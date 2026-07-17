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JBL Live Flex 3, cuffie wireless Bluetooth con cancellazione adattiva del rumore, lunga autonomia e protezione IP54 oggi in offerta al 50% di sconto.

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Lavori in open space, viaggi spesso sui mezzi o ti alleni in palestra e non riesci mai a isolarti davvero dal rumore intorno a te? Le JBL Live Flex 3 arrivano proprio per questo: oggi sono proposte con uno sconto del 50%, così puoi portarti a casa delle cuffie true wireless con cancellazione del rumore e lunga autonomia spendendo la metà rispetto al listino.

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Queste cuffie puntano sulla combinazione fra cancellazione adattiva del rumore, suono firmato JBL in alta risoluzione e una gestione completa direttamente dalla custodia intelligente. L’idea è offrirti un paio di auricolari che si adattano da soli all’ambiente, ti seguono tutto il giorno grazie alla batteria di lunga durata e restano affidabili anche sotto pioggia e polvere, così non devi più preoccuparti di cambiare dispositivo a seconda di dove ti trovi.

JBL Live Flex 3 in offerta su Amazon con il 50% di sconto

La promozione attuale rende le JBL Live Flex 3 particolarmente interessanti per chi cerca cuffie true wireless di fascia alta a un prezzo più accessibile. Con lo sconto del 50% il prezzo scende a 99,99€, una cifra molto competitiva per un modello con cancellazione adattiva del rumore, autonomia estesa e custodia intelligente. In questa fascia di prezzo è raro trovare auricolari così completi, soprattutto con la qualità audio tipica del marchio JBL.

Se vuoi aggiornare le tue vecchie cuffiette o passare a un modello più evoluto, il JBL Live Flex 3 è disponibile con uno sconto del 50%, una buona occasione per fare il salto senza sforare il budget. L’offerta è soggetta alle classiche dinamiche di disponibilità e potrebbe non durare a lungo.

Le cuffie JBL con la cancellazione adattiva del rumore e la custodia intelligente

Se vuoi davvero isolarti dal caos mentre lavori, studi o viaggi, queste cuffie wireless nascono per risolvere proprio il problema del rumore e della scomodità di avere più dispositivi diversi per ogni situazione.

Cancellazione adattiva del rumore : i quattro microfoni regolano automaticamente quanto suono esterno lasciar passare, così puoi concentrarti quando serve o restare più consapevole di ciò che ti circonda senza smanettare nelle impostazioni.

: i quattro microfoni regolano automaticamente quanto suono esterno lasciar passare, così puoi concentrarti quando serve o restare più consapevole di ciò che ti circonda senza smanettare nelle impostazioni. Custodia di ricarica intelligente : il display touch sulla custodia ti permette di controllare il suono e le funzioni principali senza aprire app sul telefono, rendendo più rapido cambiare modalità o verificare la batteria.

: il display touch sulla custodia ti permette di controllare il suono e le funzioni principali senza aprire app sul telefono, rendendo più rapido cambiare modalità o verificare la batteria. Autonomia fino a 50 ore complessive : 10 ore con gli auricolari più altre 40 con la custodia significano giornate intere di musica, call o podcast senza l’ansia di cercare una presa di corrente.

: 10 ore con gli auricolari più altre 40 con la custodia significano giornate intere di musica, call o podcast senza l’ansia di cercare una presa di corrente. Connessione multipoint : puoi passare in modo fluido dal tablet al telefono, ad esempio guardando un film e rispondendo subito a una chiamata, senza dover riconnettere manualmente le cuffie ogni volta.

: puoi passare in modo fluido dal tablet al telefono, ad esempio guardando un film e rispondendo subito a una chiamata, senza dover riconnettere manualmente le cuffie ogni volta. Integrazione con Google Finder : se le perdi, puoi sfruttare la rete di dispositivi Android per rintracciarle più facilmente, evitando di buttare soldi in nuovi auricolari a causa di una semplice distrazione.

: se le perdi, puoi sfruttare la rete di dispositivi Android per rintracciarle più facilmente, evitando di buttare soldi in nuovi auricolari a causa di una semplice distrazione. Certificazione IP54: resistenza a pioggia e polvere, ideale per chi usa le cuffie durante gli allenamenti all’aperto, in bici o in viaggio, senza preoccuparsi troppo del meteo o delle condizioni ambientali.

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JBL Live Flex 3 al 50% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Le JBL Live Flex 3 hanno una buona autonomia per uso quotidiano intenso? Sì, arrivano fino a 10 ore con gli auricolari più 40 ore con la custodia, adatte a giornate piene. Le cuffie JBL Live Flex 3 sono adatte per allenamenti e uso all’aperto? Sì, sono certificate IP54 quindi resistono a pioggia leggera, sudore e polvere. Le JBL Live Flex 3 possono collegarsi a più dispositivi insieme? Sì, supportano la connessione multipla e permettono di passare da tablet a smartphone senza interruzioni. È possibile ritrovare le JBL Live Flex 3 se le perdo? Sì, grazie al servizio Google Finder che sfrutta una rete di dispositivi Android per aiutarti a localizzarle.