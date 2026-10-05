Sennheiser HD 505 SE, le cuffie over-ear professionali a un prezzo speciale
Le cuffie over-ear Sennheiser HD 505 SE con suono di alta qualità, bassi profondi in offerta con uno sconto del 36%.
Chi passa molte ore al computer tra musica, call di lavoro e sessioni di gioco sa quanto possano stancare cuffie scomode o con audio piatto. Le Sennheiser HD 505 SE arrivano su Amazon con uno sconto del 36% che rende più accessibile un modello pensato per chi cerca qualità sonora e comfort prolungato.
Queste cuffie over-ear con cavo puntano su un audio curato nei dettagli, con bassi presenti e alti definiti grazie al trasduttore ottimizzato e al diaframma laminato migliorato. L’archetto alleggerito, la minore forza di compressione e i cuscinetti in velluto permettono di usarle a lungo riducendo l’affaticamento, mentre il design chiuso e privo di riflessioni posteriori mira a offrire un’esperienza d’ascolto più immersiva e spaziale, adatta tanto all’intrattenimento quanto alle attività quotidiane al PC.
Sennheiser HD 505 SE in offerta su Amazon: sconto del 36% sulle over-ear cablate
In questo momento le Sennheiser HD 505 SE sono proposte su Amazon con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino, così puoi approfittare dell’offerta sulle Sennheiser HD 505 SE senza uscire dal budget. Il prezzo attuale è di 179,99€, una cifra che le colloca in una fascia medio-alta per cuffie cablate over-ear pensate per l’ascolto attento e l’uso quotidiano intensivo.
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Le cuffie Sennheiser con il suono di alta qualità e il comfort dell’archetto leggero
Se cerchi cuffie cablate che migliorino davvero l’ascolto quotidiano, dalle playlist alle riunioni online, questo modello punta a unire qualità sonora e comodità prolungata. Ecco perché possono fare la differenza nella tua postazione.
- Suono eccezionale con trasduttore ottimizzato: il diaframma laminato migliorato e la bobina mobile più leggera permettono di ottenere bassi più pieni e alti più nitidi, così puoi distinguere meglio strumenti, voci e dettagli nei tuoi brani preferiti.
- Design chiuso senza riflessioni posteriori: la struttura over-ear riduce le riflessioni interne e aiuta a creare una scena sonora più spaziale e coinvolgente, ideale per immergersi in film, giochi o sessioni musicali concentrate.
- Comfort elevato per lunghe sessioni: l’archetto alleggerito con forza di serraggio ridotta, i cuscinetti in velluto e il parapolvere più trasparente sono pensati per restare comodi anche dopo molte ore, riducendo il fastidio alle orecchie e alla testa.
- Cavo da 1,8 m con jack da 3,5 mm: la lunghezza generosa del cavo facilita l’uso da scrivania o collegato al laptop, mantenendo libertà di movimento senza doversi sedere incollati alla sorgente audio.
- Compatibilità con accessori della serie HD 500: la piena compatibilità con i cavi accessori della gamma, inclusi quelli bilanciati o con microfono, offre margine di personalizzazione per adattare le cuffie a diverse configurazioni e utilizzi.
- Sacchetto con coulisse in dotazione: la borsa inclusa permette di riporre e trasportare le cuffie con maggiore protezione, utile se le sposti spesso tra casa, ufficio o studio.
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FAQ
Sì, l’archetto alleggerito e i cuscinetti in velluto sono pensati per garantire comfort anche dopo molte ore di utilizzo.
Utilizzano un cavo da 1,8 metri con connettore jack da 3,5 mm, adatto a PC, notebook e molti dispositivi audio.
Sì, il trasduttore con diaframma laminato e la bobina mobile più leggera offrono bassi e alti migliorati per un ascolto più dettagliato.
Sì, le cuffie sono compatibili con tutti i cavi accessori della serie HD 500, inclusi quelli con microfono o bilanciati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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