Apple AirPods Max, prezzo mai visto prima: offerta shock
Le AirPods Max sono in offerta con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Le puoi pagare anche a rate a tasso zero.
Ascoltare musica o seguire contenuti senza essere disturbati dai rumori esterni non è sempre facile, soprattutto negli ambienti condivisi. Le Apple AirPods Max sono disponibili con uno sconto del 28% e puntano a un ascolto più immersivo, con cancellazione del rumore e modalità Trasparenza.
Queste cuffie over-ear combinano un driver dinamico progettato da Apple e audio computazionale per la riproduzione ad alta fedeltà. L’audio spaziale personalizzato adatta l’ascolto alla forma dell’orecchio e il rilevamento dei movimenti della testa contribuisce a creare un effetto tridimensionale. La modalità Trasparenza consente invece di sentire l’ambiente circostante senza isolarsi completamente. La ricarica avviene tramite USB-C.
Apple AirPods Max in offerta: sconto del 28% e prezzo di 419 euro
Il prezzo indicato è di 419 euro, con uno sconto del 28%: applicando la percentuale al prezzo attuale, il risparmio corrisponde a circa 163 euro. Puoi portarti a casa le Apple AirPods Max a 419 euro. Il tool non indica informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, privilegi Prime o tempi per il reso, quindi non è possibile specificare questi dettagli.
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Le cuffie Apple con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato
Se cerchi cuffie capaci di adattarsi a diversi momenti della giornata, alcune funzioni delle AirPods Max possono fare la differenza: permettono di concentrarsi sull’ascolto, ma anche di restare consapevoli di ciò che accade attorno.
- Cancellazione attiva del rumore di livello pro: è indicata come fino a due volte più efficace nel ridurre i rumori di fondo, per ascoltare musica con meno distrazioni.
- Modalità Trasparenza: lascia percepire i suoni esterni senza dover rinunciare alle cuffie, utile quando vuoi mantenere il contatto con l’ambiente.
- Audio spaziale personalizzato: tiene conto della forma dell’orecchio e dei movimenti della testa per offrire un ascolto tridimensionale. Alcuni contenuti supportano anche Dolby Atmos.
- Fascia traforata e cuscinetti in memory foam: sono progettati per favorire il comfort e l’isolamento acustico durante l’utilizzo.
- Connessione con i dispositivi Apple e controlli integrati: l’abbinamento avviene avvicinando le cuffie al dispositivo; la Digital Crown permette di gestire volume, brani e chiamate. Quando le togli, la riproduzione va in pausa.
- Ricarica USB-C: puoi utilizzare lo stesso tipo di cavo impiegato per iPhone, iPad, Mac o altri dispositivi Apple.
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FAQ
Sì. Le informazioni del prodotto indicano l’abbinamento con iPhone, iPad e Mac e il passaggio automatico dell’audio tra questi dispositivi.
Sì, la modalità Trasparenza permette di sentire i suoni dell’ambiente esterno senza isolarsi completamente.
Si ricaricano tramite USB-C.
Sì, offrono audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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