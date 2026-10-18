Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Crollo storico del 20% per il mercato smartphone nel Q3 2026. Scopri come l'aumento dei costi di RAM e storage sta mettendo in crisi i brand cinesi, rafforzando il duopolio di Samsung e Apple.

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Il Black Friday è sempre più vicino, ma trovare uno smartphone a un buon prezzo, quest’anno, potrebbe essere particolarmente complicato.

Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie. A causa dell’elevata domanda da parte dell’industria IA, infatti, il costo delle memorie (soprattutto RAM ma anche storage) è cresciuto a dismisura in questi ultimi mesi.

I prodotti di elettronica costano di più e gli smartphone sono tra le categorie più colpite. La conferma arriva da un nuovo report di Omdia.

La società di analisi di mercato ha rilevato un crollo delle vendite di nuovi smartphone, a livello globale, nel corso del terzo trimestre del 2026.

I più colpiti sono i costruttori cinesi, che da tempo puntano su un prezzo competitivo. Le due “big” del settore, Samsung e Apple, hanno rafforzato la propria posizione.

Un crollo verticale

I numeri parlano chiaro: nel corso del terzo trimestre del 2026 si è registrato un calo del 20% delle spedizioni rispetto allo scorso anno. Si tratta del calo percentuale più marcato per un trimestre nel corso degli ultimi cinque anni. Ricordiamo che già il secondo trimestre del 2026 è stato negativo, con una riduzione del 6% delle vendite su scala globale.

A questo punto, ci sono seri rischi di registrare un ulteriore rallentamento del mercato nel corso del quarto trimestre del 2026, caratterizzato dal periodo di Black Friday ma anche dal Singles’ Day, evento di grande richiamo per il mercato cinese, e dal periodo di shopping prenatalizio. L’aumento dei prezzi degli smartphone potrebbe tradursi in un sostanziale rallentamento del mercato. Omdia

Samsung e Apple sono sempre più leader

Mentre il mercato nel suo complesso soffre, i due colossi storici, Samsung e Apple, rafforzano il loro predominio in questo terzo trimestre del 2026. Nonostante il calo generalizzato, infatti, le loro quote di mercato sono cresciute in modo significativo.

Samsung consolida la sua posizione di vertice raggiungendo il 23% di market share, mentre Apple segue a ruota con il 22%. Per entrambe le aziende, questo rappresenta una crescita solida di ben 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ricordiamo che Samsung, nel corso del trimestre scorso, ha presentato i nuovi Galaxy Z mentre Apple ha lanciato gli iPhone 18 Pro, che, anche a causa dell’aumento dei prezzi di listino, hanno registrato un debutto sottotono.

Come si può notare dalla tabella qui di sotto, l’industria cinese sta facendo i conti con la crisi delle memorie e tutte le big sono in difficoltà con vendite in forte calo nel corso del trimestre appena concluso, in confronto con i dati dello scorso anno.

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Come trovare uno smartphone a buon prezzo?

Considerando l’attuale scenario, chi ha necessità di sostituire il proprio telefono dovrà probabilmente ricalibrare la propria strategia d’acquisto. Le vere occasioni del prossimo Black Friday si sposteranno con grande probabilità sul mercato dei dispositivi ricondizionati o sui top di gamma della generazione precedente. Questi smartphone, essendo stati assemblati prima del recente picco dei costi delle memorie, offrono ai venditori margini di sconto molto più ampi, rappresentando di fatto l’unico vero rifugio per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.