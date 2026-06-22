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QXQ Cuffie Bluetooth, auricolari wireless in-ear con cancellazione rumore ENC, 40 ore di autonomia e connessione 5.4 sono oggi in sconto del 73%.

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Allenamenti, spostamenti in autobus o giornate intere in ufficio: quando le tue vecchie cuffiette si scaricano dopo poche ore o coprono male i rumori, ascoltare musica e fare call diventa frustrante. Oggi le QXQ Cuffie Bluetooth sono disponibili con uno sconto del 73%, una promo che rende queste cuffie true wireless particolarmente interessanti per chi cerca audio stabile, buona autonomia e funzioni avanzate senza spendere troppo.

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Le QXQ Cuffie Bluetooth sono pensate per un utilizzo quotidiano intenso: grazie al nuovo Bluetooth 5.4 la connessione è più veloce e stabile, mentre la struttura in-ear leggera e il design ergonomico aiutano a tenerle ferme anche durante lo sport. La presenza di 4 microfoni ENC e dell’algoritmo di cancellazione del rumore ambientale punta a rendere le chiamate più chiare, mentre i driver da 13,4 mm promettono bassi più pieni e un ascolto coinvolgente in palestra, in viaggio o a casa.

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Con uno sconto del 73%, le QXQ Cuffie Bluetooth scendono a 26,99€, una cifra decisamente aggressiva per un paio di auricolari true wireless con cancellazione del rumore ENC, connessione 5.4 e autonomia fino a 40 ore complessive tra cuffiette e custodia. A questa cifra, il rapporto tra dotazione e prezzo è in linea con le proposte più competitive della fascia economica, rendendo le QXQ una soluzione interessante per chi vuole aggiornare le proprie cuffie senza salire su modelli premium. Se cerchi un’occasione conveniente, il fatto che il QXQ Cuffie Bluetooth sia in sconto del 73% rende questa promo particolarmente allettante.

Gli auricolari wireless con la cancellazione rumore ENC e la batteria da 40 ore

Chi usa le cuffie tutti i giorni ha bisogno di un prodotto che resti comodo a lungo, che isoli bene dai rumori e non ti lasci a secco di batteria nel momento sbagliato.

Bluetooth 5.4 con connessione istantanea : la trasmissione più veloce e la latenza ridotta sono utili non solo per il gaming, ma anche per video e call senza ritardi fastidiosi.

: la trasmissione più veloce e la latenza ridotta sono utili non solo per il gaming, ma anche per video e call senza ritardi fastidiosi. 4 microfoni ENC e cancellazione del rumore : l’eliminazione fino al 90% dei rumori ambientali aiuta a farsi sentire meglio in chiamata, che tu sia in ufficio open space o su mezzi affollati.

: l’eliminazione fino al 90% dei rumori ambientali aiuta a farsi sentire meglio in chiamata, che tu sia in ufficio open space o su mezzi affollati. Driver da 13,4 mm con suono Hi-Fi stereo : i bassi più profondi e il campo sonoro ampio rendono musica e film più immersivi rispetto alle classiche cuffiette economiche.

: i bassi più profondi e il campo sonoro ampio rendono musica e film più immersivi rispetto alle classiche cuffiette economiche. Autonomia fino a 40 ore e ricarica USB-C : circa 7 ore di ascolto con una sola carica più extra dalla custodia significano che puoi coprire più giorni di utilizzo senza doverle collegare spesso alla presa.

: circa 7 ore di ascolto con una sola carica più extra dalla custodia significano che puoi coprire più giorni di utilizzo senza doverle collegare spesso alla presa. Display LED sul case : il livello della batteria visibile in percentuale ti evita la sorpresa delle cuffie scariche prima di una riunione importante.

: il livello della batteria visibile in percentuale ti evita la sorpresa delle cuffie scariche prima di una riunione importante. Design ergonomico e peso di 4,2 g : la leggerezza e la forma in-ear aiutano a mantenerle stabili durante corsa, allenamenti e uso prolungato, riducendo la sensazione di affaticamento alle orecchie.

: la leggerezza e la forma in-ear aiutano a mantenerle stabili durante corsa, allenamenti e uso prolungato, riducendo la sensazione di affaticamento alle orecchie. Cordino staccabile sulla custodia : puoi agganciare il case allo zaino o alla valigia per averlo sempre a portata di mano senza occupare spazio in tasca.

: puoi agganciare il case allo zaino o alla valigia per averlo sempre a portata di mano senza occupare spazio in tasca. Controlli touch e compatibilità ampia : gestire musica, volume, chiamate e assistente vocale con un tocco è comodo quando hai le mani impegnate; la compatibilità con dispositivi Android, iOS e PC le rende versatili in ogni contesto.

: gestire musica, volume, chiamate e assistente vocale con un tocco è comodo quando hai le mani impegnate; la compatibilità con dispositivi Android, iOS e PC le rende versatili in ogni contesto. Resistenza all’acqua IPX7 : gli auricolari sono più adatti a sport intensi e allenamenti sudati, con una protezione aggiuntiva contro spruzzi e pioggia.

: gli auricolari sono più adatti a sport intensi e allenamenti sudati, con una protezione aggiuntiva contro spruzzi e pioggia. Dotazione completa in confezione: la presenza di gommini in diverse misure, cavo USB-C e cordino aiuta a trovare subito la calzata giusta e a usarle fin da subito senza accessori extra.

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FAQ Le QXQ Cuffie Bluetooth sono compatibili sia con Android che con iPhone? Sì, grazie al Bluetooth 5.4 le QXQ Cuffie Bluetooth funzionano con dispositivi Android, iOS e anche PC. Quanta autonomia hanno le QXQ Cuffie Bluetooth con la custodia? Le QXQ Cuffie Bluetooth offrono circa 7 ore di ascolto più fino a 33 ore aggiuntive con la custodia, per un totale di circa 40 ore. Le QXQ Cuffie Bluetooth sono adatte per lo sport e il running? Sì, hanno design ergonomico leggero da 4,2 g e resistenza all’acqua IPX7, ideali per allenamenti e corsa. Le QXQ Cuffie Bluetooth hanno la cancellazione del rumore per le chiamate? Sì, integrano 4 microfoni ENC che riducono fino al 90% del rumore ambientale per rendere le chiamate più chiare.