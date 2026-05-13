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Le cuffie Bluetooth Donerton sono in sconto del 72% con autonomia fino a 50 ore e design IPX7. Approfitta ora di questa occasione imperdibile.

Amazon

Se stai cercando delle cuffie Bluetooth economiche ma complete di tutto, l’offerta su Amazon per le Donerton Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4 è una di quelle da non lasciarsi scappare. Oggi le puoi acquistare con un super sconto del 72% rispetto al prezzo di listino, una cifra che le rende particolarmente interessanti nella fascia entry-level. Si tratta di auricolari true wireless con custodia di ricarica, pensati per musica, chiamate e utilizzo quotidiano.

Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4

Queste cuffie puntano su una combinazione di connettività aggiornata, autonomia elevata e praticità d’uso. Il Bluetooth 5.4 assicura un collegamento stabile con smartphone e portatili, mentre il design in-ear leggero è studiato per restare fermo anche durante l’attività fisica. La tecnologia di riduzione del rumore ambientale con più microfoni integrati migliora la qualità delle chiamate, e il display LED sulla custodia rende immediato il controllo della batteria, così sai sempre quanta carica ti resta senza dover aprire app o impostazioni.

Donerton Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4 in offerta su Amazon: sconto del 72% da non perdere

In questo momento su Amazon le Donerton Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4 sono proposte a 24,99€ grazie a uno sconto del 72% sul prezzo di listino, una riduzione che le posiziona tra le soluzioni più aggressive della loro fascia. Parliamo di un prezzo che rende accessibile un set di funzioni tipico di modelli più costosi, dalle chiamate con soppressione del rumore fino alla lunga autonomia con custodia di ricarica.

A questo prezzo puoi portarti a casa le Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4 a soli 24,99€, con la comodità dell’acquisto su Amazon e tutti i vantaggi tipici della piattaforma in termini di spedizioni e gestione degli ordini. L’offerta può essere soggetta a variazioni e disponibilità, quindi conviene approfittarne finché lo sconto resta così elevato.

Le cuffie Bluetooth Donerton con il Bluetooth 5.4 stabile e l’autonomia totale da 50 ore

La forza di queste cuffie in ear è innanzitutto la connettività Bluetooth 5.4, supportata da un chipset professionale che promette una portata stabile fino a 15 metri e compatibilità con i principali protocolli come HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Dopo il primo abbinamento, gli auricolari si collegano automaticamente non appena apri la custodia: un plus di comodità che ti permette di passare subito all’ascolto, senza passaggi aggiuntivi nelle impostazioni.

Per quanto riguarda la resa audio, trovi un suono stereo HiFi affidato ad altoparlanti da 13 mm con diaframma composito, pensati per ridurre le distorsioni e garantire un ascolto più avvolgente. Sul fronte chiamate, il sistema con 4 microfoni e tecnologia ENC sopprime una parte consistente dei rumori di fondo, così la voce resta più chiara anche in ambienti rumorosi.

L’autonomia è uno dei punti più interessanti: gli auricolari offrono 6-8 ore di utilizzo con una sola carica, mentre la custodia mette a disposizione oltre 40 ore aggiuntive per arrivare a circa 50 ore totali. La ricarica completa della custodia richiede circa un’ora e il display LED frontale mostra in modo preciso lo stato di batteria di entrambi gli auricolari e della custodia stessa.

Il design è ergonomico e ultraleggero, con un peso di soli 3 grammi per auricolare, pensato per risultare quasi impercettibile durante l’uso prolungato. La certificazione IPX7 li protegge da spruzzi, sudore e pioggia leggera, rendendoli adatti allo sport e agli spostamenti quotidiani. Completano il quadro i comandi touch ad alta sensibilità per gestire chiamate, volume, brani musicali e assistente vocale, oltre alla massima compatibilità con dispositivi iOS, Android e qualsiasi device dotato di Bluetooth fino alla versione 5.4.

Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4

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