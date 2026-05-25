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Le Philips TAH8000EBK/00 sono cuffie Bluetooth over-ear wireless pensate per chi vuole viaggiare, lavorare o rilassarsi con un audio di qualità senza spendere una fortuna. In questo momento le trovi in offerta con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino, una riduzione importante che rende queste cuffie particolarmente interessanti nella fascia media.

Philips TAH8000EBK/00

Queste cuffie puntano su un mix di audio coinvolgente, autonomia estrema e funzioni avanzate di cancellazione del rumore, risultando adatte sia ai viaggi lunghi sia all’uso quotidiano in ambienti rumorosi. Il design over-ear offre comfort prolungato, mentre la costruzione robusta con batteria sostituibile e conchiglie intercambiabili le rende una scelta pensata per durare nel tempo.

Philips TAH8000EBK/00 in offerta su Amazon: sconto del 47%

In questo periodo le Philips TAH8000EBK/00 sono proposte su Amazon a 79,00€, con un taglio di prezzo del 47% che le posiziona molto bene rispetto ad altre cuffie over-ear con cancellazione del rumore nella stessa fascia. Non vengono indicati coupon aggiuntivi o promozioni extra, ma la riduzione sul listino è già di per sé significativa per un modello con queste caratteristiche.

Se stai cercando un paio di cuffie per viaggiare o lavorare in mobilità, il fatto che il Philips TAH8000EBK/00 sia disponibile con uno sconto del 47% le rende un’opzione da valutare seriamente nella categoria noise cancelling. L’offerta è attiva al momento della scrittura, ma come sempre può variare nel tempo in base alle politiche promozionali di Amazon.

Le cuffie Philips con l’audio ad alta risoluzione e la batteria fino a 70 ore

Le cuffie Philips TAH8000EBK/00 puntano su un’esperienza sonora di livello grazie ai driver ricoperti in seta da 40 mm, al supporto LDAC e alla modalità Spatial, che consente uno streaming ad alta risoluzione con bassi ricchi e un ascolto più immersivo. Questa combinazione le rende adatte sia alla musica che ai contenuti video, con un suono che punta all’equilibrio tra dettaglio e coinvolgimento.

L’autonomia è uno dei punti forti: puoi arrivare fino a 70 ore di riproduzione, che scendono a circa 50 ore con la cancellazione del rumore attiva, numeri ben sopra la media della categoria. La ricarica rapida permette inoltre di ottenere circa 8 ore di utilizzo con soli 10 minuti alla presa, ideale quando stai per partire e hai poco tempo a disposizione.

Sul fronte della cancellazione del rumore, trovi una soluzione adattiva Pro che reagisce all’ambiente circostante, affiancata dalla modalità Awareness per restare consapevole di ciò che accade intorno e da una soppressione del vento pensata per l’uso all’aperto. Le chiamate sono gestite da un sistema a 5 microfoni con riduzione del rumore ambientale, pensato per mantenere la voce chiara anche in contesti rumorosi, e non manca la compatibilità con gli assistenti vocali per un utilizzo a mani libere.

Da segnalare anche la cura per la durata nel tempo: la batteria sostituibile, le conchiglie auricolari sostituibili e la custodia rigida pensata per resistere a anni di utilizzo rendono queste cuffie una scelta interessante per chi non vuole cambiare prodotto dopo poco tempo.

Philips TAH8000EBK/00

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