Crolla il prezzo sugli auricolari bluetooth: imperdibile 82% di sconto

Leggere, IP7, 30 ore e ENC a 4 microfoni: offerta incredibile su Amazon su auricolari Bluetooth compatti con pairing rapido e controlli touch.



Se cerchi auricolari pratici e comodi per ogni situazione, le Cuffie Bluetooth 5.4 arrivano oggi con uno sconto dell'82% su Amazon. Al prezzo in promo di 23,99€, offrono un mix convincente di praticità e qualità: design compatto e custodia tascabile con indicatore della carica, collegamento rapido e comandi touch intuitivi. L'audio è limpido e bilanciato, mentre la qualità in chiamata risulta stabile e affidabile.

Pensate per l’uso quotidiano, si distinguono per buona autonomia e ricarica veloce, con una portabilità che le rende ideali tanto per lo sport quanto per le chiamate di lavoro e l’intrattenimento in movimento.

Cuffie Bluetooth 5.4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon le Cuffie Bluetooth 5.4 sono in offerta a 23,99€ con uno sconto dell’82%. Una promozione importante che rende l’acquisto particolarmente conveniente se desideri auricolari leggeri, pratici e orientati alla semplicità d’uso.

Puoi raggiungere la pagina prodotto e finalizzare l’ordine con un clic tramite il link diretto indicato sopra.

Cuffie Bluetooth 5.4: le caratteristiche tecniche

Basate su connettività Bluetooth 5.4 e antenna ottimizzata, offrono una connessione stabile con portata fino a 15 metri e tecnologie di cancellazione del rumore per valorizzare le chiamate: i 4 microfoni ENC aiutano a isolare la voce dal rumore di fondo per una comunicazione più chiara.

Il driver dinamico da 14,2 mm è progettato per un suono ricco di dettagli, con bassi profondi e buona nitidezza sulle voci. L’accoppiamento è rapido (circa 2 secondi) e permette di passare subito all’ascolto senza passaggi complessi.

L’autonomia complessiva arriva fino a 30 ore con la custodia di ricarica, mentre il doppio display LED mostra a colpo d’occhio la percentuale di batteria di auricolari e case. La ricarica avviene tramite USB‑C, così da ripristinare velocemente l’energia.

Il design è leggero ed ergonomico (circa 3 g per auricolare) e la protezione IP7 li rende adatti a pioggia e sudore. I controlli touch ad alta precisione consentono di gestire volume, brani, chiamate e assistente vocale direttamente dall’auricolare. Ampia compatibilità con dispositivi iOS, Android e PC, per un utilizzo trasversale tra studio, lavoro, sport e intrattenimento.

