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Leggere, con connessione multipoint e impermeabilità IPX4: le cuffie Sony oggi in offerta su Amazon sono imperdibili. Scopri promo e caratteristiche

L’offerta di oggi su Amazon mette sotto i riflettori le Sony WFC510, cuffie true wireless dal design compatto e leggero, proposte con uno sconto del 35%. Un affare per chi cerca praticità e qualità d’ascolto in mobilità: sono comode anche dopo sessioni prolungate, il collegamento è rapido con iOS e Android e la gestione dei dispositivi risulta fluida grazie al Bluetooth Multipoint. L’autonomia accompagna la giornata e la custodia è facile da portare ovunque.

Queste cuffie puntano su comfort e praticità: pesano appena 4,6 g per auricolare, offrono un audio convincente per musica e podcast e si dimostrano affidabili nelle chiamate anche in movimento. Una soluzione equilibrata per chi vuole semplicità d’uso e un suono curato, senza rinunciare a funzioni intelligenti.

Sony WFC510

Quanto risparmi con lo sconto sulle Sony WFC510

Su Amazon le Sony WFC510 sono in offerta a 39,00€ con uno sconto del 35%. Tradotto in numeri, vuol dire un risparmio di circa 21,00€ rispetto al prezzo di riferimento. Una promo concreta per portarsi a casa auricolari affidabili e facili da usare a una cifra particolarmente accessibile.

Se sei alla ricerca di TWS compatte e ben accessoriate, questa è un’occasione da cogliere finché disponibile.

Cuffie leggere con connessione multipoint

Le Sony WFC510 sono pensate per la comodità quotidiana: con soli 4,6 g per auricolare e un design ergonomico, restano stabili e confortevoli anche durante la corsa. La resistenza agli schizzi è garantita dalla classificazione IPX4, così puoi usarle serenamente in palestra o sotto una pioggia leggera.

La qualità del suono beneficia dell’esperienza audio di Sony e della tecnologia DSEE, che esegue l’upscaling dei brani per un ascolto più ricco. Non mancano funzioni smart come Spotify Tap per avviare la musica in un attimo e la modalità Ambient Sound, utile per restare consapevole dell’ambiente circostante quando serve.

Capitolo autonomia: fino a 22 ore complessive (11 ore con gli auricolari più altre 11 ore dalla custodia), con ricarica rapida che in soli 5 minuti assicura circa 1 ora di riproduzione. La Connessione Bluetooth Multipoint permette di collegare due dispositivi insieme e passare al volo da uno all’altro, perfetta tra iOS e Android (ma anche PC o Mac). In sintesi, praticità, leggerezza e funzioni utili in un formato davvero tascabile.

Sony WFC510