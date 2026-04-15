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Le cuffie bluetooth della JBES con 4 microfoni ENC, 60 ore di durata e BT 5.4 sono oggi su Amazon con uno sconto incredibile: scopri i dettagli dell'offerta

Amazon

Se cerchi auricolari pratici e convenienti, le Cuffie Bluetooth della JBES oggi sono protagoniste di un’offerta davvero notevole: su Amazon le porti a casa a 11,48€ con uno sconto dell’85%. Un prezzo basso per chi vuole un compagno affidabile per musica, video e chiamate, senza complicazioni e con un’autonomia generosa.

JBES Cuffie Bluetooth

Nell’uso quotidiano si distinguono per l’abbinamento rapido allo smartphone, un suono chiaro e potente adatto a musica e contenuti video, e una resa convincente in chiamata grazie ai microfoni che mantengono la voce nitida. La custodia compatta facilita il trasporto in tasca o zaino, mentre gli auricolari risultano comodi anche per sessioni prolungate: un mix equilibrato che valorizza il rapporto qualità-prezzo.

JBES Cuffie Bluetooth in offerta su Amazon: sconto dell’85%, risparmi circa 65 euro

La promozione porta il prezzo a 11,48€ con riduzione dell’85%, per un risparmio di circa 65 euro rispetto al listino. Come indicato sulla pagina Amazon, le Cuffie Bluetooth della JBES sono disponibili con uno sconto dell’85%, un’occasione interessante per chi desidera auricolari in-ear economici ma completi nelle funzioni essenziali.

Il prezzo particolarmente aggressivo rende queste cuffie una scelta sensata per l’uso di tutti i giorni: streaming, podcast, riunioni e chiamate trovano un dispositivo pronto all’uso, con controlli immediati e una dotazione pensata per semplificare la routine digitale.

JBES, le cuffie bluetooth con 4 microfoni ENC e durata super

Il cuore della proposta è il Bluetooth 5.4, che garantisce abbinamento veloce e consumi contenuti, con supporto ai codec AAC e SBC. Per il gaming e i video è disponibile una bassa latenza di 60 ms, utile a migliorare la sincronizzazione tra audio e immagini. La gestione flessibile consente modalità mono e stereo, così da utilizzare un solo auricolare quando serve.

La qualità del suono è sostenuta da driver da 13 mm con diaframmi in biofibra composita, pensati per offrire bassi corposi, medi naturali e alti fluidi. Nelle chiamate entrano in gioco i 4 microfoni con cancellazione del rumore (ENC), che aiutano a mantenere la voce chiara riducendo i disturbi ambientali.

Capitolo autonomia: fino a 60 ore complessive con la custodia, indicazione sempre sotto controllo grazie al display LED frontale. La ricarica Type‑C è rapida: in 10 minuti ottieni circa 1 ora di ascolto. Per lo sport leggero e l’uso all’aperto c’è la protezione IP5 contro schizzi e sudore, mentre il design in-ear punta sul comfort e sulla semplicità di utilizzo.

JBES Cuffie Bluetooth

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