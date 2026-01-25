Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Per la scienza, capire quando e come la vita complessa sia apparsa sulla Terra è uno dei più grandi esercizi di… pazienza. Da decenni pensiamo di avere in mano un buon orologio per misurare il tempo dell’evoluzione. Eppure, oggi alcuni ricercatori suggeriscono che quel cronometro potrebbe non aver mai segnato le ore in modo regolare.

Un tempo evolutivo che sembrava affidabile

La cronologia dell’evoluzione è stata a lungo ricostruita grazie all’idea dell’orologio molecolare. In sintesi, confrontando le differenze genetiche tra specie viventi è possibile stimare quanto tempo sia passato dalla loro separazione evolutiva, partendo dal presupposto che le mutazioni si accumulino a un ritmo più o meno costante. Tale approccio ha permesso di guardare molto indietro nel tempo, ben oltre ciò che i fossili riescono a raccontarci.

Il problema nasce quando si mettono a confronto i dati genetici con quelli del sottosuolo. Secondo le stime molecolari, la vita animale complessa avrebbe fatto la sua comparsa decine di milioni di anni prima rispetto ai fossili più antichi che conosciamo, risalenti a circa 538 milioni di anni fa. Un vuoto nel registro fossile che da tempo mette a disagio i paleontologi.

Cronologia dell’evoluzione: le ipotesi fatte finora

Questo scarto temporale, spesso stimato intorno ai 30 milioni di anni, è stato spiegato in vari modi. C’è chi ipotizza che i primi animali fossero troppo piccoli o troppo molli per fossilizzare, oppure che vivessero in ambienti poco favorevoli alla conservazione dei resti. Tutte spiegazioni plausibili, ma mai del tutto soddisfacenti.

Ed è qui che entra in gioco una proposta diversa, pubblicata sulla rivista scientifica Systematic Biology. A firmarla sono Graham Budd, paleontologo dell’Università di Uppsala, e Richard Mann, ecologo matematico dell’Università di Leeds, studiosi che da anni lavorano proprio sui limiti dell’orologio molecolare.

Quando il ritmo accelera

Secondo Budd e Mann, il problema potrebbe non essere nei fossili, ma nel modo in cui misuriamo il tempo evolutivo. Il loro modello, chiamato Covariant Evolutionary Tempo, suggerisce che l’evoluzione non proceda sempre alla stessa velocità. Al contrario, quando compare un grande gruppo di organismi, il ritmo delle trasformazioni genetiche potrebbe accelerare in modo significativo.

In pratica, ciò che oggi interpretiamo come un lungo arco di tempo potrebbe, in realtà, essere stato un periodo molto più breve, ma estremamente intenso dal punto di vista evolutivo. Questo aiuterebbe a spiegare perché i dati genetici sembrano “anticipare” i fossili: l’orologio molecolare avrebbe corso più veloce proprio nelle fasi cruciali.

Un’idea che ridisegna la linea del tempo evolutiva

Il biologo evoluzionista Max Telford, dell’University College London, ha spiegato questo concetto in un articolo su The Conversation usando un esempio semplice. Se si assume che le differenze genetiche tra due specie si accumulino sempre allo stesso ritmo, il calcolo del tempo è lineare. Ma se quel ritmo aumenta improvvisamente, il risultato finale cambia radicalmente.

Applicata su larga scala, questa visione potrebbe ridurre di molto il famoso vuoto nel registro fossile, avvicinando la comparsa della vita complessa alle prime tracce fossili osservabili. Non si tratterebbe di una rivoluzione contro Darwin, ma di un aggiustamento fine degli strumenti con cui leggiamo la sua teoria.

Cosa resta da verificare

Gli stessi autori sono cauti. Il modello deve essere testato e confrontato con nuovi dati genetici e paleontologici. Tuttavia, l’idea che l’evoluzione possa alternare fasi lente a improvvise accelerazioni apre scenari interessanti anche per altri enigmi irrisolti della biologia.

Se confermata, questa ipotesi ricorderebbe una lezione fondamentale: la storia della vita non è una linea retta tracciata con il righello, ma un racconto molto più irregolare, in cui il tempo non sempre scorre come immaginavamo.