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Rumore di fondo in ufficio, mezzi pubblici affollati, call importanti in ambienti caotici: se vuoi davvero isolarti e concentrarti, hai bisogno di cuffie che sappiano cancellare i suoni intorno a te senza spendere una fortuna. Le Soundcore P31i di Anker oggi sono proposte con uno sconto del 61%, un’occasione interessante per portarti a casa una soluzione completa con cancellazione adattiva del rumore e audio di qualità.

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Queste cuffie puntano tutto sull’equilibrio tra isolamento acustico, qualità del suono e versatilità nelle situazioni reali. La cancellazione del rumore si adatta all’ambiente per offrirti sempre il miglior compromesso tra silenzio e sicurezza, mentre la resa audio, certificata Hi-Res con supporto LDAC, è pensata per chi ascolta musica e contenuti in streaming con grande attenzione al dettaglio. L’autonomia prolungata e la ricarica rapida le rendono adatte a una giornata intera fuori casa.

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Le Soundcore P31i di Anker si posizionano in una fascia di prezzo molto aggressiva grazie allo sconto del 61%, che le rende particolarmente interessanti rispetto a molte concorrenti con funzioni simili. Nonostante il prezzo contenuto, offrono una cancellazione adattiva del rumore in grado di ridurre i suoni esterni fino a 52 dB e un audio certificato Hi-Res con supporto LDAC, caratteristiche che di solito si trovano su modelli dal costo decisamente superiore.

All’interno di questa promozione puoi portarti a casa le Soundcore P31i di Anker con uno sconto del 61%, beneficiando di un’autonomia che copre senza problemi l’intera giornata e di una ricarica rapida che in pochi minuti ti restituisce ore di ascolto. Si tratta di un’offerta interessante per chi cerca cuffie Bluetooth affidabili per lavoro, studio e intrattenimento, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente favorevole.

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Le cuffie Bluetooth di Anker con la cancellazione adattiva del rumore e il suono Hi-Res LDAC

Se ti serve un paio di cuffie per isolarti meglio durante lo studio, i viaggi o le videochiamate, queste in-ear di Anker puntano su una combinazione di riduzione del rumore e qualità audio pensata proprio per migliorare la tua quotidianità digitale.

Cancellazione adattiva del rumore fino a 52 dB : la tecnologia ANC analizza in tempo reale l’ambiente e regola il livello di isolamento, così puoi passare da uffici rumorosi a mezzi pubblici affollati mantenendo sempre un ascolto confortevole.

: la tecnologia ANC analizza in tempo reale l’ambiente e regola il livello di isolamento, così puoi passare da uffici rumorosi a mezzi pubblici affollati mantenendo sempre un ascolto confortevole. Suono certificato Hi-Res con LDAC : la compatibilità con LDAC e la certificazione Hi-Res garantiscono alti definiti e bassi profondi, ideale per chi ascolta musica in alta qualità o guarda film e serie con un audio più ricco e coinvolgente.

: la compatibilità con LDAC e la certificazione Hi-Res garantiscono alti definiti e bassi profondi, ideale per chi ascolta musica in alta qualità o guarda film e serie con un audio più ricco e coinvolgente. Traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue : le funzioni di intelligenza artificiale permettono di tradurre la voce in molte lingue diverse, una soluzione pratica per chi viaggia spesso o partecipa a meeting internazionali.

: le funzioni di intelligenza artificiale permettono di tradurre la voce in molte lingue diverse, una soluzione pratica per chi viaggia spesso o partecipa a meeting internazionali. 6 microfoni con algoritmo AI per le chiamate : il sistema di microfoni con riduzione del rumore separa la tua voce dai suoni di fondo, così chi ti ascolta ti sente chiaramente anche quando sei all’aperto o in ambienti affollati.

: il sistema di microfoni con riduzione del rumore separa la tua voce dai suoni di fondo, così chi ti ascolta ti sente chiaramente anche quando sei all’aperto o in ambienti affollati. Autonomia prolungata e ricarica rapida: fino a 10 ore di ascolto con una singola carica (50 ore con la custodia), oppure 8 ore per carica e 40 ore in totale con ANC attivo; con 10 minuti di ricarica ottieni circa 3,5 ore di riproduzione, perfette per le emergenze.

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FAQ Le Soundcore P31i di Anker cancellano bene il rumore in ambienti molto rumorosi? Sì, la cancellazione adattiva del rumore riduce i suoni esterni fino a 52 dB, adattandosi automaticamente all’ambiente. Le Soundcore P31i supportano l’audio in alta qualità? Sì, offrono suono certificato Hi-Res e supporto LDAC per una resa più dettagliata rispetto al Bluetooth standard. Quanto dura la batteria delle Soundcore P31i di Anker? Arrivano fino a 10 ore di riproduzione con una carica, fino a 50 ore totali con la custodia, meno con ANC attivo. Le Soundcore P31i sono adatte alle chiamate e alle video riunioni? Sì, integrano 6 microfoni con algoritmo AI che isola la voce dai rumori di fondo per chiamate più chiare.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.