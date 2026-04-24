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Se cerchi auricolari versatili per musica, chiamate e allenamento, le Matast Cuffie Bluetooth 5.4 sono oggi in forte ribasso: le trovi con uno sconto del 67% che le rende tra le proposte più allettanti del momento. Design sportivo, funzioni complete e una dotazione che punta su praticità e autonomia.

Matast Cuffie Bluetooth 5.4

Dalla prova sul campo emergono diversi punti di forza: audio nitido con bassi pieni, grande stabilità della connessione e chiamate chiare grazie ai 4 microfoni con riduzione del rumore. La batteria è un plus notevole per chi si muove molto, mentre la costruzione leggera e l’ergonomia assicurano comfort anche dopo molte ore. L’impermeabilità torna utile per l’uso sportivo, e il display LED della custodia con ricarica USB-C rende la gestione dell’energia immediata.

Matast Cuffie Bluetooth 5.4 in offerta su Amazon: sconto del 67%

L’occasione è concreta: il prezzo scende a 29,99€ grazie allo sconto del 67%. In poche parole, è un affare per chi vuole auricolari completi a un costo contenuto. In questa fascia, spiccano per dotazione e cura dei dettagli.

Se preferisci spendere il giusto senza rinunciare a funzioni utili, puoi portarti a casa il Matast Cuffie Bluetooth 5.4 a soli 29,99€ e goderti subito musica e chiamate con un setup rapido e affidabile.

Le cuffie Matast con il Bluetooth 5.4 e l’autonomia fino a 50 ore

Cuore del prodotto è il Bluetooth 5.4 con accoppiamento immediato: dopo la prima associazione, gli auricolari si collegano da soli e offrono latenza ridotta (circa 100 ms), raggio fino a 15 metri e consumi ottimizzati. La resa audio è curata da driver da 14 mm con codifiche AAC/SBC e una spinta extra sui bassi per un ascolto energico e pulito.

Per le chiamate, ci sono 4 microfoni HD con ENC capaci di attenuare fino all’80% dei rumori ambientali, così la voce resta chiara anche in contesti affollati. La batteria è un altro punto forte: fino a 8 ore con una singola carica e fino a 50 ore complessive grazie alla custodia, con USB-C rapida e display LED che indica i livelli in tempo reale.

Il design è pensato per lo sport: solo 3 g per auricolare, archetti morbidi e gommini in tre misure (S/M/L) per una vestibilità stabile e confortevole. La certificazione IP7 li rende resistenti a pioggia e sudore, così puoi allenarti senza pensieri.

Completano il quadro i controlli touch per musica, volume e chiamate, oltre alla compatibilità estesa con dispositivi iOS (da 9.0), Android (da 5.0) e in generale con qualsiasi device dotato di Bluetooth moderno.

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