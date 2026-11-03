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Apple AirPods Pro 3, offerta lampo e prezzo speciale: vanno comprate subito

Le cuffie Bluetooth AirPods Pro 3 con cancellazione del rumore, audio spaziale e rilevamento cardiaco sono in offerta con un super prezzo.

4 min di lettura

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Redazione

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Apple AirPods Pro 3 cuffie Bluetooth bianche Amazon

Ascoltare musica o seguire un podcast quando i rumori intorno disturbano può essere frustrante. Le Apple AirPods Pro 3 sono disponibili con uno sconto del 20%, con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale.

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Queste cuffie Bluetooth combinano un ascolto immersivo con funzioni pensate anche per l’attività fisica e la cura dell’udito. La cancellazione attiva del rumore riduce i suoni indesiderati, mentre il rilevamento della frequenza cardiaca consente di registrare battito e calorie durante 50 tipi di allenamento. I cuscinetti sono disponibili in cinque taglie e l’autonomia dichiarata arriva fino a otto ore con ANC attiva.

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Apple AirPods Pro 3: sconto del 20% e risparmio di circa 50 euro

Al prezzo indicato di 199 euro, le Apple AirPods Pro 3 permettono di risparmiare circa 50 euro rispetto al prezzo precedente implicato dallo sconto del 20%. La promozione abbina così un prezzo ridotto a funzioni come la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale e il rilevamento della frequenza cardiaca. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi di reso. Puoi trovare le Apple AirPods Pro 3 a 199 euro consultando la pagina dell’offerta.

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Le cuffie Apple con cancellazione del rumore e rilevamento cardiaco

Se cerchi cuffie versatili per ascoltare contenuti, allenarti e gestire i rumori ambientali, queste caratteristiche possono fare la differenza:

  • Cancellazione attiva del rumore: secondo la descrizione del prodotto, è fino a due volte più efficace nella rimozione dei rumori indesiderati rispetto agli AirPods Pro 2. Può aiutare a concentrarsi sull’ascolto in ambienti rumorosi.
  • Audio spaziale e architettura acustica: bassi, voci e strumenti sono presentati con un suono tridimensionale e dettagliato, per un ascolto più coinvolgente di musica e contenuti.
  • Rilevamento della frequenza cardiaca: registra battito e calorie bruciate durante 50 tipi di allenamento; su iPhone sono disponibili anche l’anello Movimento e il conteggio dei passi.
  • Fino a otto ore di ascolto con ANC: l’autonomia dichiarata per singola carica consente sessioni prolungate senza dover interrompere subito l’ascolto per ricaricare.
  • Cuscinetti in cinque taglie: più possibilità per trovare una vestibilità adatta all’orecchio e mantenere le cuffie stabili durante l’utilizzo.
  • Funzioni per l’udito e ascolto personalizzato: puoi eseguire un test dell’udito a casa; la protezione udito aiuta a limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti. L’equalizzazione adattiva regola il suono in base alla forma dell’orecchio.
  • Passaggio automatico tra dispositivi Apple: lo switch automatico facilita il cambio tra i dispositivi Apple. Con Condivisione audio, due paia di AirPods possono riprodurre insieme l’audio di iPhone, iPad o Apple TV.

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Approfitta ora dello sconto del 20% sulle Apple AirPods Pro 3: scopri l’offerta finché è disponibile.

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Offerta

FAQ

Quante ore durano le AirPods Pro 3 con cancellazione del rumore attiva?

La descrizione indica fino a otto ore di ascolto con ANC attiva con una singola carica.

Le AirPods Pro 3 rilevano la frequenza cardiaca durante gli allenamenti?

Sì, registrano il battito e le calorie bruciate per 50 tipi di allenamento.

Le AirPods Pro 3 si possono usare con più dispositivi Apple?

La descrizione indica il passaggio automatico da un dispositivo Apple all’altro e la Condivisione audio con iPhone, iPad o Apple TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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