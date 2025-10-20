Libero
Crollo di prezzo su questo smartwatch, tecnologia e stile al polso

Chiamate Bluetooth, 140+ sport, salute e IP68: lo smartwatch AcclaFit è oggi in super sconto all’80% su Amazon. Scopri i dettagli dell’offerta

Pubblicato:

Occasione imperdibile per chi vuole uno smartwatch completo e affidabile senza spendere una fortuna. Su Amazon trovi ora lo smartwatch di AcclaFit con uno sconto dell’80% che abbatte il prezzo a 29,99€. Un dispositivo che unisce funzioni smart utili nella vita di tutti i giorni, come chiamate Bluetooth e notifiche, con un set completo di strumenti per il benessere e lo sport, il tutto con un design curato e resistenza all’acqua per accompagnarti in ogni situazione.

La proposta punta sulla versatilità: puoi gestire le chiamate direttamente dal polso, restare aggiornato con i messaggi più importanti e contare su un monitoraggio continuo dei parametri principali, affiancato da tante modalità di allenamento. In sintesi, un wearable pratico e accessibile che offre molto più di quanto ci si aspetti in questa fascia.

AcclaFit Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è davvero aggressiva: AcclaFit Smartwatch è proposto a 29,99€ con uno sconto dell’80%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 120€ rispetto al prezzo di riferimento. Un taglio netto che rende questo modello uno dei più interessanti sotto i 30 euro.

AcclaFit Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Tra i punti forti spiccano le chiamate bluetooth grazie a microfono e altoparlante Hi‑Fi integrati, oltre alle notifiche di SMS e app principali. Per il benessere, il sensore PPG di alta precisione monitora il battito cardiaco 24/7 e consente di consultare i dati storici; sono presenti anche le misurazioni di ossigeno nel sangue (SpO2) e pressione sanguigna.

Lo sport è un altro capitolo centrale: ci sono 140+ modalità tra cui corsa, ciclismo, HIIT, yoga e molto altro, con rilevazione di passi, distanza, calorie e minuti attivi. Il monitoraggio del sonno copre fasi di veglia, sonno leggero e profondo, aiutando a migliorare qualità e durata del riposo.

Completano la dotazione il display da 1,85 pollici (LCD) touchscreen, la resistenza all’acqua IP68, fino a 15 giorni di autonomia e ricarica in circa 30 minuti. In confezione trovi cavo di ricarica, cinturino e manuale. Con Bluetooth per la connettività, memoria da 128 MB e peso di circa 90 g, è una soluzione pratica e pronta all’uso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

