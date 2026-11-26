Sennheiser HD 505 SE, cuffie over-ear con il 46% di sconto: affare per tutti
Le cuffie over-ear Sennheiser HD 505 SE con bassi e alti immersivi, archetto leggero e cavo da 1,8 m sono in offerta con uno sconto del 46%.
Ascoltare musica, lavorare o giocare con cuffie poco comode può diventare stancante. Le Sennheiser HD 505 SE sono disponibili con uno sconto del 46%, per chi cerca un modello over-ear con cavo e una vestibilità pensata per l’uso prolungato.
Queste cuffie cablate puntano su un ascolto coinvolgente, con bassi e alti migliorati e una riproduzione spaziale. L’archetto leggero, la forza di compressione ridotta e i cuscinetti in velluto sono pensati per offrire comfort; il cavo da 1,8 metri con spina da 3,5 mm permette di collegarle a dispositivi compatibili. Nella confezione è inclusa anche una borsa con coulisse.
Sennheiser HD 505 SE in offerta: sconto del 46%
Il prezzo indicato per le Sennheiser HD 505 SE è di 149,99 euro, con uno sconto del 46%. La promozione riguarda cuffie over-ear cablate con cavo da 1,8 metri e accessori inclusi; il prezzo e la disponibilità possono essere verificati nella pagina dell’offerta. Per consultare i dettagli aggiornati, trovi le Sennheiser HD 505 SE a 149,99 euro.
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Le cuffie Sennheiser con il cavo da 1,8 m e i padiglioni over-ear
Chi alterna musica, lavoro e gioco può cercare un ascolto confortevole e un collegamento cablato semplice. Le caratteristiche delle HD 505 SE si traducono in vantaggi pratici per l’uso quotidiano:
- Trasduttore con diaframma laminato migliorato: bassi e alti migliorati e una bobina mobile più leggera, per un suono descritto come più trasparente.
- Design senza riflessioni posteriori: favorisce una riproduzione spaziale e coinvolgente, utile per immergersi nell’ascolto di musica o nei contenuti di gioco.
- Archetto leggero e cuscinetti in velluto: la forza di compressione ridotta e i materiali morbidi sono pensati per una vestibilità comoda e sicura.
- Cavo da 1,8 metri con jack da 3,5 mm: consente l’uso collegato a dispositivi compatibili, sia alla scrivania sia con il telefono.
- Borsa con coulisse e compatibilità con i cavi della serie HD 500: la dotazione facilita il trasporto e permette di usare accessori compatibili, comprese opzioni bilanciate e con microfono.
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FAQ
Il cavo incluso è lungo 1,8 metri e termina con una spina da 3,5 mm.
Sì, sono cuffie cablate over-ear.
La confezione include una borsa con coulisse. Le cuffie sono compatibili con i cavi accessori della serie HD 500.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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