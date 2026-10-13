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Le cuffie in ear Bluetooth JBES sono in offerta con uno sconto dell'85% e costano meno di 12 euro. Buona qualità del suono e hanno un'autonomia fino a 60 ore.

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Allenamenti, spostamenti in mezzi pubblici, call di lavoro in ambienti rumorosi: avere auricolari affidabili fa la differenza tra un audio pulito e un continuo fastidio. Oggi le Cuffie Bluetooth JBES sono disponibili con un sconto dell’85%, una promo che rende particolarmente accessibile un modello pensato per chi cerca praticità quotidiana e lunga autonomia senza spendere troppo.

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Questi auricolari in ear puntano su un mix di qualità audio a 360°, comfort prolungato e gestione intelligente della batteria. Il driver dinamico di grande diametro è progettato per offrire bassi corposi, medi equilibrati e alti definiti, così da adattarsi bene sia alla musica che ai contenuti vocali. La struttura interna è studiata per creare un palcoscenico sonoro ampio e avvolgente, mentre il design ergonomico garantisce una buona aderenza all’orecchio anche durante l’uso in movimento.

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La promo rende le Cuffie Bluetooth JBES particolarmente interessanti per chi vuole un paio di auricolari economici ma completi: con uno sconto dell’85% e un prezzo che scende a 11,98€, il rapporto tra dotazione tecnica e costo finale è decisamente aggressivo rispetto ad altri modelli della stessa fascia. Grazie al Bluetooth 5.4 ottimizzato per ridurre i consumi, l’autonomia arriva fino a 60 ore complessive con la custodia di ricarica, un valore ideale se vuoi dimenticarti il cavo per diversi giorni.

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Le cuffie wireless JBES con la batteria fino a 60 ore e i 4 microfoni ENC

Se ti serve un paio di auricolari per gestire musica, video e chiamate in mobilità, queste cuffie puntano su autonomia, stabilità della connessione e riduzione del rumore in conversazione.

Driver da 13 mm e soundstage ampio : il diametro maggiorato e il diaframma in biofibra composita puntano a un audio più pieno, con bassi presenti e buona separazione degli strumenti, così playlist e podcast risultano più coinvolgenti.

: il diametro maggiorato e il diaframma in biofibra composita puntano a un audio più pieno, con bassi presenti e buona separazione degli strumenti, così playlist e podcast risultano più coinvolgenti. Bluetooth 5.4 a bassa latenza : la versione aggiornata del Bluetooth riduce i consumi e migliora la stabilità del collegamento, con una latenza fino a 60 ms pensata per rendere più fluida la visione di video e contenuti in streaming.

: la versione aggiornata del Bluetooth riduce i consumi e migliora la stabilità del collegamento, con una latenza fino a 60 ms pensata per rendere più fluida la visione di video e contenuti in streaming. Quattro microfoni con cancellazione del rumore : il sistema ENC lavora per attenuare il rumore ambientale durante le chiamate, rendendo più chiara la tua voce quando telefoni in strada, sui mezzi o in ufficio.

: il sistema ENC lavora per attenuare il rumore ambientale durante le chiamate, rendendo più chiara la tua voce quando telefoni in strada, sui mezzi o in ufficio. Autonomia fino a 60 ore con custodia : con una singola carica ottieni circa 6–7 ore di ascolto e, grazie alla custodia, arrivi fino a 60 ore al 60% del volume, così puoi usare le cuffie per giorni senza ricaricarle di continuo.

: con una singola carica ottieni circa 6–7 ore di ascolto e, grazie alla custodia, arrivi fino a 60 ore al 60% del volume, così puoi usare le cuffie per giorni senza ricaricarle di continuo. Ricarica rapida Type‑C : bastano 10 minuti di collegamento per ottenere circa un’ora di utilizzo, utile quando stai per uscire e hai la batteria quasi scarica.

: bastano 10 minuti di collegamento per ottenere circa un’ora di utilizzo, utile quando stai per uscire e hai la batteria quasi scarica. Impermeabilità IP5 : la protezione contro spruzzi, sudore e pioggia leggera le rende adatte alle sessioni in palestra o alle corse all’aperto, senza preoccupazioni per l’umidità.

: la protezione contro spruzzi, sudore e pioggia leggera le rende adatte alle sessioni in palestra o alle corse all’aperto, senza preoccupazioni per l’umidità. Modalità mono e stereo con configurazione semplice: puoi usare un solo auricolare o entrambi a seconda delle esigenze, condividendoli facilmente con un’altra persona o tenendo un orecchio libero in ufficio.

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FAQ Quanto dura la batteria delle cuffie Bluetooth JBES con la custodia? Con una singola carica ottieni circa 6–7 ore di ascolto, che arrivano fino a 60 ore utilizzando anche la custodia di ricarica al 60% del volume. Le cuffie Bluetooth JBES sono adatte per lo sport e il sudore? Sì, grazie alla certificazione IP5 sono protette da spruzzi, pioggia leggera e sudore, quindi adatte ad allenamenti e uso all’aperto. Le cuffie Bluetooth JBES hanno la cancellazione del rumore per le chiamate? Dispongono di quattro microfoni con tecnologia ENC pensata per ridurre il rumore ambientale e rendere più chiare le conversazioni. Che tipo di ricarica utilizzano le cuffie Bluetooth JBES? Usano una porta Type‑C con ricarica rapida: 10 minuti di collegamento offrono circa un’ora di utilizzo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.