Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Nothing Ear (a), cuffie bluetooth in-ear con ANC intelligente fino a 45 dB, driver da 11 mm e autonomia fino a 42,5 ore sono in sconto del 50%.

Amazon

Rumore continuo sui mezzi, open space rumorosi e call poco chiare possono trasformare l’ascolto in un’esperienza frustrante. Con uno sconto del 50% le Nothing Ear (a) diventano una soluzione accessibile per chi cerca cancellazione attiva del rumore potente, audio curato e un design leggero pensato per accompagnarti tutto il giorno approfittando della promo in corso.

Nothing Ear (a) 49,99 € -50% 99,00 € Risparmi 49,01 € Acquista su Amazon

Queste cuffie wireless puntano su una combinazione rara nella loro fascia: una ANC intelligente fino a 45 dB che si adatta in tempo reale all’ambiente, driver da 11 mm per bassi più profondi e una gestione dell’audio avanzata con certificazione Hi-Res e supporto al codec LDAC. A questo si aggiungono funzioni smart come l’integrazione con ChatGPT nell’ecosistema Nothing, la dual connection per restare collegati a due dispositivi insieme e una batteria che, con custodia, arriva fino a 42,5 ore di ascolto, il tutto in un form factor compatto e resistente a schizzi e sudore.

Nothing Ear (a) in offerta su Amazon con il 50% di sconto

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa le Nothing Ear (a) a soli 49,99€, grazie a uno sconto del 50% che le rende estremamente competitive nella fascia delle true wireless con ANC. Stiamo parlando di cuffie con audio Hi-Res, supporto LDAC e funzioni smart evolute: caratteristiche che di solito si trovano su modelli ben più costosi. Il prezzo le posiziona come una delle soluzioni più interessanti per chi vuole un ascolto curato senza svenarsi, con in più la comodità della ricarica rapida che in 10 minuti offre fino a 10 ore di musica (con ANC disattivata). Se stai valutando un upgrade rispetto a auricolari base, il fatto che le Nothing Ear (a) siano disponibili con uno sconto del 50% rende la promo particolarmente interessante.

Le cuffie Nothing con la cancellazione del rumore da 45 dB e il driver da 11 mm

Se lavori spesso in ambienti rumorosi o vuoi concentrarti su musica e podcast anche in viaggio, queste cuffie puntano su un mix di ANC avanzata, qualità sonora e funzioni smart pensate per l’uso quotidiano. Ecco cosa offrono in concreto.

Cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB : riduce in modo deciso il rumore di fondo in metro, in aereo o in ufficio, così puoi ascoltare a volume più basso e affaticare meno le orecchie.

: riduce in modo deciso il rumore di fondo in metro, in aereo o in ufficio, così puoi ascoltare a volume più basso e affaticare meno le orecchie. ANC adattiva con tre livelli : puoi scegliere il livello di isolamento o lasciare che sia Ear (a) ad adattarsi automaticamente all’ambiente, passando senza sforzo da situazioni tranquille a contesti molto rumorosi.

: puoi scegliere il livello di isolamento o lasciare che sia Ear (a) ad adattarsi automaticamente all’ambiente, passando senza sforzo da situazioni tranquille a contesti molto rumorosi. Driver da 11 mm potenziato : l’ampio driver e le prese d’aria aggiuntive migliorano il flusso d’aria, riducono la distorsione e regalano bassi più profondi e controllati, ideali per musica elettronica, hip hop e contenuti video.

: l’ampio driver e le prese d’aria aggiuntive migliorano il flusso d’aria, riducono la distorsione e regalano bassi più profondi e controllati, ideali per musica elettronica, hip hop e contenuti video. Algoritmo per potenziamento dei bassi : analizza in tempo reale le basse frequenze, rendendo i brani più energici senza impastare le altre gamme, per un ascolto coinvolgente anche a volumi moderati.

: analizza in tempo reale le basse frequenze, rendendo i brani più energici senza impastare le altre gamme, per un ascolto coinvolgente anche a volumi moderati. Audio Hi-Res con LDAC : con dispositivi compatibili puoi sfruttare streaming ad alta risoluzione fino a 24 bit/96 kHz e bitrate fino a 990 kbps, ottenendo maggiore dettaglio rispetto ai codec standard.

: con dispositivi compatibili puoi sfruttare streaming ad alta risoluzione fino a 24 bit/96 kHz e bitrate fino a 990 kbps, ottenendo maggiore dettaglio rispetto ai codec standard. Autonomia fino a 9,5 ore (42,5 con custodia) : copri tranquillamente una giornata intera di musica, call e video senza dover cercare una presa, con la sicurezza della ricarica rapida quando ti serve un boost veloce.

: copri tranquillamente una giornata intera di musica, call e video senza dover cercare una presa, con la sicurezza della ricarica rapida quando ti serve un boost veloce. Clear Voice Technology per le chiamate : migliora la nitidezza della voce e riduce le interferenze del vento, rendendo più chiara la tua voce durante le telefonate in movimento.

: migliora la nitidezza della voce e riduce le interferenze del vento, rendendo più chiara la tua voce durante le telefonate in movimento. Dual connection e modalità a bassa latenza : resti connesso a notebook e smartphone insieme e, con i telefoni Nothing, la modalità Gioco riduce la latenza audio per sessioni più reattive.

: resti connesso a notebook e smartphone insieme e, con i telefoni Nothing, la modalità Gioco riduce la latenza audio per sessioni più reattive. Resistenza ad acqua e sudore IP54 per gli auricolari: adatte per l’uso quotidiano, gli spostamenti sotto la pioggia leggera e gli allenamenti.

Nothing Ear (a) 49,99 € -50% 99,00 € Risparmi 49,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Nothing Ear (a), metà prezzo e ANC fino a 45 dB: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Le Nothing Ear (a) sono compatibili con il codec LDAC per l’audio Hi-Res? Sì, le Nothing Ear (a) supportano il codec LDAC per lo streaming audio in alta risoluzione tramite Bluetooth. Quanto dura la batteria delle Nothing Ear (a) con una singola carica? Con una singola carica puoi arrivare fino a 9,5 ore di riproduzione, fino a 42,5 ore totali usando anche la custodia. Le Nothing Ear (a) hanno la cancellazione attiva del rumore regolabile? Sì, offrono tre livelli di ANC e una modalità adattiva che regola automaticamente l’intensità in base all’ambiente. Le Nothing Ear (a) sono resistenti all’acqua per l’uso durante lo sport? Gli auricolari Nothing Ear (a) hanno certificazione IP54, quindi resistono a sudore e schizzi leggeri, adatte a uso quotidiano e allenamenti.