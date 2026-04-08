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Se cerchi delle cuffie true wireless pratiche e affidabili, oggi su Amazon trovi le Cuffie Bluetooth Donerton con uno sconto del 72%. Una promo che rende l’acquisto particolarmente conveniente.

Il prodotto punta su un’esperienza d’uso immediata: la connessione è rapida e stabile e l’abbinamento avviene in pochi secondi. L’ascolto risulta chiaro e bilanciato, senza fruscii, e la vestibilità è leggera e confortevole anche per sessioni prolungate. Bene anche l’autonomia, che regge ore di riproduzione continua, così da accompagnarti tra lavoro, studio e allenamenti senza pensieri.

Donerton Cuffie Bluetooth

Le condizioni dell’offerta sulle cuffie bluetooth

Le Donerton Cuffie Bluetooth sono in offerta a 24,99€ con un sconto del 72%. Considerando il taglio di prezzo, il risparmio è significativo: parliamo di circa 64€ in meno rispetto al prezzo di riferimento. Un’occasione da cogliere per portarsi a casa un paio di auricolari completi e versatili a una cifra contenuta.

Cuffie bluetooth impermeabili con durata super e cancellazione del rumore

La dotazione è centrata sulle esigenze quotidiane. Il chipset con Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile fino a 15 metri e l’accoppiamento automatico all’apertura della custodia. Sono supportati i protocolli HFP/HSP/A2DP/AVRCP per una compatibilità ampia con smartphone e portatili.

Il suono è affidato a driver da 13 mm con diaframma composito per un ascolto HiFi coinvolgente. In chiamata interviene la ENC a 4 microfoni, che attenua efficacemente i rumori di fondo per rendere la voce più nitida.

L’autonomia complessiva arriva a circa 50 ore: 6-8 ore con una singola carica più oltre 40 ore tramite la custodia, che si ricarica in circa 1 ora. Il display LED indica con precisione il livello della batteria degli auricolari e della base.

Comodità e resistenza sono altri punti forti: ogni auricolare pesa solo 3 grammi, il design è ergonomico e la protezione IPX7 li mette al riparo da sudore, spruzzi e pioggia leggera. I controlli touch gestiscono tracce, volume, chiamate e assistente vocale. Ampia anche la compatibilità: funzionano con iOS 9.0+, Android 10.0+ e con dispositivi Bluetooth fino alla versione 5.4.

Donerton Cuffie Bluetooth

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