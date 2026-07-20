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Cuffie Bluetooth JBES, auricolari in ear con 4 microfoni ENC, autonomia fino a 60 ore e impermeabilità IP5 sono in sconto dell’85%.

Amazon

Audio piatto, pochi bassi e batteria che ti abbandona sul più bello: se le tue vecchie cuffiette ti fanno impazzire durante chiamate e musica, è il momento di cambiarle. Oggi le Cuffie Bluetooth JBES sono disponibili su Amazon con uno sconto dell’85%, una cifra che le rende estremamente accessibili per chi cerca auricolari versatili da usare ogni giorno.

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Questi auricolari in ear puntano su una resa sonora immersiva con bassi pieni e alti chiari, grazie ai driver da 13 mm e a una progettazione acustica pensata per creare un palco sonoro ampio. La connessione Bluetooth 5.4 riduce consumi e ritardi, mentre i quattro microfoni con cancellazione del rumore aiutano a mantenere le chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. A completare il quadro ci sono un’autonomia dichiarata fino a 60 ore con custodia, ricarica rapida via USB-C e una struttura con impermeabilità IP5, adatta a pioggia leggera e sudore.

Cuffie Bluetooth JBES in offerta su Amazon con sconto dell’85%

In questo momento le Cuffie Bluetooth JBES sono proposte a soli 11,98€ grazie a uno sconto dell’85% rispetto al prezzo di listino indicato su Amazon. Si tratta di un prezzo estremamente aggressivo per un paio di auricolari true wireless con microfoni multipli e lunga autonomia: in questa fascia molti modelli si fermano a caratteristiche base e batterie meno generose. Se cerchi un paio di cuffiette economiche ma complete, il Cuffie Bluetooth JBES è disponibile con uno sconto dell’85%, rendendole interessanti come soluzione principale o come secondo paio da tenere sempre nello zaino.

Le cuffie in ear con la lunga autonomia e i 4 microfoni ENC

Se ti servono auricolari leggeri per gestire musica, video e chiamate durante la giornata senza pensare al caricabatterie, queste cuffie puntano proprio su autonomia ed esperienza d’uso completa. Ecco perché possono fare la differenza nella vita quotidiana.

Qualità sonora a 360° con driver da 13 mm : la combinazione di bassi potenti, medi naturali e alti fluidi aiuta a godersi playlist, podcast e film con maggiore coinvolgimento, evitando l’effetto audio piatto tipico dei modelli entry-level.

: la combinazione di bassi potenti, medi naturali e alti fluidi aiuta a godersi playlist, podcast e film con maggiore coinvolgimento, evitando l’effetto audio piatto tipico dei modelli entry-level. Bluetooth 5.4 a basso consumo : il chip di ultima generazione ottimizza stabilità e consumi, permettendo di collegarsi rapidamente a smartphone e tablet riducendo le interruzioni durante streaming, giochi e call di lavoro.

: il chip di ultima generazione ottimizza stabilità e consumi, permettendo di collegarsi rapidamente a smartphone e tablet riducendo le interruzioni durante streaming, giochi e call di lavoro. Quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC : la gestione del rumore ambientale rende la voce più chiara per l’interlocutore, così puoi parlare al telefono in strada, sui mezzi o in ufficio open space senza dover urlare.

: la gestione del rumore ambientale rende la voce più chiara per l’interlocutore, così puoi parlare al telefono in strada, sui mezzi o in ufficio open space senza dover urlare. Fino a 60 ore di autonomia complessiva : con 6-7 ore circa di ascolto per singola ricarica e fino a 60 ore usando la custodia (al 60% del volume), puoi affrontare giornate piene, weekend fuori o maratone di serie senza cercare una presa di corrente.

: con 6-7 ore circa di ascolto per singola ricarica e fino a 60 ore usando la custodia (al 60% del volume), puoi affrontare giornate piene, weekend fuori o maratone di serie senza cercare una presa di corrente. Display LED intelligente sulla custodia : l’indicatore digitale della batteria ti mostra a colpo d’occhio la carica residua, evitando la sorpresa di una custodia scarica proprio quando stai per uscire.

: l’indicatore digitale della batteria ti mostra a colpo d’occhio la carica residua, evitando la sorpresa di una custodia scarica proprio quando stai per uscire. Ricarica rapida USB-C : con 10 minuti di ricarica ottieni circa un’ora di utilizzo, utile quando hai poco tempo prima di una riunione, un viaggio o un allenamento.

: con 10 minuti di ricarica ottieni circa un’ora di utilizzo, utile quando hai poco tempo prima di una riunione, un viaggio o un allenamento. Impermeabilità IP5 : la protezione da spruzzi, sudore e pioggia leggera rende queste cuffie adatte per l’uso in palestra, durante la corsa o negli spostamenti quotidiani, senza ansia per qualche goccia d’acqua.

: la protezione da spruzzi, sudore e pioggia leggera rende queste cuffie adatte per l’uso in palestra, durante la corsa o negli spostamenti quotidiani, senza ansia per qualche goccia d’acqua. Vestibilità confortevole: il design in ear è studiato per adattarsi a diversi condotti uditivi, migliorando comfort e stabilità, così restano ferme anche in movimento e isolano meglio dall’ambiente.

Cuffie Bluetooth JBES 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon

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FAQ Le cuffie Bluetooth JBES sono compatibili con iPhone e smartphone Android? Sì, le cuffie usano Bluetooth 5.4 e funzionano con tutti i dispositivi dotati di connessione Bluetooth, inclusi iPhone e Android. Quanta autonomia offrono le cuffie Bluetooth JBES con la custodia di ricarica? Gli auricolari durano circa 6-7 ore con una singola ricarica e arrivano fino a 60 ore complessive usando la custodia al 60% del volume. Le cuffie Bluetooth JBES resistono al sudore e alla pioggia? Sì, hanno certificazione di impermeabilità IP5, adatta a sudore, spruzzi e pioggia leggera. Le cuffie Bluetooth JBES hanno microfoni per chiamate chiare? Sì, integrano quattro microfoni con tecnologia ENC per ridurre il rumore ambientale e migliorare la chiarezza della voce.