Apple AirPods Pro 3, offerta lampo e prezzo speciale: vanno comprate subito
Le cuffie Bluetooth AirPods Pro 3 con cancellazione del rumore, audio spaziale e rilevamento cardiaco sono in offerta con un super prezzo.
Ascoltare musica o seguire un podcast quando i rumori intorno disturbano può essere frustrante. Le Apple AirPods Pro 3 sono disponibili con uno sconto del 20%, con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale.
Queste cuffie Bluetooth combinano un ascolto immersivo con funzioni pensate anche per l’attività fisica e la cura dell’udito. La cancellazione attiva del rumore riduce i suoni indesiderati, mentre il rilevamento della frequenza cardiaca consente di registrare battito e calorie durante 50 tipi di allenamento. I cuscinetti sono disponibili in cinque taglie e l’autonomia dichiarata arriva fino a otto ore con ANC attiva.
Apple AirPods Pro 3: sconto del 20% e risparmio di circa 50 euro
Al prezzo indicato di 199 euro, le Apple AirPods Pro 3 permettono di risparmiare circa 50 euro rispetto al prezzo precedente implicato dallo sconto del 20%. La promozione abbina così un prezzo ridotto a funzioni come la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale e il rilevamento della frequenza cardiaca. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi di reso. Puoi trovare le Apple AirPods Pro 3 a 199 euro consultando la pagina dell’offerta.
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Le cuffie Apple con cancellazione del rumore e rilevamento cardiaco
Se cerchi cuffie versatili per ascoltare contenuti, allenarti e gestire i rumori ambientali, queste caratteristiche possono fare la differenza:
- Cancellazione attiva del rumore: secondo la descrizione del prodotto, è fino a due volte più efficace nella rimozione dei rumori indesiderati rispetto agli AirPods Pro 2. Può aiutare a concentrarsi sull’ascolto in ambienti rumorosi.
- Audio spaziale e architettura acustica: bassi, voci e strumenti sono presentati con un suono tridimensionale e dettagliato, per un ascolto più coinvolgente di musica e contenuti.
- Rilevamento della frequenza cardiaca: registra battito e calorie bruciate durante 50 tipi di allenamento; su iPhone sono disponibili anche l’anello Movimento e il conteggio dei passi.
- Fino a otto ore di ascolto con ANC: l’autonomia dichiarata per singola carica consente sessioni prolungate senza dover interrompere subito l’ascolto per ricaricare.
- Cuscinetti in cinque taglie: più possibilità per trovare una vestibilità adatta all’orecchio e mantenere le cuffie stabili durante l’utilizzo.
- Funzioni per l’udito e ascolto personalizzato: puoi eseguire un test dell’udito a casa; la protezione udito aiuta a limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti. L’equalizzazione adattiva regola il suono in base alla forma dell’orecchio.
- Passaggio automatico tra dispositivi Apple: lo switch automatico facilita il cambio tra i dispositivi Apple. Con Condivisione audio, due paia di AirPods possono riprodurre insieme l’audio di iPhone, iPad o Apple TV.
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FAQ
La descrizione indica fino a otto ore di ascolto con ANC attiva con una singola carica.
Sì, registrano il battito e le calorie bruciate per 50 tipi di allenamento.
La descrizione indica il passaggio automatico da un dispositivo Apple all’altro e la Condivisione audio con iPhone, iPad o Apple TV.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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