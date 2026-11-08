Sony ULT WEAR, cuffie con bassi profondi a un prezzo mai visto prima
Le cuffie over-ear Sony ULT WEAR con cancellazione del rumore e bassi profondi sono in offerta con uno sconto del 40% e le puoi pagare a rate a tasso zero.
Ascoltare musica o seguire una chiamata in ambienti rumorosi può rendere difficile concentrarsi e sentire ogni dettaglio. Le Sony ULT WEAR puntano su bassi potenti e cancellazione del rumore; oggi sono disponibili con uno sconto del 40%.
Queste cuffie Bluetooth over-ear permettono di scegliere tra due modalità dedicate ai bassi: Deep Bass aggiunge enfasi alle frequenze basse, mentre Attack Bass aumenta l’energia del suono. La cancellazione del rumore aiuta a isolarsi dalle distrazioni, mentre la modalità Ambient Sound consente di ascoltare ciò che succede intorno. Il design è pensato per l’uso prolungato e la custodia compatta le rende pratiche da trasportare. Per le chiamate, i microfoni e la tecnologia di acquisizione vocale sono progettati per mantenere la voce chiara anche in presenza di rumore.
Sony ULT WEAR in offerta: sconto del 40% e risparmio di circa 59 euro
La promozione porta le Sony ULT WEAR a 89,00 euro, con uno sconto del 40% e un risparmio calcolato di circa 59 euro rispetto al prezzo precedente ricavabile dalla percentuale indicata. Se cerchi cuffie pensate per dare risalto alle basse frequenze e attenuare i rumori esterni, le Sony ULT WEAR sono disponibili con uno sconto del 40%. La scheda dell’offerta non indica coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Le cuffie Sony con la cancellazione del rumore e 30 ore di autonomia
Per chi alterna musica, chiamate e spostamenti, poter adattare l’ascolto alle diverse situazioni è un vantaggio concreto. Tra le caratteristiche che distinguono queste cuffie ci sono:
- Due modalità ULT per i bassi: Deep Bass dà più peso alle frequenze basse, mentre Attack Bass aggiunge energia. Il pulsante dedicato consente di scegliere la resa più adatta al genere musicale o al momento.
- Cancellazione del rumore e Ambient Sound: la prima aiuta a concentrarsi sulla musica riducendo le distrazioni; la seconda permette di restare in ascolto dell’ambiente circostante senza rinunciare alle cuffie.
- Autonomia fino a 30 ore con Noise Cancelling attivo, che sale a 50 ore con la funzione disattivata: una dotazione pensata per ascoltare a lungo senza ricaricare spesso. Una ricarica di tre minuti offre fino a un’ora e mezza di riproduzione.
- Connessione Bluetooth Multipoint: permette di collegare due dispositivi contemporaneamente, utile per passare dall’audio di un computer a quello del telefono.
- Struttura over-ear pieghevole e custodia compatta: i padiglioni sono progettati per un uso prolungato e la custodia facilita il trasporto quando le cuffie non servono.
- Microfoni Beam Forming e Precise Voice Pickup: contribuiscono a rendere più chiara la voce durante le chiamate in vivavoce anche quando c’è rumore intorno.
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FAQ
La batteria dura fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attiva e fino a 50 ore con la funzione disattivata. Tre minuti di ricarica offrono fino a un’ora e mezza di riproduzione.
Sì, integrano la cancellazione del rumore e una modalità Ambient Sound per ascoltare l’ambiente circostante.
Sì, la connessione Bluetooth Multipoint consente di collegare contemporaneamente due dispositivi.
Sì, dispongono di microfoni Beam Forming e tecnologia Precise Voice Pickup per le chiamate in vivavoce.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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