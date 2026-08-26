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Allenarti in strada o in palestra con le orecchie completamente tappate può essere fastidioso e poco sicuro, soprattutto se corri in mezzo al traffico o ti muovi tra le macchine in città. Le SANAG Cuffie Conduzione Ossea in questo momento sono proposte con uno sconto del 79%, una soluzione pensata proprio per chi vuole ascoltare musica e podcast senza isolarsi dall’ambiente circostante.

Questo modello unisce la tecnologia a conduzione ossea con un design open-ear, così il suono arriva in modo chiaro lasciando libero il canale uditivo e permettendoti di percepire auto, bici e persone intorno a te. La connettività Bluetooth 5.3 assicura un collegamento stabile e reattivo con lo smartphone, mentre la struttura ultraleggera con telaio in titanio flessibile è studiata per restare ferma anche durante sprint e movimenti rapidi. Completano il quadro la certificazione IPX8 per resistere a pioggia, sudore e nuoto e i tasti fisici tattili, più affidabili dei controlli touch quando hai le mani bagnate o sei in piena attività.

SANAG Cuffie Conduzione Ossea in offerta su Amazon: sconto del 79%

Con questa promo le SANAG Cuffie Conduzione Ossea scendono a 11,99€, un prezzo decisamente aggressivo per delle cuffie sportive con conduzione ossea, Bluetooth 5.3 e impermeabilità IPX8. Si tratta di una fascia di costo da entry level, ma con caratteristiche tipiche di modelli pensati per l’attività all’aperto e anche per il nuoto, grazie alla protezione totale contro l’immersione. A questa cifra diventano un’opzione interessante per chi cerca un secondo paio di cuffie dedicate solo allo sport o per chi vuole provare la conduzione ossea senza spendere troppo: il SANAG Cuffie Conduzione Ossea è disponibile con uno sconto del 79% rispetto al prezzo di listino.

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Le cuffie sportive con la conduzione ossea e l’impermeabilità IPX8

Se ti alleni spesso all’aperto o in piscina, avere cuffie stabili, resistenti all’acqua e che non ti isolino completamente può fare la differenza in termini di sicurezza e comfort.

Tecnologia a conduzione ossea avanzata : il suono viene trasmesso attraverso le ossa del cranio senza chiudere il canale uditivo, così ascolti musica e chiamate continuando a percepire i rumori del traffico e dell’ambiente, utile per chi corre su strada o in città.

: il suono viene trasmesso attraverso le ossa del cranio senza chiudere il canale uditivo, così ascolti musica e chiamate continuando a percepire i rumori del traffico e dell’ambiente, utile per chi corre su strada o in città. Design open-ear : le orecchie restano libere, migliorando la ventilazione e riducendo l’affaticamento anche dopo sessioni prolungate di corsa o allenamenti intensi in palestra.

: le orecchie restano libere, migliorando la ventilazione e riducendo l’affaticamento anche dopo sessioni prolungate di corsa o allenamenti intensi in palestra. Connettività Bluetooth 5.3 superiore : il collegamento con lo smartphone è più stabile, con latenza ridotta e consumi energetici ottimizzati, così puoi muoverti liberamente senza interruzioni dell’audio.

: il collegamento con lo smartphone è più stabile, con latenza ridotta e consumi energetici ottimizzati, così puoi muoverti liberamente senza interruzioni dell’audio. Certificazione impermeabile IPX8 : le cuffie sono progettate per resistere a sudore, pioggia e immersione in acqua, rendendole adatte non solo al running ma anche alle sessioni di nuoto e agli allenamenti sotto qualsiasi condizione meteo.

: le cuffie sono progettate per resistere a sudore, pioggia e immersione in acqua, rendendole adatte non solo al running ma anche alle sessioni di nuoto e agli allenamenti sotto qualsiasi condizione meteo. Tasti fisici tattili : i comandi dedicati per musica e chiamate offrono un feedback immediato e riducono i tocchi accidentali, permettendoti di gestire volume e tracce anche con le mani bagnate o mentre sei in movimento.

: i comandi dedicati per musica e chiamate offrono un feedback immediato e riducono i tocchi accidentali, permettendoti di gestire volume e tracce anche con le mani bagnate o mentre sei in movimento. Struttura ultraleggera con telaio in titanio flessibile: la vestibilità è stabile e confortevole, le cuffie restano al loro posto anche durante scatti e cambi di direzione, minimizzando la pressione sulla testa.

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FAQ Le SANAG Cuffie Conduzione Ossea sono adatte per correre in strada? Sì, il design open-ear e la conduzione ossea permettono di sentire l’ambiente circostante, ideali per il running urbano. Posso usare le SANAG Cuffie Conduzione Ossea per nuotare? Sì, la certificazione IPX8 le rende adatte all’immersione e quindi anche alle sessioni di nuoto. Le SANAG Cuffie Conduzione Ossea hanno una connessione stabile con lo smartphone? Sì, utilizzano Bluetooth 5.3 per una connessione più stabile, con latenza ridotta e consumi ottimizzati. I controlli delle SANAG Cuffie Conduzione Ossea funzionano anche con le mani bagnate? Sì, i tasti fisici tattili sono pensati proprio per un utilizzo preciso anche con mani bagnate o in movimento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.