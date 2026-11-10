Cuffie Bluetooth lowcost: oggi in offerta con uno sconto del 78%
Le cuffie Bluetooth Drsaec con cancellazione del rumore, autonomia fino a 56 ore e resistenza IP7, sono in offerta con uno sconto del 78%.
Le chiamate in ambienti rumorosi e la necessità di controllare ogni brano dal telefono possono rendere meno comodo ascoltare musica fuori casa. Le Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec sono disponibili con uno sconto del 78%.
Questi auricolari abbinano un driver da 13 mm a una struttura acustica pensata per offrire bassi profondi e dettagli nitidi. I quattro microfoni con ENC aiutano a rendere più chiare le chiamate riducendo i rumori di fondo; l’associazione automatica dopo averli tolti dalla custodia rende rapido iniziare l’ascolto. La custodia contribuisce a portare l’autonomia complessiva dichiarata fino a 56 ore.
Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec in offerta: sconto del 78%
Per chi cerca auricolari senza fili per musica, chiamate e attività quotidiane, le Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec costano 23,99 euro e sono proposte con uno sconto del 78%. Il Bluetooth 5.4 e la portata di trasmissione dichiarata di 15 metri offrono flessibilità nell’uso, mentre la compatibilità comprende dispositivi Bluetooth come smartphone iOS e Android e PC. Le informazioni disponibili non indicano un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Le cuffie Drsaec con Bluetooth 5.4 e autonomia fino a 56 ore
Se vuoi ascoltare musica e gestire le chiamate senza avere sempre il telefono in mano, queste cuffie puntano su funzioni pratiche per l’uso quotidiano:
- Bluetooth 5.4 e associazione automatica: gli auricolari si accendono e si collegano quando vengono estratti dalla custodia, così puoi avviare l’ascolto senza passaggi manuali. La portata dichiarata è di 15 metri.
- Quattro microfoni con ENC: la riduzione dei rumori di fondo è pensata per rendere le chiamate più chiare anche quando l’ambiente è rumoroso.
- Driver da 13 mm e audio stereo: la configurazione punta su dettagli nitidi e bassi profondi, per accompagnare diversi generi musicali.
- Fino a 56 ore con la custodia: una singola carica offre da 6 a 8 ore di riproduzione; il doppio display LED mostra la carica residua degli auricolari e della custodia.
- Design ergonomico e protezione IP7: ogni auricolare pesa 3 grammi e il rivestimento è indicato per proteggerlo da sudore e pioggia, una caratteristica utile durante lo sport.
- Controlli touch e compatibilità Bluetooth: puoi gestire volume, brani, chiamate e assistente vocale dagli auricolari, con dispositivi iOS, Android e PC compatibili.
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FAQ
La riproduzione è indicata per 6-8 ore con una carica e fino a 56 ore complessive usando la custodia.
Sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone iOS e Android e PC.
Sì. I controlli touch permettono di gestire volume e brani, rispondere o rifiutare chiamate e attivare l’assistente vocale.
La scheda indica protezione IP7 e un rivestimento pensato per proteggere da sudore e pioggia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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