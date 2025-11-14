Crolla sotto i 100€ il termoventilatore smart dal consumo ridotto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi un termoventilatore Wi‑Fi pratico e veloce da impostare? Oggi su Amazon il Bimar HP126 è proposto con uno sconto del 58%, a un prezzo di 49,99€. Questo modello a colonna unisce controllo da smartphone e assistenti vocali a una resa termica che si percepisce in pochi minuti, mantenendo una rumorosità contenuta. L’esperienza d’uso è semplice: si gestisce a distanza, scalda rapidamente e occupa poco spazio, rivelandosi una soluzione ideale per camere, studio o bagno.

Il mix di funzioni smart e praticità quotidiana rende il Bimar HP126 una scelta azzeccata per chi desidera comfort immediato e gestione remota. Grazie alla regolazione fine della temperatura e all’oscillazione, il calore si distribuisce in modo uniforme, con un occhio all’efficienza.

L’offerta su Amazon porta il Bimar HP126 a 49,99€ con un ribasso del 58%. Un taglio di prezzo importante che rende questa stufetta a colonna particolarmente appetibile per la stagione fredda, specie se cerchi un dispositivo smart facile da gestire anche fuori casa. A completare il pacchetto di certezze ci sono 30 giorni soddisfatti o rimborsati e la garanzia ufficiale di 24 mesi.

La promo è attiva al momento in cui scriviamo: se vuoi approfittarne, conviene muoversi subito per evitare esaurimenti o variazioni di prezzo.

Bimar HP126: le caratteristiche tecniche

Il Bimar HP126 è un termoventilatore ceramico a colonna con connettività Wi‑Fi e controllo vocale, compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT. L’app dedicata (iOS/Android) permette di condividere il dispositivo con più utenti e di programmare i periodi d’uso della settimana grazie al timer 0/12h e ai comandi elettronici a sfioro.

La temperatura è regolabile da 15 °C a 40 °C, mentre l’oscillazione automatica destra/sinistra diffonde il calore in modo uniforme nell’ambiente. Sul fronte sicurezza non mancano interruttore antiribaltamento e spegnimento automatico. Con una potenza fino a 2000 W (240 V), il Bimar HP126 punta su un’alta conversione del calore per un riscaldamento rapido ed efficiente, restando al contempo programmabile secondo le tue esigenze.

Completano la scheda: dimensioni 67,01 × 24,99 × 24,99 cm, peso 2,5 kg e materiale plastico resistente. Il formato a colonna riduce l’ingombro ed è adatto a diversi ambienti domestici, dal bagno alla camera, offrendo un comfort immediato con gestione anche da remoto.

