Beats Solo 4, le cuffie wireless crollano di prezzo: affare per tutti
Le cuffie wireless on-ear Beats Solo 4 con audio immersivo e fino a 50 ore di autonomia oggi sono in offerta con uno sconto del 57%.
Ascoltare musica o seguire chiamate per molte ore può diventare scomodo quando le cuffie pesano o la batteria non basta. Le Beats Solo 4 sono disponibili con uno sconto del 57%.
Queste cuffie wireless on-ear sono compatibili con dispositivi Apple e Android e puntano a un ascolto confortevole anche durante sessioni prolungate: pesano 217 grammi, hanno un archetto flessibile e cuscinetti morbidi. La batteria offre fino a 50 ore di riproduzione, mentre la ricarica Fast Fuel permette di ottenere fino a 5 ore di ascolto con 10 minuti di ricarica. I driver da 40 mm sono progettati per un suono nitido e bilanciato; per l’audio lossless ad alta risoluzione è possibile collegare le cuffie tramite USB-C o cavo da 3,5 mm.
Beats Solo 4 in offerta: sconto del 57% e prezzo di 99 euro
Se cerchi cuffie wireless da usare a lungo senza doverle ricaricare spesso, le Beats Solo 4 sono proposte a 99,00 euro, con uno sconto del 57%. La compatibilità con Apple e Android le rende adatte a chi passa da un ecosistema all’altro, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore. Puoi acquistare le Beats Solo 4 a 99,00 euro.
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Le cuffie Beats con 50 ore di autonomia e audio spaziale dinamico
Quando comfort, durata della batteria e versatilità contano nell’uso quotidiano, le caratteristiche delle cuffie possono fare la differenza. Ecco cosa offrono le Beats Solo 4:
- Fino a 50 ore di autonomia: puoi ascoltare musica a lungo senza ricaricare frequentemente. Se hai poco tempo, 10 minuti di ricarica Fast Fuel forniscono fino a 5 ore di riproduzione.
- Design leggero da 217 grammi: l’archetto flessibile e i padiglioni angolati sono pensati per rendere più confortevoli le sessioni di ascolto prolungate.
- Cuscinetti UltraPlush: la morbidezza aiuta a mantenere il comfort per tutta la giornata e l’isolamento acustico passivo limita i rumori ambientali durante l’ascolto.
- Driver custom da 40 mm: l’architettura acustica è pensata per offrire il suono Beats con nitidezza e bilanciamento delle frequenze.
- Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa: il suono multidimensionale si adatta ai movimenti del capo per un ascolto più avvolgente.
- Collegamento via USB-C o jack da 3,5 mm: puoi ascoltare audio lossless ad alta risoluzione anche via cavo, senza consumare la batteria.
- Compatibilità Apple e Android: l’abbinamento rapido e la sincronizzazione tra account semplificano il collegamento con i dispositivi supportati. I microfoni beamforming con soppressione del rumore sono pensati anche per rendere più chiare le conversazioni telefoniche.
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FAQ
Sì, sono compatibili con dispositivi Apple e Android e supportano l’abbinamento rapido.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 ore di riproduzione musicale.
Con Fast Fuel, 10 minuti di ricarica offrono fino a 5 ore di riproduzione.
Sì, le cuffie supportano l’audio lossless ad alta risoluzione tramite USB-C o cavo audio da 3,5 mm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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