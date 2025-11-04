Crollo di prezzo per questo smartwatch unisex, risparmio di oltre 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto dell’80% sullo smartwatch AcclaFit con chiamate Bluetooth, 140 sport, monitor sonno e salute, schermo 1,85” e resistenza IP68

Amazon

Se cerchi uno smartwatch versatile e affidabile, l’offerta sullo smartwatch AcclaFit è da non perdere: su Amazon è proposto con uno sconto dell’80%. Scopri tutti i dettagli direttamente sulla pagina prodotto a questo link. Colpiscono la cura del design, la completezza delle funzioni e la resistenza all’acqua: è un compagno adatto alla quotidianità come allo sport.

Tra i punti forti spiccano le chiamate Bluetooth con microfono e speaker integrati, le notifiche immediate e un set molto ricco di strumenti per la salute e il fitness. L’interfaccia è intuitiva e lo schermo ampio rende la consultazione chiara e piacevole, mentre l’autonomia consente di usarlo con serenità per più giorni. Un wearable concreto e accessibile, che unisce funzioni utili e usabilità.

AcclaFit Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon sullo smartwatch AcclaFit applica uno sconto dell’80% che porta il prezzo a 29,99€. Considerando la percentuale, il risparmio è di circa 120 euro rispetto al prezzo di listino, un taglio che rende questa promo tra le più interessanti del momento per chi desidera uno smartwatch completo senza spendere troppo.

La pagina d’acquisto è raggiungibile da questo link Amazon. Verifica disponibilità e tempi di consegna direttamente sull’offerta: trattandosi di un ribasso molto aggressivo, potrebbe terminare senza preavviso.

AcclaFit Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il display full touch da 1,85 pollici offre ampia leggibilità e controlli comodi. Grazie a microfono e altoparlante Hi‑Fi puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso e ricevere notifiche di app e messaggi in tempo reale.

Per la salute trovi il monitoraggio continuo del battito con sensore PPG, oltre al rilevamento di pressione sanguigna e saturazione di ossigeno. Il monitoraggio del sonno distingue le fasi (veglia, sonno leggero e profondo) per aiutarti a migliorare qualità e durata del riposo.

Sul fronte fitness spiccano 140+ modalità sportive, dal running allo yoga fino al nuoto: lo smartwatch registra passi, distanza, calorie e minuti attivi, così da tenere sotto controllo i progressi in tempo reale. La resistenza all’acqua IP68 consente di indossarlo sotto la pioggia, durante il lavaggio mani e in piscina.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 15 giorni e la ricarica è rapida (circa 30 minuti). In confezione sono inclusi cavo di ricarica, cinturino e manuale utente, per essere operativo fin da subito.

