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Beats Studio Pro, le cuffie wireless top di gamma ora al 55% di sconto

Beats Studio Pro, cuffie Bluetooth wireless con cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e fino a 40 ore di autonomia oggi al 55% di sconto.

5 min di lettura

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Redazione

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Lavori, studi o viaggi spesso in ambienti rumorosi e fai fatica a concentrarti su musica, call o serie TV? In questo momento su Amazon le Beats Studio Pro sono proposte con uno sconto del 55%, così puoi passare a un paio di cuffie Bluetooth premium con cancellazione del rumore senza spendere una fortuna.

Queste cuffie combinano una piattaforma acustica personalizzata per un suono ricco e avvolgente con un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza, permettendoti di isolarti quando serve o di restare consapevole di ciò che ti circonda. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa crea un effetto immersivo a 360 gradi, mentre l’audio lossless via USB-C e i profili audio integrati valorizzano musica, film e chiamate. Il tutto con un’ampia compatibilità nativa sia con dispositivi Apple sia Android.

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Beats Studio Pro in offerta su Amazon: sconto del 55%, risparmi oltre 200 euro

La promo sulle Beats Studio Pro è particolarmente interessante perché ti permette di scendere a 179,00€ grazie a uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino, un taglio importante per un modello di fascia alta. Parliamo di cuffie Bluetooth con audio lossless via USB-C, dotate di cancellazione del rumore adattiva e modalità Trasparenza, che solitamente trovi a cifre ben più elevate in questa categoria.

A questo prezzo ottieni un set completo: cuffie wireless, custodia in tessuto, cavo audio da 3,5 mm e cavo di ricarica universale USB-C, così puoi usarle sia in modalità Bluetooth sia cablate quando preferisci. L’autonomia arriva fino a 40 ore di ascolto, con ricarica Fast Fuel che in 10 minuti ti regala fino a 4 ore di utilizzo, riducendo al minimo l’ansia da batteria scarica. Se cerchi un upgrade deciso rispetto alle cuffie base, il fatto che le Beats Studio Pro siano disponibili con uno sconto del 55% rende l’acquisto molto più accessibile.

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Approfitta ora delle Beats Studio Pro in offerta

Le cuffie Beats con la cancellazione del rumore e l’audio spaziale personalizzato

Se cerchi un paio di cuffie che risolvano il problema del rumore continuo e ti offrano un audio di livello superiore per musica, film e lavoro, questo modello è progettato proprio per questo scenario quotidiano.

  • Piattaforma acustica personalizzata: il suono è ricco e avvolgente, così puoi goderti playlist e contenuti con maggiore profondità e chiarezza, sia a casa che in ufficio.
  • Due modalità di ascolto (ANC e Trasparenza): la cancellazione attiva del rumore ti isola quando vuoi concentrazione totale, mentre la modalità Trasparenza ti permette di sentire l’ambiente quando devi restare attento a ciò che accade intorno.
  • Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa: ti mette al centro di un’esperienza a 360 gradi, ideale per film, serie e musica immersiva, dando la sensazione di stare in una sala dedicata.
  • Audio lossless via USB-C e profili audio integrati: collegandole via cavo USB-C ottieni un ascolto senza perdita di qualità, con tre profili pensati per ottimizzare diversi tipi di contenuto.
  • Compatibilità avanzata con Apple e Android: l’abbinamento con un tocco e le funzioni native su entrambe le piattaforme rendono l’utilizzo immediato, senza configurazioni complicate.
  • Fino a 40 ore di autonomia e Fast Fuel: puoi affrontare intere giornate di lavoro, viaggi o studio senza ricaricare spesso; quando sei di fretta, 10 minuti di carica bastano per ottenere fino a 4 ore di ascolto.
  • Microfoni con rilevamento della voce: filtrano il rumore di fondo per chiamate chiare e nitide, utili per riunioni e videochiamate in ambienti rumorosi.
  • Bluetooth di classe 1: garantisce un raggio d’azione più ampio e meno interruzioni, così puoi muoverti liberamente senza perdere la connessione.

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Beats Studio Pro al 55% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ

Le Beats Studio Pro funzionano sia con iPhone che con smartphone Android?

Sì, le Beats Studio Pro sono compatibili con Apple e Android e supportano l’abbinamento rapido e funzioni native su entrambe le piattaforme.

Quante ore durano le Beats Studio Pro con una carica?

Le Beats Studio Pro offrono fino a 40 ore di autonomia, con ricarica rapida Fast Fuel che in 10 minuti garantisce fino a 4 ore di ascolto.

Le Beats Studio Pro hanno la cancellazione attiva del rumore?

Sì, integrano una cancellazione attiva del rumore completamente adattiva e una modalità Trasparenza per ascoltare l’ambiente circostante quando serve.

Si possono usare le Beats Studio Pro anche con cavo?

Sì, in confezione trovi un cavo audio da 3,5 mm e puoi sfruttare anche l’audio lossless via USB-C per un ascolto senza perdita di qualità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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