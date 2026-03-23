85% di sconto sulle cuffie bluetooth antirumore: le paghi meno di 20€

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Queste cuffie si distinguono per comfort e praticità nell’uso quotidiano: risultano leggere e comode da indossare, con un suono convincente e chiamate chiare. Piace anche il look generale, mentre l’autonomia molto lunga è uno dei plus più apprezzati per chi ascolta musica e gestisce telefonate durante tutta la giornata.

Antirumore Cuffie Bluetooth

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Antirumore Cuffie Bluetooth: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo promozionale delle Antirumore Cuffie Bluetooth è di 19,99€ con un ribasso dell’85%. Un taglio netto che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera funzioni avanzate come cancellazione del rumore, modalità trasparente e lunga autonomia, restando su una spesa contenuta.

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Antirumore Cuffie Bluetooth

Antirumore Cuffie Bluetooth: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è il doppio sistema ANC + ENC: la cancellazione attiva del rumore riduce fino a 45 dB, così puoi restare concentrato in metropolitana, treno o aereo; la riduzione del rumore in chiamata (ENC) fa sì che la voce arrivi più pulita a chi ti ascolta.

La custodia è un vero plus: uno schermo touch HD consente con un tocco di cambiare wallpaper, localizzare un singolo auricolare, regolare il volume, avviare o mettere in pausa, passare tra modalità ANC e trasparente e modificare i preset dell’equalizzatore. Un’interfaccia immediata che semplifica ogni controllo senza aprire app.

Per il suono, i driver da 14,2 mm in fibra biosintetica puntano su bassi pieni, alti nitidi e medi naturali, con 5 modalità EQ (standard, rock, classica e altre) per adattare l’ascolto ai tuoi gusti. La connessione Bluetooth 5.4 assicura stabilità e resistenza alle interferenze, mentre la modalità trasparente lascia percepire l’ambiente quando serve maggiore attenzione.

Capitolo autonomia: fino a 50 ore complessive con la custodia, per viaggi e giornate intense senza ansia da ricarica. Ogni auricolare pesa solo 3,4 g e l’ergonomia favorisce comfort prolungato. La protezione IPX7 resiste a sudore e pioggia, rendendoli adatti anche all’allenamento.

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