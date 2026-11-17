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Le cuffie wireless on-ear Beats Solo 4 con audio immersivo e fino a 50 ore di autonomia oggi sono in offerta con uno sconto del 57%.

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Ascoltare musica o seguire chiamate per molte ore può diventare scomodo quando le cuffie pesano o la batteria non basta. Le Beats Solo 4 sono disponibili con uno sconto del 57%.

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Queste cuffie wireless on-ear sono compatibili con dispositivi Apple e Android e puntano a un ascolto confortevole anche durante sessioni prolungate: pesano 217 grammi, hanno un archetto flessibile e cuscinetti morbidi. La batteria offre fino a 50 ore di riproduzione, mentre la ricarica Fast Fuel permette di ottenere fino a 5 ore di ascolto con 10 minuti di ricarica. I driver da 40 mm sono progettati per un suono nitido e bilanciato; per l’audio lossless ad alta risoluzione è possibile collegare le cuffie tramite USB-C o cavo da 3,5 mm.

Beats Solo 4 in offerta: sconto del 57% e prezzo di 99 euro

Se cerchi cuffie wireless da usare a lungo senza doverle ricaricare spesso, le Beats Solo 4 sono proposte a 99,00 euro, con uno sconto del 57%. La compatibilità con Apple e Android le rende adatte a chi passa da un ecosistema all’altro, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore. Puoi acquistare le Beats Solo 4 a 99,00 euro.

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Le cuffie Beats con 50 ore di autonomia e audio spaziale dinamico

Quando comfort, durata della batteria e versatilità contano nell’uso quotidiano, le caratteristiche delle cuffie possono fare la differenza. Ecco cosa offrono le Beats Solo 4:

Fino a 50 ore di autonomia : puoi ascoltare musica a lungo senza ricaricare frequentemente. Se hai poco tempo, 10 minuti di ricarica Fast Fuel forniscono fino a 5 ore di riproduzione.

: puoi ascoltare musica a lungo senza ricaricare frequentemente. Se hai poco tempo, 10 minuti di ricarica Fast Fuel forniscono fino a 5 ore di riproduzione. Design leggero da 217 grammi : l’archetto flessibile e i padiglioni angolati sono pensati per rendere più confortevoli le sessioni di ascolto prolungate.

: l’archetto flessibile e i padiglioni angolati sono pensati per rendere più confortevoli le sessioni di ascolto prolungate. Cuscinetti UltraPlush : la morbidezza aiuta a mantenere il comfort per tutta la giornata e l’isolamento acustico passivo limita i rumori ambientali durante l’ascolto.

: la morbidezza aiuta a mantenere il comfort per tutta la giornata e l’isolamento acustico passivo limita i rumori ambientali durante l’ascolto. Driver custom da 40 mm : l’architettura acustica è pensata per offrire il suono Beats con nitidezza e bilanciamento delle frequenze.

: l’architettura acustica è pensata per offrire il suono Beats con nitidezza e bilanciamento delle frequenze. Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa : il suono multidimensionale si adatta ai movimenti del capo per un ascolto più avvolgente.

: il suono multidimensionale si adatta ai movimenti del capo per un ascolto più avvolgente. Collegamento via USB-C o jack da 3,5 mm : puoi ascoltare audio lossless ad alta risoluzione anche via cavo, senza consumare la batteria.

: puoi ascoltare audio lossless ad alta risoluzione anche via cavo, senza consumare la batteria. Compatibilità Apple e Android: l’abbinamento rapido e la sincronizzazione tra account semplificano il collegamento con i dispositivi supportati. I microfoni beamforming con soppressione del rumore sono pensati anche per rendere più chiare le conversazioni telefoniche.

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FAQ Le Beats Solo 4 sono compatibili con iPhone e Android? Sì, sono compatibili con dispositivi Apple e Android e supportano l’abbinamento rapido. Quante ore dura la batteria delle Beats Solo 4? L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore di riproduzione musicale. Quanto tempo serve per ottenere una ricarica rapida? Con Fast Fuel, 10 minuti di ricarica offrono fino a 5 ore di riproduzione. È possibile ascoltare audio lossless via cavo? Sì, le cuffie supportano l’audio lossless ad alta risoluzione tramite USB-C o cavo audio da 3,5 mm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.