Crolla il prezzo sul tablet con kit tastiera+mouse: costa meno di 90€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi un tablet Android versatile per studio, svago e famiglia, il fezawio F10 oggi è protagonista di un’offerta davvero aggressiva: sconto del 71% su Amazon. Lo trovi a questo link diretto. Colpisce per la fluidità nell’uso quotidiano, lo schermo piacevole per video e corsi online, un audio chiaro e una dotazione di accessori che lo rende pronto all’uso fin da subito. L’esperienza è aggiornata e reattiva grazie all’ultima versione del sistema, risultando una soluzione completa e dal rapporto qualità/prezzo molto convincente.

La praticità è il suo punto forte: si usa bene per streaming, lezioni, navigazione e attività leggere di produttività, con autonomia che copre la giornata e senza impuntamenti fastidiosi. In più, tastiera e mouse in confezione lo trasformano all’occorrenza in un piccolo compagno di lavoro e studio.

fezawio F10

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

fezawio F10: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il fezawio F10 è proposto a 85,99€ con un ribasso del 71%. Considerando lo sconto, il risparmio è di circa 211 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi vuole un tablet completo a una cifra contenuta.

La disponibilità è su Amazon tramite il link qui sopra; la promozione può variare in base allo stock. Per approfittarne conviene non aspettare troppo.

fezawio F10

fezawio F10: le caratteristiche tecniche

Il cuore del fezawio F10 è Android 14, con nuove funzioni per privacy e sicurezza e un’esperienza più fluida. L’hardware punta sulla combinazione di 22 GB di memoria e 128 GB di archiviazione (espandibili fino a 1 TB), così da ospitare app, video e documenti senza pensieri. Il processore Octa‑Core a 2,0 GHz assicura una buona reattività nelle attività quotidiane e nel multitasking leggero.

Per l’intrattenimento troviamo un display IPS da 10 pollici con risoluzione 1280×800 e certificazione Widevine L1, per la riproduzione protetta dei contenuti, affiancato da fotocamere da 5 MP (frontale) e 8 MP (posteriore) utili per videochiamate e scatti al volo. Sul fronte connettività spiccano il Wi‑Fi dual band 2,4/5G e il Bluetooth 5.0, mentre la batteria da 8000 mAh promette una lunga autonomia. La confezione completa include tastiera Bluetooth, mouse, custodia e pellicola protettiva: un vero kit "all‑in‑one" che lo rende subito operativo.

fezawio F10