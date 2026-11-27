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Le cuffie professionali Dyson OnTrac con cancellazione attiva del rumore e fino a 55 ore di ascolto sono in offerta con il 40% di sconto.

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Rumori e distrazioni possono rendere difficile godersi la musica o concentrarsi sull’ascolto. Le Dyson OnTrac sono cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, oggi disponibili con uno sconto del 40%.

La cancellazione attiva impiega otto microfoni e può attenuare i suoni indesiderati fino a 40 dB. L’autonomia dichiarata arriva a 55 ore anche con ANC attiva; quando serve ricaricare, dieci minuti bastano per ottenere 2,5 ore di ascolto. La gamma di frequenze estesa e i cuscinetti progettati per il comfort completano la dotazione.

Dyson OnTrac in offerta: sconto del 40% e circa 199 euro di risparmio

Con un prezzo indicato di 299,00 euro e uno sconto del 40%, le Dyson OnTrac si collocano in una fascia premium, con funzioni orientate all’ascolto immersivo e al comfort prolungato. Il risparmio calcolato rispetto al prezzo precedente è di circa 199 euro. Puoi portarti a casa le Dyson OnTrac a 299,00 euro. Il tool non indica una scadenza della promozione, né informazioni su rate, coupon, benefici Prime o tempi di reso.

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Le cuffie over-ear con ANC fino a 40 dB e autonomia fino a 55 ore

Per chi vuole ridurre le distrazioni e ascoltare musica senza dover ricaricare spesso, queste cuffie propongono una combinazione di cancellazione del rumore, autonomia estesa e attenzione al comfort. Ecco cosa offrono nella vita quotidiana:

Cancellazione attiva del rumore con otto microfoni : può attenuare i suoni indesiderati fino a 40 dB, per favorire un ascolto più immersivo.

: può attenuare i suoni indesiderati fino a 40 dB, per favorire un ascolto più immersivo. Fino a 55 ore di ascolto con ANC attiva : l’autonomia dichiarata aiuta a prolungare le sessioni senza interruzioni frequenti per la ricarica.

: l’autonomia dichiarata aiuta a prolungare le sessioni senza interruzioni frequenti per la ricarica. Ricarica rapida : dieci minuti forniscono 2,5 ore di autonomia, mentre trenta minuti ne forniscono 9,5; un’opzione utile quando si ha poco tempo prima di ripartire.

: dieci minuti forniscono 2,5 ore di autonomia, mentre trenta minuti ne forniscono 9,5; un’opzione utile quando si ha poco tempo prima di ripartire. Gamma di frequenze da 6 Hz a 21 kHz : l’intervallo esteso è pensato per restituire maggiore nitidezza e dettaglio lungo lo spettro udibile.

: l’intervallo esteso è pensato per restituire maggiore nitidezza e dettaglio lungo lo spettro udibile. Cuscinetti in ultra-microfibra e schiuma traspirante : la costruzione è progettata per una vestibilità confortevole e per preservare i sub-bassi con una buona tenuta acustica.

: la costruzione è progettata per una vestibilità confortevole e per preservare i sub-bassi con una buona tenuta acustica. Oltre 2.000 combinazioni di colori e finiture: è possibile personalizzare le cuffie scegliendo padiglioni esterni e cuscinetti aggiuntivi, venduti separatamente.

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FAQ Quanta autonomia hanno le cuffie Dyson OnTrac? Fino a 55 ore di ascolto, anche con la cancellazione attiva del rumore. Quanto durano 10 minuti di ricarica? Secondo le informazioni del prodotto, dieci minuti di ricarica forniscono 2,5 ore di autonomia. Le Dyson OnTrac hanno la cancellazione attiva del rumore? Sì. La funzione ANC usa otto microfoni e può attenuare i suoni indesiderati fino a 40 dB.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.