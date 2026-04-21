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Le SteelSeries Arctis Nova 1 sono protagoniste di una promo imperdibile: su Amazon trovi uno sconto del 42% che rende queste cuffie da gaming multisistema una scelta intelligente per qualità e comodità, ideali per PC e console. Design leggero, comfort elevato e grande versatilità le rendono perfette per il gioco e l’intrattenimento quotidiano.

SteelSeries Arctis Nova 1

Al primo ascolto colpiscono per un suono chiaro e dettagliato, con bassi pieni e un’ottima resa spaziale che aiuta a percepire direzionalità e piccoli indizi in partita. I cuscinetti in memory foam e la struttura ultra leggera assicurano comfort anche nelle sessioni lunghe, mentre il microfono garantisce voce nitida e si ritrae nel padiglione quando non serve. La compatibilità multipiattaforma e la possibilità di personalizzare l’audio completano un pacchetto molto convincente per il prezzo.

SteelSeries Arctis Nova 1 in offerta su Amazon: sconto del 42%, risparmi 29,23 euro

La promo porta il prezzo delle SteelSeries Arctis Nova 1 a 40,37€, con un risparmio di 29,23€ rispetto al valore di listino stimato in circa 69,60€. Senza bisogno di coupon, lo sconto è già applicato in pagina e rende queste cuffie una scelta particolarmente interessante se cerchi qualità audio e comfort a una cifra contenuta.

Se vuoi approfittarne subito, puoi portarti a casa il SteelSeries Arctis Nova 1 a soli 40,37€. Un prezzo aggressivo per un modello versatile, pronto per PC, PlayStation, Xbox, Switch e anche per l’uso su dispositivi mobili tramite jack da 3,5 mm.

Le cuffie SteelSeries con l’audio spaziale a 360° e il microfono a cancellazione di rumore

Il cuore del progetto è il sistema acustico Nova con driver Hi‑Fi, pensato per offrire un audio di livello gaming superiore. Puoi affinare il suono in base alle tue preferenze grazie all’EQ parametrico di livello professionale, così da valorizzare voci, passi o effetti a seconda del titolo.

L’audio spaziale a 360° immerge nell’azione e assicura un’ottima percezione direzionale; è pienamente compatibile con Tempest 3D Audio per PS5 e con Microsoft Spatial Sound. Sul fronte comfort, il sistema ComfortMAX include padiglioni rotanti e regolabili in altezza, cuscinetti AirWeave in memory foam e una fascia elastica: una combinazione che, insieme alla struttura ultra leggera, riduce l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo.

Il microfono ClearCast Gen 2 riduce i rumori ambientali fino a 25 dB per comunicazioni chiare e precise, ed è retrattile per integrarsi nel design quando non serve. Il collegamento è multipiattaforma tramite jack da 3,5 mm: PC, Mac, PS5/PS4, Xbox, Switch e persino smartphone compatibili, con questa versione in elegante colore bianco pronta a integrarsi in qualsiasi setup.

SteelSeries Arctis Nova 1

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