Crolla il prezzo sullo smartwatch unisex: ora con il 79% di sconto

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Chiamate Bluetooth, 100+ sport, cardio e SpO2, IP68: lo smartwatch unisex è oggi in offerta con un forte sconto.

Amazon

Cerchi uno smartwatch completo e accessibile? Il Dakofied Smartwatch oggi è protagonista di un sconto del 79% su Amazon, un taglio di prezzo che rende la proposta particolarmente allettante. Con un design leggero ed elegante, schermo ben leggibile e un set di funzioni che spazia dalle chiamate Bluetooth al monitoraggio fitness, si configura come un compagno pratico per tutti i giorni. Facile da configurare e da usare, offre anche una buona autonomia e un’esperienza d’uso fluida. Per approfittarne subito, clicca qui e scopri l’offerta.

La qualità delle chiamate e delle notifiche risulta convincente per l’uso quotidiano, mentre la leggerezza al polso e la semplicità dell’app dedicata ne facilitano l’adozione fin dal primo setup. Il tutto è impreziosito da un rapporto valore/prezzo particolarmente convincente nell’attuale promozione.

Dakofied Smartwatch

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Dakofied Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Dakofied Smartwatch è in offerta a 29,99€ con uno sconto del 79%. In pratica, il taglio applicato ti permette di risparmiare circa 113 euro rispetto al prezzo pieno. Una promozione molto incisiva per chi desidera uno smartwatch con funzioni di chiamata e un ampio pacchetto fitness a un costo contenuto.

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Dakofied Smartwatch

Dakofied Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch adotta uno schermo HD da 1,85 pollici con controllo tattile fluido e un’ampia area di visualizzazione. È compatibile con Android e iOS e vanta resistenza IP68, ideale per affrontare schizzi, pioggia e uso quotidiano senza pensieri.

Tra le funzioni di spicco: chiamate Bluetooth grazie a microfono e altoparlante integrati e notifiche da WhatsApp, SMS e principali social. In ambito sport e benessere offre 100+ modalità sportive con tracciamento di passi, distanza e calorie, oltre al cardiofrequenzimetro 24/7 e al sensore di SpO2 per il controllo dell’ossigeno nel sangue.

La salute femminile è supportata dal tracciamento del ciclo, mentre il monitoraggio del sonno analizza fasi di sonno leggero, profondo e REM, con sveglia a vibrazione per un risveglio più naturale. Non mancano strumenti utili come controllo della musica, controllo remoto della fotocamera, meteo, promemoria sedentarietà, cronometro, timer, calcolatrice, giochi e gesti rapidi.

A livello estetico, lo smartwatch permette sfondi personalizzabili con una ricca selezione di quadranti e la possibilità di caricare le proprie foto: un tocco di stile che si adatta a ogni occasione.

Dakofied Smartwatch