi sono proposte con uno sconto del 34% che le rende una soluzione molto accessibile per chi cerca cuffie wireless comode e versatili.

Sony WH-CH520

Queste cuffie puntano su leggerezza e comfort: pesano solo 147 grammi e sfruttano morbidi cuscinetti auricolari pensati per l’utilizzo prolungato, così puoi tenerle in testa per ore senza fastidio. L’audio è ottimizzato dalla tecnologia DSEE e dall’equalizzatore a 5 bande tramite app Sony | Sound Connect, mentre il microfono integrato e il supporto alla connessione multipoint le rendono ideali anche per gestire chiamate e passare al volo tra smartphone, tablet o PC.

Sony WH-CH520 in offerta: sconto del 34% sulle cuffie wireless

In questo periodo le Sony WH-CH520 scendono a 29,90€ grazie a uno sconto del 34%, un prezzo molto competitivo per delle cuffie Bluetooth con autonomia da vero uso intensivo. Considerando la qualità del marchio e le funzioni avanzate, parliamo di un modello che si posiziona in modo aggressivo nella fascia economica, perfetto per chi vuole fare un salto di qualità rispetto alle classiche cuffie entry-level.

Un altro vantaggio pratico è la batteria: fino a 50 ore di ascolto con una singola ricarica ti permettono di coprire diversi giorni di utilizzo senza pensare al cavo, mentre con appena 3 minuti di ricarica ottieni circa 90 minuti di riproduzione, utile quando sei di fretta. Se cerchi un buon compromesso tra prezzo e dotazione, il Sony WH-CH520 è disponibile con uno sconto del 34% che le rende ancora più interessanti.

Le cuffie Sony con il suono ottimizzato via app e la batteria da 50 ore

Se passi molte ore tra musica, video e chiamate, hai bisogno di un paio di cuffie leggere, personalizzabili e con una batteria che non ti lasci a metà giornata. Le Sony WH-CH520 nascono proprio per accompagnarti in ogni momento, dal lavoro allo svago.

Tecnologia DSEE : migliora la qualità dei brani compressi, restituendo più dettaglio e un ascolto più piacevole anche con lo streaming, così le tue playlist suonano meglio senza cambiare servizio.

: migliora la qualità dei brani compressi, restituendo più dettaglio e un ascolto più piacevole anche con lo streaming, così le tue playlist suonano meglio senza cambiare servizio. Equalizzatore a 5 bande nell’app Sony | Sound Connect : puoi regolare i toni in base ai tuoi gusti, passando da bassi più presenti a un suono più neutro per film, podcast o videogiochi.

: puoi regolare i toni in base ai tuoi gusti, passando da bassi più presenti a un suono più neutro per film, podcast o videogiochi. Autonomia fino a 50 ore con ricarica rapida da 3 minuti per 90 minuti di riproduzione: ideale per chi viaggia spesso o usa le cuffie tutto il giorno senza avere sempre una presa a disposizione.

con ricarica rapida da 3 minuti per 90 minuti di riproduzione: ideale per chi viaggia spesso o usa le cuffie tutto il giorno senza avere sempre una presa a disposizione. Peso di soli 147 g e cuscinetti morbidi : riducono l’affaticamento durante l’uso prolungato, così puoi tenerle addosso per intere giornate di lavoro, studio o binge watching.

: riducono l’affaticamento durante l’uso prolungato, così puoi tenerle addosso per intere giornate di lavoro, studio o binge watching. Microfono integrato e connessione multipoint : puoi collegare due dispositivi Bluetooth insieme e passare al volo dalla musica sul laptop alla chiamata in arrivo sullo smartphone, senza dover rifare l’abbinamento ogni volta.

: puoi collegare due dispositivi Bluetooth insieme e passare al volo dalla musica sul laptop alla chiamata in arrivo sullo smartphone, senza dover rifare l’abbinamento ogni volta. Controlli fisici e funzioni Swift Pair/Fast Pair: la gestione di musica e chiamate è immediata dai padiglioni, mentre l’abbinamento con i dispositivi compatibili è rapido e guidato.

Sony WH-CH520

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Sony WH-CH520, sconto del 34% e autonomia estrema: Approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Le cuffie Sony WH-CH520 sono comode da indossare per molte ore? Sì, pesano solo 147 g e hanno cuscinetti morbidi pensati per l’uso prolungato. Quanta autonomia offrono le Sony WH-CH520 con una ricarica? Possono arrivare fino a circa 50 ore di ascolto con una singola ricarica completa. Le Sony WH-CH520 possono collegarsi a due dispositivi contemporaneamente? Sì, supportano la connessione multipoint per associare due dispositivi Bluetooth insieme. È possibile personalizzare l’audio delle Sony WH-CH520? Sì, tramite l’app Sony | Sound Connect con equalizzatore a 5 bande integrato.