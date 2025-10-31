Crolla il prezzo di questo smartwatch da donna elegante e completo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate Bluetooth, torcia LED, oltre 100 sport e batteria di lunga durata: lo smartwatch Baolubao da 1,91" oggi è in sconto dell’87% su Amazon

Amazon

Se cerchi uno smartwatch donna pratico e completo, questa è l’occasione giusta: su Amazon lo smartwatch da donna della Baolubao è in offerta con uno sconto dell’87%. Un modello leggero e confortevole, facile da usare ogni giorno e ideale per chi vuole restare connesso senza appesantire il polso.

Punta su un design elegante con cinturini intercambiabili, offre notifiche puntuali e la comodità delle chiamate Bluetooth. L’autonomia è uno dei suoi assi nella manica, con diversi giorni di utilizzo, mentre la varietà di quadranti e funzioni smart lo rende adatto sia al fitness sia alla vita quotidiana.

smartwatch da donna della Baolubao

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Baolubao Smartwatch Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è davvero aggressiva: lo smartwatch da donna della Baolubao scende a 25,99€ grazie a uno sconto dell’87%. In pratica, risparmi circa 174 euro rispetto al prezzo di listino. Un affare notevole per chi desidera un wearable con chiamate, funzioni fitness e una dotazione completa senza sforare il budget.

smartwatch da donna della Baolubao

Baolubao Smartwatch Donna: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo sfoggia un display AMOLED da 1,91", nitido e ampio, e integra una torcia LED con flash regolabile e raggio 6–10 m: una chicca utilissima in molte situazioni. In confezione trovi due cinturini (silicone + nylon) per cambiare stile al volo. La personalizzazione è un punto forte: oltre 200 quadranti online e opzione DIY con foto a scelta.

Grazie a microfono e altoparlante puoi effettuare e ricevere chiamate via Bluetooth e usare l’assistente vocale. Le notifiche delle app più popolari arrivano in modo affidabile, mentre con l’app Da Fit puoi collegarti al GPS dello smartphone per tenere traccia dei percorsi durante gli allenamenti.

Per il fitness hai a disposizione oltre 100 modalità sportive e un pacchetto salute completo: frequenza cardiaca, SpO2 e sonno monitorati in tempo reale, con report utili a migliorare le abitudini. La certificazione IP68 aggiunge resistenza nelle attività quotidiane. La batteria da 380 mAh assicura fino a 7 giorni di uso (circa 20 giorni in standby) con una ricarica di ~2 ore. In dotazione: caricabatterie USB e manuale.

smartwatch da donna della Baolubao