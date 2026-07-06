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Allenarti in piscina o correre all’aperto senza fili, senza tappi nelle orecchie e senza paura dell’acqua è spesso un sogno per chi fa sport tutti i giorni. Le cuffie a conduzione ossea ZOVIMAX arrivano oggi su Amazon con uno sconto del 67%, un ribasso importante che rende molto più accessibile una soluzione pensata proprio per il nuoto e per l’allenamento multi-sport.

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Queste cuffie open–ear impermeabili IP68 combinano la libertà del collegamento Bluetooth 6.0 quando ti alleni a secco con un vero lettore MP3 integrato da 8 GB per continuare ad ascoltare musica anche in piscina, dove il Bluetooth non può funzionare. La struttura a conduzione ossea lascia le orecchie completamente libere, così puoi percepire meglio l’ambiente mentre corri, pedali o ti alleni, riducendo l’affaticamento rispetto ai classici in-ear. L’autonomia fino a 12 ore con ricarica rapida e il microfono anti-vento pensato per le chiamate all’aperto le rendono versatili anche per chi le usa tutti i giorni tra lavoro, commuting e workout.

Cuffie ZOVIMAX per nuoto in offerta su Amazon con sconto del 67%

Le cuffie a conduzione ossea ZOVIMAX sono proposte su Amazon a 42,99€ grazie allo sconto del 67% rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente aggressiva per un modello IP68 con MP3 integrato pensato per il nuoto e per gli sport outdoor. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un prodotto che unisca impermeabilità totale, memoria interna e design open-ear così completo. Se cerchi un dispositivo dedicato a piscina, corsa e ciclismo, oggi puoi portarti a casa le cuffie ZOVIMAX a soli 42,99€, sfruttando un rapporto qualità/prezzo particolarmente favorevole per chi vuole un unico accessorio per tutti gli allenamenti.

Le cuffie sportive con il lettore MP3 da 8 GB e la certificazione IP68

Per chi si allena regolarmente, queste cuffie nascono per risolvere il problema di ascoltare musica in piscina e all’aperto restando comunque consapevoli di ciò che succede intorno. Ecco in che modo le caratteristiche tecniche si traducono in vantaggi concreti nella vita quotidiana:

Bluetooth 6.0 e lettore MP3 integrato da 8 GB : puoi usare il Bluetooth durante corsa, palestra o ciclismo per musica, podcast e chiamate, mentre in piscina passi alla modalità MP3 e porti con te le tue playlist senza smartphone.

: puoi usare il Bluetooth durante corsa, palestra o ciclismo per musica, podcast e chiamate, mentre in piscina passi alla modalità MP3 e porti con te le tue playlist senza smartphone. Impermeabilità IP68 : la certificazione elevata protegge da acqua, sudore e polvere, così puoi nuotare, allenarti in piscina o sotto la pioggia senza preoccuparti di rovinare le cuffie.

: la certificazione elevata protegge da acqua, sudore e polvere, così puoi nuotare, allenarti in piscina o sotto la pioggia senza preoccuparti di rovinare le cuffie. Design open–ear a conduzione ossea : le orecchie restano libere, senti i rumori del traffico o della piscina e riduci la sensazione di chiusura tipica degli auricolari in-ear, aumentando comfort e sicurezza.

: le orecchie restano libere, senti i rumori del traffico o della piscina e riduci la sensazione di chiusura tipica degli auricolari in-ear, aumentando comfort e sicurezza. Autonomia fino a 12 ore con ricarica rapida : copri tranquillamente una giornata di utilizzo misto tra chiamate e musica; con 10 minuti di ricarica hai fino a 3 ore di riproduzione, utile se ti ricordi di ricaricarle all’ultimo momento.

: copri tranquillamente una giornata di utilizzo misto tra chiamate e musica; con 10 minuti di ricarica hai fino a 3 ore di riproduzione, utile se ti ricordi di ricaricarle all’ultimo momento. Microfono anti-vento : le chiamate restano più chiare anche mentre corri o vai in bici, rendendo queste cuffie adatte anche agli spostamenti quotidiani e non solo allo sport.

: le chiamate restano più chiare anche mentre corri o vai in bici, rendendo queste cuffie adatte anche agli spostamenti quotidiani e non solo allo sport. Vestibilità stabile con archetto nucale: il design leggero rimane fermo durante nuoto, corsa e ciclismo, compatibile con cuffia da nuoto, occhialini, occhiali da sole e caschi da bici, così non devi cambiare setup tra una disciplina e l’altra.

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FAQ Le cuffie ZOVIMAX funzionano anche sott’acqua con il Bluetooth? No, il Bluetooth non funziona sott’acqua: per il nuoto va usata la modalità MP3 con memoria interna da 8 GB. Le cuffie ZOVIMAX sono davvero impermeabili per la piscina? Sì, hanno certificazione IP68 che le rende adatte all’uso in piscina, al nuoto e agli allenamenti in acqua. Quanto dura la batteria delle cuffie ZOVIMAX a conduzione ossea? L’autonomia arriva fino a 12 ore di musica o chiamate e con 10 minuti di ricarica ottieni circa 3 ore di utilizzo. Le cuffie ZOVIMAX stanno ferme durante corsa e ciclismo? Sì, il design leggero con archetto nucale assicura una vestibilità stabile anche con casco, occhialini o cuffia da nuoto.