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Le AirPods Max sono in offerta con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Le puoi pagare anche a rate a tasso zero.

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Ascoltare musica o seguire contenuti senza essere disturbati dai rumori esterni non è sempre facile, soprattutto negli ambienti condivisi. Le Apple AirPods Max sono disponibili con uno sconto del 28% e puntano a un ascolto più immersivo, con cancellazione del rumore e modalità Trasparenza.

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Queste cuffie over-ear combinano un driver dinamico progettato da Apple e audio computazionale per la riproduzione ad alta fedeltà. L’audio spaziale personalizzato adatta l’ascolto alla forma dell’orecchio e il rilevamento dei movimenti della testa contribuisce a creare un effetto tridimensionale. La modalità Trasparenza consente invece di sentire l’ambiente circostante senza isolarsi completamente. La ricarica avviene tramite USB-C.

Apple AirPods Max in offerta: sconto del 28% e prezzo di 419 euro

Il prezzo indicato è di 419 euro, con uno sconto del 28%: applicando la percentuale al prezzo attuale, il risparmio corrisponde a circa 163 euro. Puoi portarti a casa le Apple AirPods Max a 419 euro. Il tool non indica informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, privilegi Prime o tempi per il reso, quindi non è possibile specificare questi dettagli.

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Le cuffie Apple con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato

Se cerchi cuffie capaci di adattarsi a diversi momenti della giornata, alcune funzioni delle AirPods Max possono fare la differenza: permettono di concentrarsi sull’ascolto, ma anche di restare consapevoli di ciò che accade attorno.

Cancellazione attiva del rumore di livello pro : è indicata come fino a due volte più efficace nel ridurre i rumori di fondo, per ascoltare musica con meno distrazioni.

: è indicata come fino a due volte più efficace nel ridurre i rumori di fondo, per ascoltare musica con meno distrazioni. Modalità Trasparenza : lascia percepire i suoni esterni senza dover rinunciare alle cuffie, utile quando vuoi mantenere il contatto con l’ambiente.

: lascia percepire i suoni esterni senza dover rinunciare alle cuffie, utile quando vuoi mantenere il contatto con l’ambiente. Audio spaziale personalizzato : tiene conto della forma dell’orecchio e dei movimenti della testa per offrire un ascolto tridimensionale. Alcuni contenuti supportano anche Dolby Atmos.

: tiene conto della forma dell’orecchio e dei movimenti della testa per offrire un ascolto tridimensionale. Alcuni contenuti supportano anche Dolby Atmos. Fascia traforata e cuscinetti in memory foam : sono progettati per favorire il comfort e l’isolamento acustico durante l’utilizzo.

: sono progettati per favorire il comfort e l’isolamento acustico durante l’utilizzo. Connessione con i dispositivi Apple e controlli integrati : l’abbinamento avviene avvicinando le cuffie al dispositivo; la Digital Crown permette di gestire volume, brani e chiamate. Quando le togli, la riproduzione va in pausa.

: l’abbinamento avviene avvicinando le cuffie al dispositivo; la Digital Crown permette di gestire volume, brani e chiamate. Quando le togli, la riproduzione va in pausa. Ricarica USB-C: puoi utilizzare lo stesso tipo di cavo impiegato per iPhone, iPad, Mac o altri dispositivi Apple.

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FAQ Le Apple AirPods Max si possono usare con iPhone, iPad e Mac? Sì. Le informazioni del prodotto indicano l’abbinamento con iPhone, iPad e Mac e il passaggio automatico dell’audio tra questi dispositivi. Le AirPods Max hanno la modalità Trasparenza? Sì, la modalità Trasparenza permette di sentire i suoni dell’ambiente esterno senza isolarsi completamente. Come si ricaricano le Apple AirPods Max? Si ricaricano tramite USB-C. Le AirPods Max supportano l’audio spaziale? Sì, offrono audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.