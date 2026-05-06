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Le Cuffie Bluetooth Donerton 5.4 sono in sconto del 72%, con un risparmio di 64,26 euro. 50 ore, 4 microfoni ENC e display LED. Approfitta subito.

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L’offerta di oggi parla chiaro: se cerchi auricolari TWS completi a un prezzo mini, le Donerton Cuffie Bluetooth 5.4 sono tra le proposte più allettanti del momento. Il prezzo scende a 24,99€ con uno sconto del 72%, una cifra che rende il pacchetto davvero interessante per musica, chiamate e sport. Tra i punti forti spiccano un’autonomia molto generosa, la presenza di microfoni ENC per chiamate chiare e la custodia con LED-Display per monitorare la carica, il tutto con resistenza IPX7.

Donerton Cuffie Bluetooth 5.4

Nell’uso quotidiano emergono una qualità audio sorprendente per la fascia, con bassi presenti e un suono pulito, oltre a un accoppiamento rapido con smartphone e PC. La vestibilità risulta comoda e stabile, senza fastidi né cadute, mentre l’ascolto resta privo di fruscii o disturbi. In sintesi, ottimo rapporto qualità/prezzo e prestazioni che superano le aspettative per chi vuole spendere poco.

Donerton Cuffie Bluetooth 5.4 in offerta: sconto del 72%, risparmi 64,26 euro

Parliamo di una promo molto aggressiva: lo sconto del 72% porta il prezzo a 24,99€, con un risparmio di 64,26 euro rispetto al listino. In questo momento puoi portarti a casa le Donerton Cuffie Bluetooth 5.4 a soli 24,99€. Se desideri auricolari affidabili per musica, chiamate e allenamenti senza spendere una fortuna, questa è un’opportunità concreta da cogliere.

Le cuffie wireless Donerton con il Bluetooth 5.4 e i 4 microfoni ENC

Il cuore del sistema è il Bluetooth 5.4 con accoppiamento automatico all’apertura della custodia: basta sollevare il coperchio e sei subito connesso. Gli altoparlanti da 13 mm con diaframma composito puntano a un suono HiFi coinvolgente, mentre i 4 microfoni con tecnologia ENC riducono i rumori ambientali per chiamate nitide anche in contesti rumorosi.

L’autonomia è uno dei punti più convincenti: fino a 6-8 ore con una singola carica e oltre 40 ore aggiuntive con la custodia, per un totale di circa 50 ore. Il LED-Display integrato indica con precisione la carica di auricolari sinistro, destro e case. Il design è ergonomico e leggerissimo (circa 3 g per auricolare), con certificazione IPX7 contro sudore e spruzzi.

I comandi touch ad alta sensibilità permettono di gestire tracce, volume, chiamate e assistente vocale. La compatibilità è ampia: funzionano con iOS, Android e laptop, supportando i principali profili Bluetooth per un abbinamento senza pensieri.

Donerton Cuffie Bluetooth 5.4

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