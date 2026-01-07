Crolla sotto i 50€ la telecamera Wi‑Fi da esterno con alta risoluzione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Occasione da cogliere al volo per chi cerca una soluzione di videosorveglianza esterna affidabile e senza cablaggi: la 2K Telecamera Wi‑Fi Esterno è in offerta con sconto del 36%. L’installazione è semplice, alimentata dal pannello solare che mantiene la batteria sempre operativa, e l’esperienza d’uso è immediata grazie all’app intuitiva. Copertura ampia a 360°, audio bidirezionale e visione notturna a colori la rendono una scelta pratica per monitorare ingressi, terrazzi e giardini con notifiche puntuali dei movimenti.

La qualità d’immagine in 2K QHD (3MP) assicura dettagli nitidi di giorno e di notte, mentre la connessione Wi‑Fi 2,4 GHz con doppia antenna da 5 dBi garantisce stabilità anche con router a distanza. La rilevazione PIR con IA riduce i falsi allarmi, e lo storage è flessibile: scheda microSD fino a 128 GB o cloud con prova gratuita. Certificazione IP66 per resistere alle intemperie.

2K Telecamera Wi‑Fi Esterno: prezzo, offerta e sconto Amazon

La 2K Telecamera Wi‑Fi Esterno è proposta a 36,09€ con uno sconto del 36%. Considerando il ribasso, il risparmio è di 20,30€ rispetto al prezzo di partenza. Un taglio di prezzo notevole per una videocamera solare con PTZ, visione notturna a colori e rilevazione PIR, ideale per chi vuole aumentare la sicurezza senza opere elettriche e con costi contenuti.

2K Telecamera Wi‑Fi Esterno: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è l’alimentazione solare, così l’installazione resta davvero senza fili. La testa PTZ ruota fino a 355° in orizzontale e 120° in verticale, minimizzando i punti ciechi. L’immagine arriva in 2K QHD (3MP) con chip aggiornato e sensore CMOS: di notte entra in gioco l’IR‑CUT con 4 LED infrarossi e supporto alla visione a colori fino a 30 metri, così il dettaglio resta elevato anche al buio.

La connettività si affida al Wi‑Fi 2,4 GHz con doppia antenna 5 dBi, pensata per un segnale più stabile anche con ostacoli; l’installazione consigliata è tra 10 e 20 metri dal router. La rilevazione PIR con IA invia notifiche solo quando viene intercettata una persona, con sensibilità regolabile per limitare gli avvisi inutili. Completano la dotazione l’audio bidirezionale, la registrazione su microSD fino a 128 GB o su cloud con 7 giorni di prova gratuita, e la scocca IP66 per resistere a pioggia e polvere.

