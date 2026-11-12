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Le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore, audio ad alta risoluzione e fino a 30 ore di autonomia sono in offerta con uno sconto shock.

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Rumori di fondo e distrazioni possono rendere meno piacevoli l’ascolto della musica e le chiamate, soprattutto in viaggio o negli ambienti affollati. Le Sony WH-1000XM5 sono disponibili con uno sconto del 28%.

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Queste cuffie wireless puntano su una cancellazione del rumore adattata all’ambiente, audio ad alta risoluzione e comfort pensato per sessioni d’ascolto prolungate. I microfoni su ciascun padiglione contribuiscono a ridurre i suoni indesiderati, mentre le funzioni dedicate alle chiamate aiutano a isolare la voce. La batteria offre fino a 30 ore di autonomia e la confezione comprende una custodia rigida.

Sony WH-1000XM5 in offerta con il 28% di sconto

Al momento le Sony WH-1000XM5 sono proposte a 216,49 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo indicato come riferimento nell’offerta. È un’occasione per valutare cuffie Bluetooth che combinano cancellazione del rumore, ascolto ad alta risoluzione e una dotazione orientata anche ai viaggi. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Le cuffie Sony con cancellazione adattiva e autonomia fino a 30 ore

Se cerchi di ascoltare contenuti o partecipare a chiamate riducendo le distrazioni, queste cuffie mettono insieme funzioni utili per la quotidianità e per gli spostamenti:

Cancellazione del rumore con quattro microfoni per padiglione : contribuisce a eliminare i suoni indesiderati. L’Auto NC Optimizer regola la cancellazione in base all’ambiente, così non devi intervenire manualmente ogni volta che cambia il contesto.

: contribuisce a eliminare i suoni indesiderati. L’Auto NC Optimizer regola la cancellazione in base all’ambiente, così non devi intervenire manualmente ogni volta che cambia il contesto. Audio ad alta risoluzione e tecnologia LDAC : il driver è progettato per ottimizzare le alte frequenze e offrire un suono ricco di dettagli durante l’ascolto.

: il driver è progettato per ottimizzare le alte frequenze e offrire un suono ricco di dettagli durante l’ascolto. Fino a 30 ore di autonomia : una capacità indicata per affrontare anche viaggi lunghi senza dover ricaricare frequentemente. Con un alimentatore USB-PD, venduto separatamente, tre minuti di ricarica forniscono fino a tre ore di ascolto.

: una capacità indicata per affrontare anche viaggi lunghi senza dover ricaricare frequentemente. Con un alimentatore USB-PD, venduto separatamente, tre minuti di ricarica forniscono fino a tre ore di ascolto. Comfort regolabile e custodia rigida inclusa : i cuscinetti morbidi avvolgono le orecchie e l’archetto si adatta alla vestibilità; la custodia aiuta a riporre e trasportare le cuffie.

: i cuscinetti morbidi avvolgono le orecchie e l’archetto si adatta alla vestibilità; la custodia aiuta a riporre e trasportare le cuffie. Chiamate e connessione a due dispositivi : la tecnologia Precise Voice Pickup e la riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale aiutano a isolare la voce, mentre il collegamento Bluetooth simultaneo a due dispositivi permette di passare da uno all’altro.

: la tecnologia Precise Voice Pickup e la riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale aiutano a isolare la voce, mentre il collegamento Bluetooth simultaneo a due dispositivi permette di passare da uno all’altro. Funzioni smart e personalizzazione: l’app Sony Headphones Connect consente di personalizzare l’audio; sono presenti anche Google Fast Pair, Swift Pair, Speak-to-Chat e controllo del suono adattivo.

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FAQ Quanta autonomia hanno le Sony WH-1000XM5? La batteria offre fino a 30 ore di autonomia. Le Sony WH-1000XM5 supportano la ricarica rapida? Sì. Con un alimentatore USB-PD, venduto separatamente, tre minuti di ricarica permettono fino a tre ore di ascolto. È possibile collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente? Sì, è possibile collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. La confezione include una custodia? Sì, la dotazione include una custodia rigida.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.