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TIMU Cuffie Bluetooth, auricolari wireless in-ear con Bluetooth 5.4, cancellazione del rumore ENC e autonomia fino a 50 ore sono in sconto del 77%.

Amazon

L’offerta sulle cuffie Bluetooth TIMU è una di quelle che attirano subito l’attenzione se cerchi auricolari wireless economici ma ricchi di funzioni. Su Amazon le trovi con un sconto del 77% rispetto al prezzo di listino e il costo scende a soli 24,99€, un valore davvero aggressivo per un modello con Bluetooth 5.4, lunga autonomia e certificazione IP7.

Cuffie Bluetooth TIMU

Questi auricolari puntano su una combinazione di qualità audio, comfort e praticità quotidiana. Il driver dinamico da 14,2 mm con diaframma in grafene e tecnologia di bass enhancement promette bassi decisamente rinforzati, mentre l’uso di più microfoni con riduzione del rumore ENC/CVC è pensato per rendere le chiamate più chiare anche in ambienti rumorosi. L’autonomia fino a 50 ore con custodia, il controllo touch per musica e chiamate e la compatibilità allargata con smartphone, PC e TV le rendono un’opzione molto versatile per musica, lavoro e allenamento.

Cuffie Bluetooth TIMU in offerta su Amazon con sconto del 77%

La promozione sulle cuffie Bluetooth TIMU è particolarmente interessante perché porta il prezzo finale a 24,99€, una cifra molto competitiva per un paio di auricolari true wireless con specifiche così complete. Considerando lo sconto del 77%, il risparmio è di parecchie decine di euro rispetto al prezzo pieno, posizionando queste cuffiette tra le soluzioni più convenienti nella fascia economica, ma con funzioni tipiche di modelli ben più costosi.

In questa fascia di prezzo si trovano spesso prodotti molto basici, mentre qui hai Bluetooth 5.4 con collegamento rapido automatico all’apertura della custodia, display LED per tenere sotto controllo la carica e una batteria capace di arrivare fino a 50 ore complessive di ascolto. Se cerchi un modello TWS low cost ma completo, le Cuffie Bluetooth TIMU sono disponibili con uno sconto del 77% che le rende particolarmente appetibili.

Le cuffiette wireless TIMU con il Bluetooth 5.4 e l’autonomia fino a 50 ore

Le cuffiette wireless TIMU si distinguono per il supporto al Bluetooth 5.4, una versione aggiornata che punta su connessioni più stabili, latenza ridotta e raggio operativo fino a circa 15 metri, così puoi muoverti liberamente senza perdere il segnale. Dopo il primo pairing, l’abbinamento è automatico: basta aprire la custodia di ricarica perché gli auricolari si colleghino al dispositivo associato.

Il driver dinamico da 14,2 mm in grafene lavora insieme a un diaframma composito e a un decoder ad alta risoluzione per offrire un suono più ricco, con una particolare enfasi sui bassi grazie al sistema di potenziamento dedicato. La presenza di più microfoni e dell’algoritmo ENC/CVC aiuta a ridurre il rumore ambientale fino a 45 dB, rendendo più nitide le conversazioni vocali.

L’autonomia è uno dei punti di forza: con una singola carica puoi arrivare fino a 8 ore di ascolto continuo, che diventano circa 50 ore complessive grazie alla custodia con ricarica rapida tramite porta USB-C. Il doppio display LED sulla case mostra in tempo reale lo stato della batteria di auricolari e custodia, così sai sempre quando è il momento di ricaricare.

Il design in-ear ergonomico, con peso di soli 3 g per lato e angolo di 45°, è pensato per distribuire meglio la pressione nel condotto uditivo e restare stabile anche durante l’attività fisica. La certificazione IP7 e il rivestimento interno idrorepellente proteggono da sudore e pioggia, rendendole adatte a palestra, corsa e uso all’aperto.

Non mancano i comandi touch sugli auricolari, che permettono di gestire musica, chiamate, volume e assistente vocale senza tirare fuori lo smartphone. La compatibilità è ampia: funzionano con dispositivi iOS e Android, oltre che con PC, laptop e alcuni televisori dotati di Bluetooth, risultando così un accessorio flessibile per intrattenimento e lavoro.

Cuffie Bluetooth TIMU

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