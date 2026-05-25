Libero
OFFERTE

Philips, promo sulle cuffie Bluetooth over-ear che abbattono il rumore

Philips TAH8000EBK/00, cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione del rumore, autonomia fino a 70 ore e audio ad alta risoluzione al 47% di sconto.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cuffie Bluetooth Philips TAH8000EBK/00 nere over-ear Amazon

Le Philips TAH8000EBK/00 sono cuffie Bluetooth over-ear wireless pensate per chi vuole viaggiare, lavorare o rilassarsi con un audio di qualità senza spendere una fortuna. In questo momento le trovi in offerta con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino, una riduzione importante che rende queste cuffie particolarmente interessanti nella fascia media.

Philips TAH8000EBK/00

Philips TAH8000EBK/00

79,00 €149,99 € -70,99 € (47%)

Queste cuffie puntano su un mix di audio coinvolgente, autonomia estrema e funzioni avanzate di cancellazione del rumore, risultando adatte sia ai viaggi lunghi sia all’uso quotidiano in ambienti rumorosi. Il design over-ear offre comfort prolungato, mentre la costruzione robusta con batteria sostituibile e conchiglie intercambiabili le rende una scelta pensata per durare nel tempo.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips TAH8000EBK/00 in offerta su Amazon: sconto del 47%

In questo periodo le Philips TAH8000EBK/00 sono proposte su Amazon a 79,00€, con un taglio di prezzo del 47% che le posiziona molto bene rispetto ad altre cuffie over-ear con cancellazione del rumore nella stessa fascia. Non vengono indicati coupon aggiuntivi o promozioni extra, ma la riduzione sul listino è già di per sé significativa per un modello con queste caratteristiche.

Se stai cercando un paio di cuffie per viaggiare o lavorare in mobilità, il fatto che il Philips TAH8000EBK/00 sia disponibile con uno sconto del 47% le rende un’opzione da valutare seriamente nella categoria noise cancelling. L’offerta è attiva al momento della scrittura, ma come sempre può variare nel tempo in base alle politiche promozionali di Amazon.

Le cuffie Philips con l’audio ad alta risoluzione e la batteria fino a 70 ore

Le cuffie Philips TAH8000EBK/00 puntano su un’esperienza sonora di livello grazie ai driver ricoperti in seta da 40 mm, al supporto LDAC e alla modalità Spatial, che consente uno streaming ad alta risoluzione con bassi ricchi e un ascolto più immersivo. Questa combinazione le rende adatte sia alla musica che ai contenuti video, con un suono che punta all’equilibrio tra dettaglio e coinvolgimento.

L’autonomia è uno dei punti forti: puoi arrivare fino a 70 ore di riproduzione, che scendono a circa 50 ore con la cancellazione del rumore attiva, numeri ben sopra la media della categoria. La ricarica rapida permette inoltre di ottenere circa 8 ore di utilizzo con soli 10 minuti alla presa, ideale quando stai per partire e hai poco tempo a disposizione.

Sul fronte della cancellazione del rumore, trovi una soluzione adattiva Pro che reagisce all’ambiente circostante, affiancata dalla modalità Awareness per restare consapevole di ciò che accade intorno e da una soppressione del vento pensata per l’uso all’aperto. Le chiamate sono gestite da un sistema a 5 microfoni con riduzione del rumore ambientale, pensato per mantenere la voce chiara anche in contesti rumorosi, e non manca la compatibilità con gli assistenti vocali per un utilizzo a mani libere.

Da segnalare anche la cura per la durata nel tempo: la batteria sostituibile, le conchiglie auricolari sostituibili e la custodia rigida pensata per resistere a anni di utilizzo rendono queste cuffie una scelta interessante per chi non vuole cambiare prodotto dopo poco tempo.

Philips TAH8000EBK/00

Philips TAH8000EBK/00

79,00 €149,99 € -70,99 € (47%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lenergy

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963