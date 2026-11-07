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Le cuffie Bluetooth 5.4 Renimer sono in offerta con uno sconto del 78% e costano meno di 20 euro. Assicurano un'ottima qualità del suono e si collegano con qualsiasi smartphone.

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Se vuoi ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza fili che intralciano, può essere utile scegliere auricolari compatti e semplici da collegare. Le cuffie Renimer Bluetooth 5.4 sono disponibili con uno sconto del 78%.

Questi auricolari puntano su una connessione Bluetooth 5.4, l’accoppiamento automatico con l’ultimo dispositivo usato e un’autonomia complessiva dichiarata fino a 55 ore contando le ricariche della custodia. I quattro microfoni con tecnologia ENC sono pensati per rendere più chiare le chiamate, mentre il peso di 3 grammi per cuffia e la certificazione IPX7 li rendono adatti anche all’attività fisica. L’app Zemyee Life permette inoltre di personalizzare il suono.

Cuffie Renimer in offerta: sconto del 78% e prezzo di 19,99 euro

Per chi cerca auricolari senza fili per ascoltare musica e gestire le chiamate durante la giornata, le cuffie Renimer sono proposte a 19,99 euro. Puoi scegliere le cuffie Renimer con uno sconto del 78%. Le informazioni disponibili non specificano la durata della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o le condizioni di spedizione e reso.

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Gli auricolari Renimer con Bluetooth 5.4 e custodia con display LED

Quando si alternano musica, chiamate e attività quotidiane, una connessione pronta e controlli accessibili possono semplificare l’uso degli auricolari. Ecco le caratteristiche indicate per questo modello:

Bluetooth 5.4 e accoppiamento automatico : una volta estratte dalla custodia, le cuffie si collegano all’ultimo dispositivo utilizzato. La portata dichiarata arriva fino a 15 metri.

: una volta estratte dalla custodia, le cuffie si collegano all’ultimo dispositivo utilizzato. La portata dichiarata arriva fino a 15 metri. Audio HiFi e quattro microfoni ENC : i driver dinamici da 13 mm riproducono i contenuti audio, mentre i microfoni sono progettati per ridurre il rumore ambientale durante le chiamate.

: i driver dinamici da 13 mm riproducono i contenuti audio, mentre i microfoni sono progettati per ridurre il rumore ambientale durante le chiamate. Autonomia complessiva fino a 55 ore : una carica offre fino a 7 ore di riproduzione e la custodia può ricaricare gli auricolari altre sei volte. Il doppio display LED mostra la carica residua.

: una carica offre fino a 7 ore di riproduzione e la custodia può ricaricare gli auricolari altre sei volte. Il doppio display LED mostra la carica residua. Design leggero e certificazione IPX7 : ogni auricolare pesa 3 grammi; la resistenza a sudore e pioggia è pensata per l’uso durante allenamenti e attività all’aperto.

: ogni auricolare pesa 3 grammi; la resistenza a sudore e pioggia è pensata per l’uso durante allenamenti e attività all’aperto. Controlli touch e app Zemyee Life: puoi gestire volume, tracce e chiamate dagli auricolari e personalizzare l’audio tramite app. È indicata la compatibilità con dispositivi Bluetooth, inclusi iOS 16 e Android 13 o versioni successive.

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FAQ Le cuffie Renimer sono compatibili con iPhone e Android? Sono indicate come compatibili con dispositivi Bluetooth, inclusi iOS 16 e Android 13 o versioni successive. Quanta autonomia offrono le cuffie Renimer? La scheda indica fino a 7 ore di riproduzione con una carica e fino a 55 ore complessive contando le ricariche della custodia. Le cuffie Renimer sono resistenti a sudore e pioggia? La certificazione indicata è IPX7 e la scheda le descrive come resistenti a sudore e pioggia. È possibile personalizzare l’audio delle cuffie Renimer? Sì, la scheda indica che tramite l’app Zemyee Life si possono regolare il suono e gli effetti musicali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.