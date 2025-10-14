Libero
Crollo di prezzo imperdibile per questi auricolari wireless impermeabili

Auricolari Bluetooth 5.4 con riduzione rumore, 50 ore e IP7: oggi in forte sconto su Amazon, da prendere al volo. Comfort, pairing rapido e bassi potenziati.

Crollo di prezzo imperdibile per questi auricolari wireless impermeabili Amazon

Se cerchi degli auricolari true wireless pratici e versatili, questi auricolari bluetooth 5.4 della TIMU spiccano per comodità, stabilità di connessione e facilità d’uso. Il design leggero rimane ben saldo anche in movimento, mentre il suono è pulito con bassi convincenti per l’uso quotidiano. I comandi touch rispondono prontamente e l’abbinamento al telefono è immediato, così puoi passare dall’ascolto alle chiamate senza intoppi.

Oggi sono proposti con uno sconto del 88%, un taglio che rende l’offerta particolarmente interessante per chi desidera un paio di cuffiette equilibrate tra qualità e prezzo. Scopri i dettagli dell’offerta direttamente su Amazon e approfitta della promozione finché è attiva.

Auricolari Bluetooth 5.4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Gli auricolari bluetooth 5.4 sono in offerta al prezzo di 23,99€ con sconto del 88% rispetto al prezzo medio di 199,99€. Un’occasione pratica per portarsi a casa un paio di cuffie true wireless con dotazione completa e funzioni smart senza spendere troppo. Se desideri assicurarti la promozione, verifica la disponibilità e i termini aggiornati dell’offerta sulla pagina prodotto.

Auricolari Bluetooth 5.4: le caratteristiche tecniche

Basati su Bluetooth 5.4, offrono una trasmissione più stabile e a bassa latenza con portata fino a 15 metri. Dopo il primo pairing si connettono automaticamente alla riapertura della custodia: una comodità che fa la differenza nell’uso di tutti i giorni.

Il driver dinamico da 14,2 mm in grafene, con diaframma composito e decoder ad alta risoluzione, lavora insieme alla riduzione del rumore ENC&CVC su 4 microfoni, dichiarando un taglio del rumore esterno fino a 45 dB e un potenziamento dei bassi. Il risultato è un ascolto chiaro e chiamate più nitide in ambienti rumorosi.

Ottima l’autonomia: fino a 8 ore con una singola ricarica e fino a 50 ore complessive con la custodia, che integra un doppio display LED per il livello di carica. Presente la ricarica USB-C per praticità e sicurezza.

Ergonomia curata con design in-ear a 45° e peso di circa 3 g per auricolare, pensato per restare fermo senza affaticare. La protezione IP7 con nano-rivestimento difende da sudore e pioggia, ideale per sport e spostamenti. I controlli touch gestiscono musica, volume, chiamate e assistente vocale; ampia la compatibilità con smartphone iOS e Android, oltre a TV, PC e laptop.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

