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Chi passa molte ore al computer tra musica, call di lavoro e sessioni di gioco sa quanto possano stancare cuffie scomode o con audio piatto. Le Sennheiser HD 505 SE arrivano su Amazon con uno sconto del 36% che rende più accessibile un modello pensato per chi cerca qualità sonora e comfort prolungato.

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Queste cuffie over-ear con cavo puntano su un audio curato nei dettagli, con bassi presenti e alti definiti grazie al trasduttore ottimizzato e al diaframma laminato migliorato. L’archetto alleggerito, la minore forza di compressione e i cuscinetti in velluto permettono di usarle a lungo riducendo l’affaticamento, mentre il design chiuso e privo di riflessioni posteriori mira a offrire un’esperienza d’ascolto più immersiva e spaziale, adatta tanto all’intrattenimento quanto alle attività quotidiane al PC.

Sennheiser HD 505 SE in offerta su Amazon: sconto del 36% sulle over-ear cablate

In questo momento le Sennheiser HD 505 SE sono proposte su Amazon con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino, così puoi approfittare dell’offerta sulle Sennheiser HD 505 SE senza uscire dal budget. Il prezzo attuale è di 179,99€, una cifra che le colloca in una fascia medio-alta per cuffie cablate over-ear pensate per l’ascolto attento e l’uso quotidiano intensivo.

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Le cuffie Sennheiser con il suono di alta qualità e il comfort dell’archetto leggero

Se cerchi cuffie cablate che migliorino davvero l’ascolto quotidiano, dalle playlist alle riunioni online, questo modello punta a unire qualità sonora e comodità prolungata. Ecco perché possono fare la differenza nella tua postazione.

Suono eccezionale con trasduttore ottimizzato : il diaframma laminato migliorato e la bobina mobile più leggera permettono di ottenere bassi più pieni e alti più nitidi, così puoi distinguere meglio strumenti, voci e dettagli nei tuoi brani preferiti.

: il diaframma laminato migliorato e la bobina mobile più leggera permettono di ottenere bassi più pieni e alti più nitidi, così puoi distinguere meglio strumenti, voci e dettagli nei tuoi brani preferiti. Design chiuso senza riflessioni posteriori : la struttura over-ear riduce le riflessioni interne e aiuta a creare una scena sonora più spaziale e coinvolgente, ideale per immergersi in film, giochi o sessioni musicali concentrate.

: la struttura over-ear riduce le riflessioni interne e aiuta a creare una scena sonora più spaziale e coinvolgente, ideale per immergersi in film, giochi o sessioni musicali concentrate. Comfort elevato per lunghe sessioni : l’archetto alleggerito con forza di serraggio ridotta, i cuscinetti in velluto e il parapolvere più trasparente sono pensati per restare comodi anche dopo molte ore, riducendo il fastidio alle orecchie e alla testa.

: l’archetto alleggerito con forza di serraggio ridotta, i cuscinetti in velluto e il parapolvere più trasparente sono pensati per restare comodi anche dopo molte ore, riducendo il fastidio alle orecchie e alla testa. Cavo da 1,8 m con jack da 3,5 mm : la lunghezza generosa del cavo facilita l’uso da scrivania o collegato al laptop, mantenendo libertà di movimento senza doversi sedere incollati alla sorgente audio.

: la lunghezza generosa del cavo facilita l’uso da scrivania o collegato al laptop, mantenendo libertà di movimento senza doversi sedere incollati alla sorgente audio. Compatibilità con accessori della serie HD 500 : la piena compatibilità con i cavi accessori della gamma, inclusi quelli bilanciati o con microfono, offre margine di personalizzazione per adattare le cuffie a diverse configurazioni e utilizzi.

: la piena compatibilità con i cavi accessori della gamma, inclusi quelli bilanciati o con microfono, offre margine di personalizzazione per adattare le cuffie a diverse configurazioni e utilizzi. Sacchetto con coulisse in dotazione: la borsa inclusa permette di riporre e trasportare le cuffie con maggiore protezione, utile se le sposti spesso tra casa, ufficio o studio.

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FAQ Le Sennheiser HD 505 SE sono adatte per uso prolungato al PC? Sì, l’archetto alleggerito e i cuscinetti in velluto sono pensati per garantire comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Che tipo di connessione utilizzano le cuffie Sennheiser HD 505 SE? Utilizzano un cavo da 1,8 metri con connettore jack da 3,5 mm, adatto a PC, notebook e molti dispositivi audio. Le Sennheiser HD 505 SE hanno un suono bilanciato anche per la musica? Sì, il trasduttore con diaframma laminato e la bobina mobile più leggera offrono bassi e alti migliorati per un ascolto più dettagliato. Sono compatibili con cavi con microfono della serie HD 500? Sì, le cuffie sono compatibili con tutti i cavi accessori della serie HD 500, inclusi quelli con microfono o bilanciati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.